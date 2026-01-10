Vừa qua, hội bạn thân Em Xinh của Bích Phương đồng loạt xả loạt ảnh du lịch, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Giữa hàng loạt khoảnh khắc vui chơi rộn ràng, điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là sự xuất hiện kè kè của Tăng Duy Tân bên cạnh Bích Phương.

Không cần tạo dáng quá tình tứ hay cố tình gây chú ý, cặp đôi vẫn lộ rõ sự gắn bó qua những chi tiết rất đời thường. Từ việc Tăng Duy Tân chủ động dìu Bích Phương lên thuyền cho đến những khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau giữa nhóm bạn, mọi thứ đều quá đỗi ngọt ngào.

Thực tế, chuyện Bích Phương và Tăng Duy Tân hẹn hò không còn là bí mật. Từ những lần bị soi dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm cho đến việc thường xuyên bị hội bạn thân khui sạch loạt hình ảnh tình tứ khiến câu chuyện tình cảm này gần như không còn chỗ để giấu.

Khoảnh khắc cưng người yêu ra mặt của Tăng Duy Tân. Ảnh: FBNV

Những khoảnh khắc chung của cặp đôi không thể thoát khỏi tầm ngắm của hội bạn thân. Ảnh: FBNV

Việc Tăng Duy Tân và Bích Phương kè kè nhau gây sốt MXH nhưng đều do bạn thân khui ra, còn phía chính chủ lại chưa từng chủ động chia sẻ. Ảnh: FBNV

Không phủ nhận, không công khai, cặp đôi chọn cách song hành lặng lẽ. Trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân cũng chẳng ngần ngại khi chỉ follow duy nhất Bích Phương. Trong mắt netizen, đó là động thái "cho cả thế giới biết mình đang yêu" đầy chủ động của nam ca sĩ.

Trái ngược với bạn trai, Bích Phương lại giữ thái độ khá thẹn thùng. Trong mọi lần được đồng nghiệp hoặc khán giả nhắc đến Tăng Duy Tân, cô thường chỉ cười ngượng, né tránh hoặc im lặng. Động thái công khai rõ ràng nhất mà nữ ca sĩ từng dành cho "nửa kia" có lẽ là thả tim ảnh của Tăng Duy Tân và đưa anh ra mắt hội bạn thân trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Tuy nhiên, tuyệt nhiên chưa lần nào Bích Phương chính miệng xác nhận mối quan hệ.

Trong một buổi giao lưu, khi một fan hỏi khéo về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ nở nụ cười ngại ngùng và thú nhận rằng bản thân vẫn còn xấu hổ, cần thêm thời gian để vượt qua sự ngại ngùng này. "Chuyện gì cũng phải từ từ. Chị là người hay xấu hổ nên phải thông cảm cho chị", Bích Phương nói.

Với người hâm mộ, việc công khai hay không dường như không còn quá quan trọng. Những khoảnh khắc tự nhiên, cách cả hai chăm sóc và đồng hành cùng nhau đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Khoảnh khắc Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương ngắm hoàng hôn trong chuyến du lịch do Quỳnh Anh Shyn "leak" ra. Ảnh: FBNV

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024 khi cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi. Cặp đôi này đã bị bắt gặp ở Hạ Long - quê của ca sĩ Bích Phương. Cặp đôi mặc trang phục thoải mái, ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Cư dân mạng phát hiện ra mẹ của nữ ca sĩ 8x xuất hiện bên cạnh Tăng Duy Tân và Bích Phương. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của cả hai được gia đình ủng hộ.

Không chỉ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, cả hai còn để lộ nhiều dấu hiệu rõ rệt cho rằng đang sống chung một nhà. Một số nguồn tin còn cho hay, cả hai còn về quê ra mắt gia đình đối phương. Với loạt hint dồn dập, netizen cho rằng ngày cặp đôi chính thức công khai hay "chốt đơn" đang tới rất gần.