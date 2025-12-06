Bích Phương sao lại bị đối xử thế này?

Từ sau hành trình Em Xinh Say Hi, Bích Phương dường như đã "rã đông" hoàn toàn. Nữ ca sĩ chăm xuất hiện trong các sự kiện, còn năng nổ vi vu du lịch cùng hội bạn thân. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong show thời trang của NTK Đỗ Long.

Bích Phương được ưu ái đặt ở hàng ghế đầu cạnh Quỳnh Anh Shyn, LAMOON và Orange. Trong dàn khách mời, cô nổi bật bởi thần thái tươi tắn, visual thách thức mọi camera thường, chỉ cần quay sang góc nào là góc đó "ăn ảnh". Thế nhưng spotlight của Bích Phương lại đến từ một khoảnh khắc cực dễ thương là "team qua đường" bắt gặp Quỳnh Anh Shyn và LAMOON đang tất bật chụp, chỉnh và gửi ảnh cho nhau, trong khi Bích Phương ngồi giữa lại… như người vô hình.

Cảnh tượng lạc lõng đến mức nhiều người đùa rằng có lẽ do "khác hệ điều hành" nên Bích Phương không thể hòa nhập sống ảo cùng hội bạn. Nhưng thực tế, cô hoàn toàn dùng iPhone 17 như mọi người, chỉ là không có thói quen cầm điện thoại liên tục. Bích Phương còn được khen vì nghiêm túc thưởng thức show, hạn chế tối đa thiết bị điện tử hay làm việc riêng.

Bích Phương lạc lõng giữa dàn Em Xinh gen Z

Các gái xinh thi nhau "bắn tỉa" ảnh, chỉ có Bích Phương ngồi im quan sát

Bích Phương cũng chung một hệ điều hành, nhưng cô không sử dụng điện thoại tại thời điểm show sắp diễn ra

Ở thời điểm hiện tại, Bích Phương vẫn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi giữ được hình ảnh đẹp ổn định suốt nhiều năm. Không ồn ào đời tư, không tham gia drama, nữ ca sĩ chọn cách sống kín đáo và nhẹ nhàng, xuất hiện đúng lúc và vừa đủ. Chính sự điềm tĩnh này giúp Bích Phương được đánh giá là một trong những sao nữ EQ cao nhất Vbiz: ứng xử khéo, nói năng chỉn chu, xử lý mọi tình huống một cách mềm mại nhưng dứt khoát. Trên mạng xã hội, Bích Phương hiếm khi thể hiện quan điểm cực đoan hay đáp trả tiêu cực. Mỗi lần vướng tin đồn, cô đều chọn thái độ bình thản, đôi khi thêm chút hài hước để "xoa dịu" dư luận theo cách rất riêng.

Bích Phương đọ sắc nét căng bên Quỳnh Anh Shyn

Mỗi lần Bích Phương "rã đông" là cư dân mạng rần rần

Bích Phương đọ sắc cùng dàn Em Xinh

Bích Phương từng chia sẻ về những thay đổi sau khi tham gia Em Xinh Say Hi: "Tôi không nghĩ là mình thay đổi mà tôi nghĩ mình đã nhận thức rõ hơn về bản thân mình. Môi trường trong chương trình giúp tôi được bộc lộ những tính cách bên trong mà bình thường vốn không có những tình huống để bộc phát. Có rất nhiều thứ mà tôi mặc định bản thân là như thế, nhưng khi tham gia vào chương trình và rơi vào những tình huống khác nhau, tôi mới nhận ra: Ồ, hóa ra mình khác.

Trước đây tôi vốn ở trong một vùng an toàn rất nhỏ và hài lòng với việc chỉ quanh quẩn trong đó thôi. Tôi từng nói với các bạn biên tập rằng: "Từ khi tham gia chương trình này, em nói chuyện với người bằng 3 năm cộng lại". Bình thường ở nhà tôi chỉ nói chuyện với mèo thôi, tôi có 4 con mèo lận và luôn nói chuyện với chúng dù không bao giờ chúng trả lời. Nhưng mà đến khi tham gia chương trình thì bắt đầu có người tương tác và bắt đầu có những cảm xúc. Bọn mèo thì sẽ luôn chỉ có một cảm xúc với nó và mãi mãi mình chỉ là người yêu đơn phương. Còn trong chương trình thì đủ mọi hỉ nộ ái ố, áp lực khi làm việc, vui vẻ khi chiến thắng, đau khổ khi thất bại. Nhưng mà tôi cảm thấy thích lắm.

Tôi cảm giác như mình đã nhốt chặt cảm xúc của mình và không cho nó được phát ra. Cuộc sống hàng ngày trong vùng an toàn nhỏ bé đó không có nhiều trải nghiệm để những cảm xúc ấy được xuất hiện. Còn khi bước vào chương trình, tôi lại rất tận hưởng những cảm xúc ấy. Không chỉ lúc thắng mới thích đâu, tôi vẫn cảm thấy một tia sung sướng khi thấy mình thua hay khóc vì đau khổ. Tôi nhận ra: "Ôi, tôi có cảm xúc các bạn ạ. Tôi tưởng là mình đã cạn khô dòng nước mắt, đã hóa thạch, đã khô héo rồi. Nào ai ngờ đâu nó vẫn còn… ướt đẫm". Tôi vui lắm, nên dù có đau khổ, khóc lóc đến sưng cả mắt nhưng tôi vẫn thầm vui trong lòng vì biết rằng mình vẫn là một cô gái có rất nhiều cảm xúc".