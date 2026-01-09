Ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi: Visual và thần thái 100 điểm!

Trong dàn nàng hậu thế hệ mới của Vbiz, Á hậu Nguyễn Phương Nhi là cái tên hiếm hoi tạo được sức hút bền bỉ dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Sau thời gian đăng quang, cô không chọn con đường “phủ sóng” showbiz mà lặng lẽ xây dựng hình ảnh riêng kín tiếng, chuẩn mực và ngày càng toát lên khí chất trưởng thành.

Sau khi bước ra từ đấu trường nhan sắc, Phương Nhi đã được gọi bằng những mỹ từ như "thần tiên tỷ tỷ", "búp bê sống" nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng thần thái dịu dàng. Đáng chú ý, theo thời gian, visual của nàng Á hậu không hề tụt phong độ mà còn được đánh giá ngày càng hoàn thiện. Trong thời gian còn hoạt động showbiz, Á hậu Phương Nhi từng chụp mẫu váy cưới, visual và thần thái đều "đỉnh lưu". Đến hiện tại, loạt ảnh Phương Nhi làm cô dâu vẫn viral, gây sốt khắp mạng xã hội.

Những khoảnh khắc Hoa hậu Phương Nhi diện váy cưới bất ngờ gây sốt trở lại (ảnh:@kimcouture)

Vạn vật đều thua Phương Nhi khi diện váy cưới (ảnh: FBNV)

Khi được so sánh nhan sắc với Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 2 Miss World Vietnam chia sẻ với chúng tôi: "Không chỉ tôi mà cả gia đình đều rất vui vì mọi người gọi tôi là "thần tiên tỷ tỷ". Ba mẹ tôi thích hình tượng của chị Đặng Thu Thảo, một hoa hậu rất hiền, đẹp và rất dịu dàng. Tôi cũng yêu thích chị Đặng Thu Thảo từ nhiều năm qua và đang định hướng hình ảnh cho mình theo phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Tôi cảm ơn vì dân mạng đã ưu ái, tôi đang cố gắng thật nhiều để xứng với tình yêu và sự kỳ vọng của các bạn".

Nhan sắc của Phương Nhi được đánh giá cao, là một trong những nàng hậu nhan sắc đỉnh nhất Vbiz (ảnh: FBNV)

Nếu trước đây, Phương Nhi ghi điểm bởi nét ngây thơ, trong trẻo thì hiện tại, cô mang đến cảm giác đằm thắm, sang trọng hơn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô đều nhận được "cơn mưa" lời khen vì vẻ ngoài chỉn chu, tinh tế, không phô trương nhưng vẫn nổi bật. Nhiều ý kiến cho rằng, Phương Nhi của hiện tại đã rời xa hình ảnh một nàng hậu showbiz để bước sang giai đoạn mới.

Không chỉ nhan sắc, cuộc sống hiện tại của Phương Nhi cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Trái với hình ảnh một Á hậu bận rộn chạy show, cô gần như ở ẩn. Phương Nhi hạn chế chia sẻ đời sống cá nhân, không tham gia các hoạt động giải trí ồn ào mà tập trung vào việc học tập, trau dồi bản thân và tận hưởng nhịp sống chậm.

Phương Nhi sánh đôi cùng chồng tại các sự kiện gia đình (Ảnh: Như Hoàn)

Phương Nhi được khen bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng mỗi lần xuất hiện (ảnh: Như Hoàn)

Phương Nhi đã tổ chức tổ chức lễ ăn hỏi với thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào đầu năm 2025. Thời gian qua, cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch, xem concert. Phương Nhi đều đặn xuất hiện trong các sự kiện cùng gia đình chồng. Hiện tại, cả hai chưa hé lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Phương Nhi rạng rỡ trong lễ ăn hỏi cách đây 1 năm (ảnh: FBNV)



