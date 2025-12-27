Ba thành viên BTS lọt Top 100 người giàu nhất Hàn Quốc dưới 30 tuổi

Ảnh: BigHit Music

Khảo sát cho biết V (29 tuổi), Jimin (30 tuổi) và Jungkook (28 tuổi) đều đang nắm giữ lượng cổ phần có giá trị khoảng 21,4 tỷ won mỗi người (tương đương 14,7 triệu USD). Nhờ đó, cả ba cùng xếp cạnh nhau trong danh sách các cổ đông trẻ giàu nhất Hàn Quốc.

CEO Score đã phân tích số lượng cổ phiếu và giá trị vốn hóa mà từng cổ đông nắm giữ tại các công ty niêm yết. Dữ liệu được đối chiếu từ cuối tháng 12/2024 đến mốc thời gian thực hiện khảo sát. Trong một năm qua, giá trị cổ phiếu của mỗi người trong ba thành viên này tăng 8,2 tỷ won, từ 13,2 tỷ won lên 21,4 tỷ won.

Nguyên nhân chính của mức tăng đến từ khoản cổ phần tại Hybe. Theo nội dung khảo sát, Chủ tịch Hybe - Bang Si Hyuk đã chia đều cổ phần cho cả bảy thành viên BTS vào năm 2020, trước khi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mỗi thành viên nhận 478.695 cổ phiếu phổ thông. Riêng V, Jimin và Jungkook được cho là vẫn giữ nguyên toàn bộ số cổ phiếu được chia.

3 thành viên của BTS lọt top 100 người dưới 30 tuổi giàu nhất Hàn Quốc nhờ cổ phiếu (ảnh: XportNews)

Các thành viên khác là J-Hope, RM và Jin được xác nhận đã chuyển nhượng bớt một số cổ phần nhưng mỗi người vẫn duy trì tài sản cổ phiếu trên 10 tỷ won. Điều đáng ngạc nhiên là Suga không xuất hiện trong kết quả khảo sát được công bố.

Về kế hoạch hoạt động, BTS được kỳ vọng sẽ tái xuất với đội hình đầy đủ vào năm tới, kèm kế hoạch phát hành album mới và lưu diễn vòng quanh thế giới vào mùa xuân. Trong buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng Weverse của Hybe hôm Chủ nhật, nhóm đã nhắn gửi với người hâm mộ: "Hãy biến năm 2026 thành năm của BTS. Một điều thực sự lớn lao sắp xảy ra. Đó sẽ là một năm quan trọng", khiến sự mong chờ của khán giả toàn cầu tăng cao.

Ở bàng xếp hạng tổng thể, khảo sát cho thấy tổng giá trị cổ phiếu do 100 cá nhân giàu nhất Hàn Quốc dưới 30 tuổi nắm giữ đã tăng 801 tỷ won, tương đương 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính trên tất cả nhóm tuổi, tổng giá trị cổ phần của 100 cá nhân này tăng 64,6%, từ 107,6 nghìn tỷ won lên 177,2 nghìn tỷ won.