Tối 6/12, đám cưới của Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại khách sạn sang trọng ở trung tâm Hà Nội. Không gian tiệc được trang trí theo tông trắng - xanh trang nhã, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ sự lãng mạn vừa đủ cho khoảnh khắc trọng đại của đôi tân lang tân nương.

Cô dâu Hương Ly xuất hiện với visual rạng rỡ, diện váy cưới xuyên thấu được cắt xẻ sâu tôn vóc dáng nóng bỏng. Chú rể Tùng Anh diện bộ suit ton-sur-ton, kè kè bà xã suốt buổi lễ, luôn giữ ánh mắt chăm chú và cử chỉ ân cần dành cho Hương Ly, tạo nên loạt khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người hạnh phúc lây.

Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh đẹp đôi trong ngày cưới

Giây phút trọng đại của Hương Ly và Tùng Anh có sự chứng kiến của gia đình, người thân hai bên. Không những vậy, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nàng hậu cũng đã có mặt để gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Tại khu vực đón khách, dàn sao Vbiz liên tục đổ bộ, khiến bầu không khí tại hôn lễ càng thêm náo nhiệt. Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với phong cách tối giản đầy tinh tế, trong khi vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân rạng rỡ bên nhau, gửi lời chúc ngọt ngào nhất đến Hương Ly và chồng.

Á hậu Quỳnh Anh và người yêu là TikToker Neyun sánh vai xuất hiện tại tiệc cưới Hương Ly, trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất buổi tối. Thời gian gần đây, cả hai liên tục để lộ hàng loạt "hint" rục rịch về chung một nhà, vì vậy, khi Quỳnh Anh xuất hiện tại lễ cưới đàn chị, không ít khách mời và netizen hào hứng "đặt cược" xem liệu cô có bắt được hoa cưới hay không.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tâm Như, người mẫu Kim Dung, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam cũng góp mặt để chung vui cùng Hương Ly trong ngày đặc biệt.

Khách mời đến chúc phúc cho Hương Ly và ông xã

Khánh Vân diện váy xuyên thấu khoe visual rạng rỡ

Nàng hậu được ông xã hộ tống dự đám cưới Hương Ly

Hoa hậu Ngọc Châu đến chung vui với người bạn thân thiết

Khoảnh khắc lầy lội của nàng hậu khi chứng kiến Hương Ly lên xe hoa

2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chung 1 khung hình

"Cây hài" Lê Hoàng Phương tiễn bạn thân về nhà chồng

Dàn mỹ nhân đình đám đến chúc phúc cho đôi tân lang tân nương

Á hậu Quỳnh Anh dắt người yêu Neyun dự đám cưới. Nhiều netizen chấm hóng màn bắt hoa cưới sắp tới

Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - đến chúc mừng Hương Ly

Người mẫu Kim Dung

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy.