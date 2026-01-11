Sơn Tùng M-TP lại hào phóng rồi!

Tối 10/9, Sơn Tùng M-TP đã có màn xuất hiện gây chú ý tại một sự kiện âm nhạc ngoài trời diễn ra ở trung tâm TP.HCM. Ngay từ khi bước lên sân khấu, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm với phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi. Không khí sự kiện liên tục được đẩy lên cao trào khi hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng theo từng câu hát quen thuộc.

Bên cạnh phần trình diễn âm nhạc, phong cách thời trang của Sơn Tùng M-TP cũng là yếu tố khiến khán giả không thể rời mắt. Nam ca sĩ lựa chọn set đồ tone trắng nổi bật gồm áo khoác hoodie dáng rộng chất liệu lông mềm, kết hợp quần đồng bộ mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa thời thượng. Đi cùng đó là mũ bucket lông cùng kính râm bản to, tạo nên tổng thể đậm chất streetwear pha chút high-fashion. Dưới ánh đèn sân khấu, micro đính đá lấp lánh cùng loạt phụ kiện ánh kim càng giúp hình ảnh của Sơn Tùng thêm phần nổi bật, đúng với danh xưng “fashion icon” của Vbiz.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện khiến không khí nóng lên với hàng ngàn khán giả.

Không chỉ “đốn tim” khán giả bằng âm nhạc và thời trang, Sơn Tùng M-TP còn khiến người hâm mộ phấn khích với màn giao lưu ngẫu hứng nhưng vô cùng đáng yêu. Trong lúc biểu diễn, nam ca sĩ bất ngờ cởi chiếc áo lông trắng đang khoác trên người để đổi cho một fan may mắn ngay dưới sân khấu. Hành động chiều fan hết mức này lập tức khiến cả khán đài vỡ òa, còn khoảnh khắc fan nhận áo thì không giấu nổi sự run rẩy và xúc động. Đoạn clip ghi lại màn “đổi áo kỷ niệm” nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Sơn Tùng M-TP "hào phóng" tặng áo cho fan trong sự kiện tối qua (Clip: Đi soi sao đi).

Sơn Tùng M-TP từ lâu được biết đến là một trong những nghệ sĩ Vbiz có cách giao lưu với người hâm mộ rất ngẫu hứng và hào phóng. Trong nhiều đêm diễn lớn nhỏ, nam ca sĩ thường chủ động mời fan lên sân khấu, trực tiếp tương tác và sẵn sàng tặng lại những món đồ cá nhân đang sử dụng. Từ áo khoác, khăn choàng, kính mắt đến phụ kiện thời trang, các món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn trở thành kỷ niệm đặc biệt đối với người hâm mộ, góp phần tạo nên những khoảnh khắc “viral” sau mỗi show diễn.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là giá trị của những món quà Sơn Tùng M-TP từng trao tay fan. Không ít thiết kế đến từ các nhà mốt xa xỉ như Louis Vuitton, Saint Laurent, Celine, Vetements hay Enfants Riches Déprimés, với mức giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng, thậm chí có món được giao dịch lại trên thị trường resale với giá cao hơn nhiều so với niêm yết. Việc thường xuyên tặng fan những món đồ đắt tiền cho thấy sự “chịu chi” và phong cách biểu diễn đậm tính cảm xúc của Sơn Tùng, đồng thời phản ánh mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa nam ca sĩ và cộng đồng người hâm mộ suốt nhiều năm qua.

Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện, Sơn Tùng M-TP không chỉ mang đến những màn trình diễn bùng nổ mà còn ghi dấu bằng những hành động nhỏ nhưng đầy tình cảm. Chính sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và cách chiều fan khéo léo đã giúp nam ca sĩ luôn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.