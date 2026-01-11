Sau khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, cuộc sống làm dâu trong gia đình hào môn của Hương Liên trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Không ít khán giả từng cho rằng mỹ nhân này sẽ chọn ở ẩn, hạn chế xuất hiện hoặc ít cập nhật mạng xã hội để tập trung cho vai trò mới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Trên trang cá nhân, Hương Liên vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đăng ảnh mới, bắt trend đang hot cho đến những giây phút vào bếp nấu ăn, cắm hoa, chăm chút tổ ấm một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Chính sự thoải mái, gần gũi này khiến hình ảnh nàng dâu hào môn của Hương Liên càng thu hút sự chú ý, trước khi câu chuyện về cuộc sống hôn nhân và gia đình chồng của cô được hé lộ nhiều hơn.

Hương Liên thoải mái chia sẻ cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội hậu lấy chồng. Ảnh: FBNV

Hương Liên (tên đầy đủ là Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002) có xuất phát điểm là gái xinh trên TikTok với nickname "mỹ nhân nụ cười" rồi trở thành người mẫu ảnh. Năm 2023, Hương Liên tham gia The Face, về team Vũ Thu Phương và càng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Hương Liên được công chúng ưu ái gọi là "Kim Tae Hee phiên bản Việt" bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung và đường nét gương mặt thanh tú.

Chồng của Hương Liên được tiết lộ là thiếu gia trong một tập đoàn lớn, có nền tảng gia đình vững chắc và sự nghiệp ổn định. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có thời gian tìm hiểu âm thầm, không phô trương trước truyền thông. Theo tiết lộ từ chính Hương Liên, cô và ông xã gặp nhau lần đầu tiên nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng. Nữ người mẫu viết: "Em không bao giờ quên chuyến bay VN-265 (20:30) vào HCM. Nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta chính là sự vun vén của 2 bên gia đình".

Vài tháng sau khi hẹn hò, chồng thiếu gia đã cầu hôn Hương Liên. Cả hai làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2025. Đến tháng 11/2025, đám cưới của người đẹp Hương Liên và chú rể Minh Trung diễn ra tại Hà Nội. Không gian đám cưới của Hương Liên có màu xanh và trắng chủ đạo, hoạ tiết trang trí lấy cảm hứng từ hoa sen - giống tên Hương Liên của cô dâu và cây tre tượng trưng cho sự mạnh mẽ, rắn rỏi của chú rể. Từ sảnh đón khách đến lễ đường của cặp đôi ngập hoa tươi và những bức ảnh cưới tình tứ. Tất cả tạo nên không gian kết hợp hiện đại, truyền thống, tạo cảm giá xa hoa nhưng ấm cúng, nhẹ nhàng.

Hương Liên và ông xã gặp nhau trên chuyến bay và nhờ sự mai mối của mẹ chồng nên đã thành duyên phu thê. Ảnh: FBNV

Chồng Hương Liên tên Lê Minh Trung, thiếu gia của một tập đoàn lớn. Cả hai tổ chức đám hỏi vào tháng 6/2025 và lễ cưới vào 5 tháng sau đó. Ảnh: FBNV

Về chồng và bố mẹ chồng, Hương Liên từng giới thiệu: "Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan".

Hiện tại, vợ chồng Hương Liên sống riêng, không ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng thỉnh thoảng sang thăm vì 2 nhà ở gần nhau và sang cho bố mẹ đỡ buồn. Tiết lộ này của cô khiến dân mạng khá bất ngờ, vì nghĩ rằng biệt thự to đùng mỹ nhân hay khoe là nhà sống chung nhiều thế hệ.

"Mình cảm thấy cuộc sống hiện tại của bọn mình 'trộm vía' vẫn đang thấy hạnh phúc. Bố mẹ mình vẫn đang ủng hộ cho mình trải nghiệm, học tập thêm nên không áp lực gì. Nếu như có chương trình hay hoạt động phù hợp với bản thân thì mình vẫn tham gia" - Hương Liên nói thêm.

Hương Liên chia sẻ ảnh du lịch sau khi tổ chức đám cưới hoành tráng. Ảnh: FBNV