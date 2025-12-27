Hôn thê tài phiệt của Park Yoochun sinh con khi đang trốn truy nã, công chúng hoảng loạn lo sợ 1 điều

Mới đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp thiên kim tiểu thư Hwang Hana (hôn thê cũ của Park Yoochun) ở sân bay Campuchia rồi dẫn độ cô này trở về Hàn Quốc để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện người thừa kế tai tiếng này đang phải đối mặt với cáo buộc mua và sử dụng methamphetamine (ma túy đá).

Đáng chú ý, theo tờ MK đưa tin trong sáng 27/12, nữ thừa kế của tập đoàn Namyang Dairy đã tình nguyện ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn lệnh truy nã. Hóa ra nguyên nhân khiến Hwang Hana chủ động ra trình diện nhà chức trách xuất phát từ việc cô này vừa sinh con. Theo nguồn tin, tiểu thư họ Hwang đã sinh con ở Campuchia trong thời gian lẩn trốn những cuộc điều tra từ phía cảnh sát Hàn Quốc. Trả lời về vấn đề này, nữ thừa kế sinh năm 1988 cho hay: “Gần đây tôi đã sinh con ở Campuchia. Tôi quyết định quay trở lại Hàn Quốc để chịu trách nhiệm cho việc nuôi dạy đứa nhỏ”.

Hwang Hana bị dẫn giải tới buổi thẩm vấn vào hôm 26/12. Ảnh: Koreaboo

Hwang Hana là hôn thê cũ của nam ca sĩ nổi tiếng Park Yoochun. Ảnh: Naver

Ngoài ra, phía cảnh sát cho biết họ đang tích cực điều tra để xem Hwang Hana có thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài hay không. Trước đó, tiểu thư họ Hwang gây xôn xao khi chuyển chỗ ở từ Thái Lan sang Campuchia vào đúng thời điểm hàng loạt vụ bắt cóc, giam giữ và sát hại liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia bị phanh phui. Chính điều này đã dẫn tới nghi vấn nữ thừa kế của tập đoàn Namyang Dairy có liên quan đến đường dây tội phạm ở Campuchia.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc Hwang Hana sinh con trong thời gian bị Interpol truy nã đỏ. Nhiều khán giả lo lắng sức khỏe em bé hiện không được đảm bảo do Hwang Hana đã tự tàn phá sức khỏe của bản thân vì sử dụng ma túy rất nhiều lần. Bên cạnh đó, công chúng hoang mang liệu 1 người “vào tù ra tội”, dính nhiều bê bối chấn động như thiên kim họ Hwang có thể chăm sóc và nuôi dạy đứa trẻ lên người hay không. Chưa hết, Hwang Hana là nhân vật liều lĩnh khi từng lên hẳn kế hoạch lẩn trốn ra nước ngoài nên không ít netizen lo sợ cô này có thể gây tổn thương cho em bé.

Công chúng lo lắng cho tình trạng của đứa bé do Hwang Hana sinh ra. Ảnh: MK

Cô Hwang được cho là có hành động đáng ngờ tại Campuchia. Ảnh: Naver

Còn nhớ vào tháng 6/2024, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Hwang Hana. Khi bị truy nã đỏ, thông tin của cô Hwang sẽ được gửi đến cửa khẩu, hải quan, cán bộ biên phòng của hơn 190 quốc gia thành viên Interpol. Nguyên nhân cô bị truy nã quốc tế là vì đã tự ý rời khỏi Hàn Quốc trong thời gian bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy.

Theo đó, Hwang Hana bị điều tra nội bộ cùng nữ quản lý quán bar họ Kim và cố diễn viên Lee Sun Kyun về cáo buộc sử dụng ma túy từ tháng 10/2023. Họ bị tình nghi cùng sử dụng ma túy ở các cơ sở giải trí thuộc quận Gangnam, Seoul trong nhiều năm qua. Đến tháng 2/2024, đơn vị điều tra tội phạm ma túy thuộc Cơ quan cảnh sát Seoul đã khởi tố Hwang Hana vì tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Cảnh sát có kế hoạch triệu tập Hwang Hana với tư cách nghi phạm để thực hiện các xét nghiệm ma túy phục vụ cho công tác điều tra, xét xử. Tuy nhiên, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc, sang Thái Lan sinh sống. Ngoài ra, cô gái này cũng xóa tất cả tài khoản mạng xã hội và sống ẩn dật kể từ sau khi liên quan đến vụ án ma túy của cố nghệ sĩ Lee Sun Kyun. Do không thể triệu tập Hwang Hana về nước, cảnh sát Hàn Quốc đã liên hệ với Interpol để phát lệnh truy nã quốc tế đối với tiểu thư tập đoàn Namyang Dairy.

Tới tháng 10 năm nay, Sports Seoul đưa tin Hwang Hana đã chuyển đến Phnom Penh, Campuchia sau quãng thời gian lẩn trốn ở Thái Lan.

Hwang Hana vội rời khỏi Hàn Quốc hồi năm ngoái nhằm trốn tránh việc bị điều tra. Ảnh: Nate

Trước đó, tiểu thư tài phiệt này nhiều lần vướng lao lý gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Vào năm 2019, cháu gái người sáng lập tập đoàn Namyang Dairy bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won (40 triệu đồng), trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện. Nhưng đến năm 2021, tình cũ Yoochun tiếp tục bị truy tố với tội danh tái phạm sử dụng ma túy trong thời gian nhận án tù treo. Lần này, Hwang Hana phải ngồi tù 1 năm 8 tháng.

Hwang Hana còn bị nghi ngờ liên quan đến vụ buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của 2 người đàn ông, 1 trong số đó là hôn phu mới của cô này. Tiểu thư tài phiệt còn làm giả giấy xét nghiệm ma túy và bị cáo buộc ăn trộm quần áo và nhiều món đồ cao cấp từ nhà của người quen vào cuối tháng 11/2020.

Nguồn: Koreaboo