Nhắc đến nữ diễn viên có vẻ ngoài thanh thuần, trong sáng từng làm mưa làm gió Cbiz, công chúng không thể nào quên Lữ Nhất. Nhan sắc xinh đẹp, tính cách thanh lịch hòa nhã và tài năng diễn xuất của Lữ Nhất 1 thời khiến Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca si mê. Tuy nhiên, Lữ Nhất lại khướt từ sự theo đuổi của 2 nam thần hàng đầu Cbiz. Về sau, cô nên duyên với thiếu gia giàu có, bề thế.

Mỹ nữ dám từ chối tình cảm của Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca

Lữ Nhất sinh năm 1984, là nữ thần thanh xuân của rất nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc. Tên tuổi của Lữ Nhất lần đầu gây chú khi cô được đạo diễn danh tiếng Từ Khắc mời tham gia bộ phim Tán Thủ. Sau tác phẩm này, Lữ Nhất tiếp tục nổi đình nổi đám, vươn lên hàng mỹ nhân danh giá nhờ phim cổ trang Thiên Ngoại Phi Tiên.

Năm 2007, Lữ Nhất nhận đề cử Ngôi sao đang lên sau vai diễn Nam Lan trong Tuyết Sơn Phi Hồ. Ngoài ra, người đẹp còn có diễn xuất gây ấn tượng trong Hậu Cung, Thùy Liên Thiên Hạ Tùy Tâm Mẫu. Đến năm 2021, Lữ Nhất tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió mùa 2, nhưng sớm dừng bước.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của Lữ Nhất thời trẻ. Nguồn: Xiaohongshu.

Cô là nữ thần thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả ở Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả nhớ nhất ở Lữ Nhất đó chính là việc cô từng chiếm giữ trái tim của 2 nam thần hạng A Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Lữ Nhất từng cùng Hồ Ca đóng phim Thiên Ngoại Phi Tiên. Tính cách nhẹ nhàng và sự nữ tính của Lữ Nhất khiến Hồ Ca rung động. Theo tờ Sina, Hồ Ca từng lo sốt vó, vừa quay xong phân cảnh của mình còn chưa kịp thay đồ đã chạy đến nhà Lữ Nhất khi hay tin bạn diễn bị đau bụng. Anh thậm chí còn đích thân chăm sóc, vào bếp pha cho Lữ Nhất 1 bát nước đường. Dù được Hồ Ca quan tâm hết mực, Lữ Nhất vẫn chỉ xem tài tử này là bạn bè. Cô đã lấy lý do muốn tập trung phát triển sự nghiệp để từ chối tình cảm của Hồ Ca.

Sau Hồ Ca, Lữ Nhất tiếp tục "đốn tim" Hoắc Kiến Hoa khi đóng chung phim Tân Nhất Tiễn Mai. Cặp sao từng xuất hiện như hình với bóng trong nhiều sự kiện. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức "cảm nắng" nhau. Lữ Nhất đã không để Hoắc Kiến Hoa bước vào thế giới của mình.

Lữ Nhất từng được Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa theo đuổi. Ảnh: Sina.

Bước chân vào cửa hào môn nhờ 1 bữa lẩu

Lữ Nhất vốn là người Trùng Khánh (Trung Quốc) nên rất thích ăn lẩu. Ai có ngờ sở thích ăn uống này lại giúp cô cưới được chồng giàu. Năm 2015, khi đến Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc) quay phim, Lữ Nhất đã đi ăn lẩu vỉa hè. Dáng vẻ ăn uống ngon lành của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của Tiền Vịnh Thần - cũng là ông chủ của 1 nhà hàng lầu trong khu vực này. Tiền Vịnh Thần ngay lập tức xin số liên lạc và theo đuổi Lữ Nhất.

Chỉ 17 ngày sau khi gặp gỡ, Tiền Vịnh Thần đã thuê một chiếc du thuyền màu hồng, quỳ gối cầu hôn Lữ Nhất với chiếc nhẫn kim cương 5 carat. Khi nhiều người hoài nghi về cuộc hôn nhân chóng vánh của cặp đôi, thậm chí cho rằng Lữ Nhất bốc đồng và ham mê giàu sang, người đẹp này phủ nhận và tuyên bố: "Tôi tin vào trực giác của mình. Anh ấy là người đàn ông tôi muốn gắn bó".

Nhờ 1 lần ăn lẩu vỉa hè, Lữ Nhất lọt vào mắt xanh của thiếu gia Tiền Vịnh Thần. Ảnh: Xiaohongshu.

Theo tờ Sina, chồng Lữ Nhất là "phú nhị đại" chính hiệu, xuất thân trong 1 gia đình giàu có ở Thượng Hải (Trung Quốc). Nhà chồng Lữ Nhất sở hữu nhiều tập đoàn lớn. Tiền Vịnh Thần ngoài mở nhà hàng lẩu, còn đầu tư kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực. Tháng 3/2016, Lữ Nhất và Tiền Vịnh Thần tổ chức đám cưới rình rang. Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cũng đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến "crush" 1 thời của mình.

Sau ngày cưới, Lữ Nhất và Tiền Vịnh Thần có cuộc sống hôn nhân kín đáo. Năm 2022, mối quan hệ của họ gặp sóng gió khi Tiền Vịnh Thần dính nghi vấn ngoại tình, mở công ty đào tạo diễn viên để lừa đảo. Trước cáo buộc tiêu cực hướng đến chồng, Lữ Nhất giữ im lặng.

Nguồn: Sina, QQ