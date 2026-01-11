Kim Tae Hee - Bi Rain cứ thế này suốt 13 năm bảo sao dân mạng không "bàn tán"

Kim Tae Hee - Bi Rain là 1 trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất ở làng giải trí châu Á. Kể từ khi xác nhận hẹn hò tới nay, họ không ít lần cùng nhau lộ diện công khai trước công chúng. Và trong mỗi lần như vậy, cặp vợ chồng đình đám đều giữ vững 1 thói quen “bất di bất dịch” tồn tại từ năm này qua năm khác. Đó là họ luôn nắm chặt tay nhau cùng sánh bước trước ống kính của phóng viên và người hâm mộ.

Bao năm qua, cứ mỗi lần cùng nhau lộ diện công khai, Kim Tae Hee - Bi Rain luôn đan chặt bàn tay với nhau, dính chặt lấy đối phương, không nỡ rời nhau nửa bước cứ như thể sợ lạc mất nửa kia. Chứng kiến những hình ảnh quá đỗi ngọt ngào, còn đẹp hơn cả ngôn tình của cặp đôi vàng, khán giả không ngớt lời bàn tán về lý do khiến cặp đôi có thể "giữ lửa" ngọt ngào như vậy xuyên sốt nhiều năm.

Loạt ảnh này được chụp lại trong lần lộ diện đầu tiên của Kim Tae Hee - Bi Rain sau đám cưới. Cặp đôi nắm chặt tay nhau không rời trước ánh mắt ngưỡng mộ của công chúng. Ảnh: News1

Hồi cuối tháng 1/2017, đôi uyên ương trở về Hàn sau tuần trăng mật. Và vẫn như thường lệ, họ đan chặt tay nhau như thể sợ lạc mất đối phương giữa dòng người ở sân bay. Trước ống kính, gương mặt đại mỹ nhân xứ Hàn sáng bừng niềm hạnh phúc đúng kiểu đang đắm chìm trong tình yêu. Ảnh: Naver

Hồi cuối năm 2021, cặp đôi vàng lại khiến fan “quắn quéo” hết cả khi lộ ảnh hẹn hò tình tứ. Theo hình ảnh được người qua đường chụp lại, 2 vợ chồng tay trong tay đầy ngọt ngào, cùng nhau đi dạo. Dù bên nhau đã cả thập kỷ và có 2 cô công chúa nhỏ, thế nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn nồng nàn như thuở mới yêu. Khoảng cách chiều cao của 2 ngôi sao cũng khiến khán giả “tan chảy”, không ngừng liên tưởng tới 1 cặp đôi bước ra từ thế giới phim ngôn tình. Ảnh: Nate

Ngay cả khi đi du lịch ở nước ngoài, đôi vợ chồng quyền lực vẫn nhất quyết không buông tay nhau ra. Ảnh: Naver

Mới đây trong lần lộ diện mới nhất khi đã ở bên nhau được hơn 13 năm, Kim Tae Hee - Bi Rain vẫn duy trì thói quen nắm chặt tay nhau khi lộ diện trước truyền thông và công chúng. Ảnh: Nate

Kim Tae Hee - Bi Rain lần đầu gặp nhau ở buổi quay quảng cáo cách đây 14 năm. Nam ca sĩ đình đám chủ động theo đuổi đàng gái, thế nhưng anh bị mỹ nhân họ Kim từ chối lời tỏ tình tận 5 lần. Bi Rain quyết không bỏ cuộc và cuối cùng đã giành được trái tim Kim Tae Hee bằng tấm lòng chân thật. Tới đầu năm 2013, 2 ngôi sao công khai hẹn hò và ngay lập tức trở thành cặp đôi hot hàng đầu showbiz châu Á.

Ban đầu 1 bộ phận netizen từng nhận xét rằng, Bi Rain không xứng với Kim Tae Hee xuất phát từ ngoại hình được cho là chênh lệch giữa 2 ngôi sao. Bản thân nam ca sĩ sinh năm 1982 từng thừa nhận bị hơn 10 công ty quản lý đánh trượt vì diện mạo không mấy nổi bật. Thế nhưng, theo thời gian, nam nghệ sĩ dần thay đổi cách nhìn của công chúng nhờ tấm chân tình dành cho nữ thần họ Kim.

Sau hơn 4 năm hẹn hò, Kim Tae Hee - Bi Rain tổ chức đám cưới giản dị và chính thức về chung 1 nhà hồi năm 2017. Đến nay, cặp đôi quyền lực đã có với nhau 2 cô con gái đáng yêu.

Kim Tae Hee - Bi Rain đã gắn bó với nhau được hơn 13 năm, là 1 trong những cặp đôi hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ nhất ở Kbiz. Ảnh: Nate

Nguồn: Naver, X