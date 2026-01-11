Trấn Thành rồi cũng có ngày này!

Tối 10/1, Running Man Vietnam phát sóng mới nhất chào đón dàn khách mời gồm 52Hz, Lương Thế Thành và Pháo. Ngay từ màn chia đội, không khí đã sớm "nóng" khi 52Hz được Trấn Thành lựa chọn về chung đội, Lương Thế Thành về đội Anh Tú Atus, còn Pháo gia nhập đội Liên Bỉnh Phát. Các thành viên dàn cast và khách mời sẽ tham gia thử thách để thăng hạng từ "thực tập sinh" lên nhân viên chính thức mới có thể xé bảng tên.

Xuyên suốt tập phát sóng, Trấn Thành và 52Hz gây chú ý khi xưng hô với nhau là "ba - con", cả hai có những tương tác vô cùng đáng yêu. Không còn là Trấn Thành quen thuộc với khả năng nói không ngừng, nam MC nhiều lần rơi vào trạng thái… "cứng họng" trước những màn đối đáp lầy lội của 52Hz.

Trong phần chơi tại hồ bơi, mỗi lần 52Hz trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án, Trấn Thành lập tức trở thành "nạn nhân" bị bệ phóng hất thẳng xuống nước. Khi thấy Trấn Thành bị phạt, 52Hz còn tranh thủ trêu chọc: "Hai cái đôi má của ba em núng nính", thậm chí dặn dò thêm: "Ba ơi, ba có té xuống nữa thì phải tạo dáng slay girl nha, làm cái mặt thật đẹp cho con. Mình có thể thua nhưng phải slay". Trước loạt tình huống này, Trấn Thành chỉ biết cười trừ trong sự bất lực, để lại loạt biểu cảm khiến người xem không thể nhịn cười.

Khoảnh khắc viral của "ba - con" Trấn Thành và 52Hz ở tập mới Running Man Việt (Nguồn: Running Man Việt)

Trấn Thành liên tục bị phạt vì đồng đội không trả lời được (ảnh: Running Man Việt)

52Hz còn "ra lệnh" cho Trấn Thành dù té xuống nước vẫn sang (ảnh: Running Man Việt)

Trấn Thành bất lực trước những câu nói của "con gái" 52Hz (ảnh: Running Man Việt)

Nếu 52Hz được xem là khắc chế số 1, thì Lương Thế Thành chính là cái tên thứ hai khiến Trấn Thành liên tục rơi vào thế dở khóc dở cười. Nam diễn viên không ngại trêu đùa Trấn Thành ngay trên sóng. Khoảnh khắc Lương Thế Vinh công khai yêu cầu Trấn Thành đổi chỗ, thay thế vị trí cho 52Hz khiến Quang Tuấn cũng phải bật cười to. Khoảnh khắc Trấn Thành lặng lẽ làm theo trong tiếng cười của mọi người nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả hài hước nhận xét Trấn Thành đã gặp đúng đối thủ, khi cả 52Hz lẫn Lương Thế Thành đều đủ duyên dáng để khiến nam MC chỉ còn biết im lặng chịu trận. Không ít ý kiến cho rằng chính sự tung hứng tự nhiên, không gượng ép giữa dàn cast và khách mời đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tập này.

Lương Thế Thành công khai "chỉ trích" Trấn Thành (Nguồn: Running Man Việt)

Chắc chỉ có Lương Thế Thành mới dám đối xử với Trấn Thành thế này (ảnh: Running Man Việt)

Càng về cuối, Running Man Vietnam càng cho thấy độ vào guồng với những tình huống giải trí dày đặc, mảng miếng liên tục và dàn khách mời được đánh giá là quá hợp không khí. Tập phát sóng mới không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn góp phần khẳng định sức nóng của chương trình, khi mỗi chặng đều tạo ra những khoảnh khắc viral được khán giả bàn tán rôm rả sau giờ lên sóng.