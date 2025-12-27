Hoa hậu Lương Thuỳ Linh dạo này bị làm sao vậy?

Lương Thùy Linh từng là cái tên được công chúng nhắc đến với nhiều kỳ vọng trong dàn hoa hậu gen Z. Ở cô hội tụ đủ những yếu tố như học vấn tốt, hình ảnh sạch, phong thái chừng mực. Sau đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh xây dựng hình ảnh hoa hậu tri thức, phong thái điềm đạm. Cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò diễn giả, mentor tại các chương trình dành cho sinh viên, giới trẻ...

Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, cái tên Lương Thùy Linh lại xuất hiện dày đặc theo một cách khác hẳn, làm gì cũng gây tranh cãi, xuất hiện ở đâu cũng bị soi, bị chê. Nhìn vào chuỗi liên hoàn những tranh cãi liên quan đến Lương Thuỳ Linh, netizen thắc mắc không rõ chuyện gì đang xảy ra với nàng hậu?

Từ một nàng hậu được kỳ vọng cao, dạo này Lương Thuỳ Linh làm gì cũng bị nhận xét (ảnh: FBNV)

Lương Thuỳ Linh dạo này làm gì cũng "có chuyện"

Tại một sự kiện Lương Thùy Linh bị chê nhan sắc xuống phong độ, để lộ nhiều khuyết điểm qua camera thường. Sau đó, mỗi lần Lương Thuỳ Linh lộ diện là xuất hiện vô vàng những ý kiến trái chiều nhận xét từng điểm trên khuôn mặt hay vóc dáng của cô. Thậm chí, chỉ cần dự đám cưới hay đăng một bức ảnh không đúng thời điểm, cô cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Ở một sự kiên khác, Lương Thuỳ Linh cũng lộ vẻ ngoài tròn trịa (ảnh: FBNV)

Bài đăng khiến Lương Thuỳ Linh bị nói EQ thấp giữa lúc Hoa hậu Hương Giang vướng tin đồn không thể thi Miss Universe vì lý do giấy tờ. Thực chất đây là cú đánh lừa của Lương Thuỳ Linh để ra mắt series cá nhân (ảnh: FBNV)

Tiếp đó, Lương Thùy Linh lại vướng tranh cãi khi ra mắt series cá nhân với mong muốn thể hiện đời sống và cá tính riêng. Việc các nàng hậu sản xuất series riêng để tiếp cận khán giả theo hướng gần gũi vốn không phải điều mới mẻ. Nhiều người đẹp đã thành công với format đời thường, trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa hay mời bạn bè làm khách mời. Vấn đề nằm ở chỗ, series của Lương Thùy Linh dù đủ yếu tố đúng công thức nhưng lại thiếu linh hồn.

Ở Xinh-Đờ-Rê-Linh, khán giả nhìn thấy một hoa hậu vừa dọn nhà vừa trò chuyện cùng dàn khách mời khá chất lượng. Thế nhưng, thay vì tạo cảm giác gần gũi, series lại bị nhận xét là gượng gạo từ không khí đến cách tương tác. Các cuộc trò chuyện diễn ra đều đều, ít cao trào, biểu cảm và phản ứng giữa các nhân vật thiếu sự tự nhiên cần có của một format đời sống. Nhiều khán giả cho rằng họ có cảm giác đang xem một buổi ghi hình được sắp đặt kỹ lưỡng, hơn là những phút giây đời thường đúng nghĩa. Chính sự an toàn quá mức này khiến series của Lương Thùy Linh bị đánh giá là xem không khó chịu nhưng cũng không đủ hấp dẫn để theo dõi tiếp.

Series làm giúp việc của Lương Thuỳ Linh bị nhận xét nhạt nhoà, gượng gạo (ảnh: FBNV)

Nếu những tranh cãi trước đó chỉ dừng ở mức cảm tính, thì việc Lương Thùy Linh ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân lại được xem là cú trượt rõ ràng nhất, khiến hình ảnh của cô bắt đầu bị ảnh hưởng. Không còn là chuyện bị soi, mà là lúc công chúng đặt câu hỏi thẳng thắn về năng lực và định hướng của nàng hậu. Ngay khi các sản phẩm được giới thiệu, thương hiệu nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều. Sản phẩm của Lương Thuỳ Linh bị cho là cao so với chất lượng, thiết kế thiếu điểm nhấn, phom dáng kén người mặc. Sau làn sóng chỉ trích, thương hiệu thời trang này dần biến mất khỏi truyền thông, không có thêm động thái phát triển, cũng không được chính chủ tiếp tục nhắc đến.

