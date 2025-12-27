Minh Tú báo nợ nửa tỷ đồng

Thời gian qua, mạng xã hội hot rần rần trào lưu "bánh kem thành tựu". Theo đó, mỗi người sẽ chuẩn bị 1 bánh kem và mỗi khi cắm một ngọn nến vào bánh sẽ đọc to một điều mà họ đúc kết được trong năm 2025. Bất kể đó là thành tựu lớn hay nhỏ, miễn là bản thân bạn, bạn bè hay các thành viên trong gia đình coi là dấu mốc đáng nhớ.

Bên cạnh đó, một số người xem những biến động trong năm qua cũng là sự kiện thay đổi bản thân. Dù có nhiều điều không quá may mắn nhưng khi tổng kết lại họ vẫn nói với tâm thế lạc quan, qua đó đặt mục tiêu thay đổi trong năm tới. Đơn cử như mới đây, Minh Tú đã đu trend "bánh kem thành tựu" để nhắc lại cột mốc trong suốt năm qua, nhưng có lẽ 2025 là một năm có nhiều bất ổn với nữ siêu mẫu.

Minh Tú tổng kết năm 2025 với nhiều biến động. Clip: NVCC

Trong clip, khi chia sẻ "thành tựu" liên quan đến sức khoẻ, Minh Tú cho biết đã nhập viện 4 lần chỉ trong 6 tháng và đã đứt một sợi dây chằng. Nữ siêu mẫu cho biết mọi năm có dư tiền để mua vàng nhưng năm nay "dư một sổ nợ 500 triệu đồng". Minh Tú tiết lộ thêm đã có một chương trình dự kiến sản xuất vào năm ngoái nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể quay hình. "Hồi xưa show chạy không kịp, còn năm nay chỉ nằm ở nhà thôi", nữ siêu mẫu nói.

Sau màn tổng kết loạt "thành tựu" vừa buồn vừa hài, Minh Tú khiến không khí nhẹ đi khi quay sang nhờ bạn bè xử lý luôn chiếc bánh kem theo cách gọi vui là xé nháp năm 2025. Dù thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn liên tiếp ập đến, từ sức khỏe, công việc đến tài chính, Minh Tú vẫn chọn cách kể lại mọi chuyện bằng sự hài hước, coi đó như một phần trải nghiệm phải đi qua.

Bên dưới đoạn clip, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận động viên, gửi lời chúc sức khỏe và mong Minh Tú sớm hồi phục hoàn toàn. Nhiều người bày tỏ hi vọng nữ siêu mẫu sẽ sớm trở lại với công việc, tiếp tục xuất hiện trong các dự án mới sau quãng thời gian dài phải tạm chậm lại vì biến cố sức khỏe.

Minh Tú trải qua ca phẫu thuật sau chấn thương đứt dây chằng, dập xương

Tại chương trình Sao Nhập Ngũ , Minh Tú đã gặp chấn thương bị bong gân đau đớn trong phần kéo co bốn người. Nữ siêu mẫu sinh năm 1991 bị mất đà, ngã xuống nền đất khiến một bên chân bị chấn thương nặng. Ngay thời điểm đó, các đồng chí quân y đã chạy tới để kiểm tra tình hình sức khỏe của cô.

Cô đã được chẩn đoán đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương. "Đôi khi hành trình mà mình lựa chọn không chỉ có niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn đi kèm cả thử thách và nỗi đau. Sau những ngày đồng hành cùng Sao Nhập Ngũ 2025, có những điều đến bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị… Kết quả chẩn đoán mình đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương" , Minh Tú cho hay.

Minh Tú xúc động khi phải nói lời chia tay Sao Nhập Ngũ sớm vì tình hình sức khoẻ không cho phép