Thương hiệu thời trang của Lương Thuỳ Linh cũng "mất hút" sau loạt tranh cãi (ảnh: FBNV)

Như mới đây nhất, Lương Thùy Linh đu trend khoe giọng "mộc" khi hát bài hát mừng giáng sinh. Đoạn clip ngắn ghi lại phần thể hiện của nàng hậu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo loạt bình luận trái chiều. Lương Thùy Linh bị đặt lên bàn cân so sánh với Tiểu Vy. Một bộ phận netizen cho rằng phong thái, biểu cảm và cách thể hiện của Lương Thùy Linh mang màu sắc quen thuộc, dễ khiến người xem liên tưởng đến "vibe Tiểu Vy". So sánh này lập tức tạo ra phản ứng dây chuyền, bởi Tiểu Vy vốn đã xây dựng được hình ảnh giải trí khá rõ ràng, còn Lương Thùy Linh thì không. Từ đây, câu chuyện không còn dừng lại ở việc hát hay hay dở, mà chuyển sang vấn đề bản sắc cá nhân.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh bị nhận xét "bắt chước" Tiểu Vy (Nguồn: TikTok nhân vật)

Những câu chuyện này, xét riêng lẻ, đều rất nhỏ. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một hiệu ứng đáng lo khiến Lương Thùy Linh rơi vào trạng thái dễ bị chê. Khi công chúng đã hình thành tâm thế soi mói, mọi chi tiết dù không đáng kể cũng có thể bị phóng đại thành vấn đề. Lương Thùy Linh không còn được nhìn bằng ánh mắt dễ dãi như trước. Nếu cùng một màn thể hiện, ở vài năm trước có thể chỉ bị xem là thử nghiệm, thì nay lại nhanh chóng trở thành chủ đề chê bai, mổ xẻ.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh liên tục dính vào những tranh cãi khó hiểu (ảnh: FBNV)

Lương Thuỳ Linh đang bị đánh giá quá cao?

Sau hàng loạt tranh cãi nối tiếp nhau, không ít netizen bắt đầu gắn cho Lương Thùy Linh cụm từ "overrated" – được đánh giá cao hơn những gì đang thể hiện. Đây không phải là sự phủ nhận toàn bộ năng lực của nàng hậu, mà là phản ứng xuất phát từ sự lệch pha giữa kỳ vọng và thực tế.

Ngay từ đầu, Lương Thùy Linh được đặt lên một vị trí rất cao hoa hậu gen Z trí thức, học vấn tốt, hình ảnh sạch, phát ngôn chừng mực. Chính danh xưng ấy khiến công chúng kỳ vọng cô không chỉ ổn, mà phải nổi bật một cách thuyết phục ở bất kỳ lĩnh vực nào mình chạm tới. Tuy nhiên, những gì Lương Thùy Linh mang đến thời gian gần đây lại chủ yếu dừng ở mức an toàn, thậm chí mờ nhạt khi đặt cạnh kỳ vọng quá lớn đó.

Nhiều người cho rằng Lương Thuỳ Linh đang loay hoay không định hướng được hình ảnh (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Lương Thùy Linh cho thấy rõ trạng thái loay hoay trong việc định vị bản thân. Không phải vì cô thiếu nền tảng, cũng không phải vì năng lực kém, mà bởi những gì Lương Thùy Linh đang thể hiện dường như chưa phải là phiên bản tự nhiên nhất của chính mình. Từ cách xây dựng hình ảnh đến các thử nghiệm gần đây, Lương Thùy Linh mang đến cảm giác đang cố "điền vào" những khuôn mẫu sẵn có của showbiz: một hoa hậu vừa phải truyền cảm hứng, vừa phải gần gũi đời thường, lại có thêm yếu tố giải trí để không bị nhạt. Nhưng khi những khuôn mẫu ấy được áp dụng cùng lúc, cá tính cá nhân lại bị hòa loãng. Công chúng vì thế khó nhận ra đâu là Lương Thùy Linh thật sự, đâu là hình ảnh được lắp ghép từ những hình mẫu thành công trước đó.

Có lẽ, điều Lương Thùy Linh cần lúc này không phải là tiếp tục chứng minh mình làm được thêm bao nhiêu thứ, mà là dừng lại để nhìn rõ mình là ai. Một hoa hậu có học thức, chừng mực, điềm tĩnh vốn đã là một hình ảnh có giá trị, miễn là cô không cố khoác lên nó quá nhiều lớp vỏ không thuộc về mình.