Đi xem kịch nhưng "khui trúng sít rịt" toàn sao Vbiz nổi tiếng: Hương Giang, Minh Hằng và những cú twist khó đỡ

Cuộc thi sắc đẹp “lạc trôi” giữa đảo hoang đầy kịch tính và tiếng cười

Nội dung Đảo Hoa Hậu xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp đặc biệt, nơi các thí sinh buộc phải tham gia những phần thi đầy oái oăm. Lấy cảm hứng từ các cuộc thi hoa hậu ngoài đời thực, vở kịch khéo léo biến tấu bằng loạt tình huống dở khóc dở cười, vừa mang tính giải trí cao, vừa cài cắm những thông điệp châm biếm nhẹ nhàng. Chính sự cân bằng giữa tiếng cười và chiều sâu này đã giúp Đảo Hoa Hậu dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Một trong những yếu tố bảo chứng cho sức hút của Đảo Hoa Hậu chính là dàn diễn viên đông đảo, quen mặt với khán giả. Những cái tên như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều tiếp tục phát huy thế mạnh diễn hài duyên dáng, tung hứng ăn ý, tạo nên không khí sôi động xuyên suốt vở diễn. Bên cạnh đó, vở kịch còn quy tụ nhiều gương mặt đang “làm mưa làm gió” trên TikTok như Long Chun, Bé 7, Mai Bảo Vinh, Giỏi Lê… Sự kết hợp giữa nghệ sĩ sân khấu giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ giúp Đảo Hoa Hậu giữ được năng lượng tươi mới, gần gũi với khán giả trẻ.

Hiện tại các suất chiếu của Đảo Hoa hậu đều gần như cháy vé (Ảnh: Tee Talent).

Điều làm nên sức sống riêng biệt của Đảo Hoa Hậu nằm ở cách vở kịch biến sân khấu truyền thống thành một “sân chơi sắc đẹp” thực thụ. Từ dàn dựng, ánh sáng đến cách tổ chức các phần thi, tất cả đều được đầu tư chỉn chu, tiệm cận không khí của một cuộc thi hoa hậu chuyên nghiệp.

Đặc biệt, phần trang phục của dàn thí sinh khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Mỗi nhân vật đều được xây dựng hình ảnh, phong cách riêng, như thể đang phát triển một “thương hiệu cá nhân” đúng nghĩa. Đáng chú ý, mỗi đêm diễn, các thí sinh lại diện trang phục khác nhau, chưa từng trùng lặp, tạo cảm giác mới mẻ cho cả khán giả xem trực tiếp lẫn những người theo dõi qua mạng xã hội.

“Giám khảo ẩn danh” – đặc sản khiến khán giả xem một lần là chưa đủ

Không dừng lại ở nội dung và phần nhìn, Đảo Hoa Hậu còn gây thích thú với chi tiết được xem là “đặc sản”: giám khảo ẩn danh. Trong mỗi suất diễn, MC sẽ mời một vị giám khảo bất ngờ lên sân khấu đọc câu hỏi cho thí sinh. Điều đặc biệt là những giám khảo này đều là nghệ sĩ nổi tiếng đến xem kịch với tư cách khán giả.

Rất đông các nghệ sĩ xuất hiện bất ngờ trong kịch "Đảo Hoa hậu". Ảnh: Tổng hợp

Bảo Anh đặt câu hỏi cho thí sinh Đảo Hoa hậu (nguồn: Tiktok).

Qua thời gian, danh sách “giám khảo ẩn danh” ngày càng khiến khán giả choáng ngợp với loạt tên tuổi như Hương Giang, Minh Hằng, Thu Minh, Văn Mai Hương, Neko Lê, Tăng Phúc, Diệu Nhi, Lê Khánh, Trung Quân, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng… Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc khác nhau, từ những câu hỏi lắt léo đến màn tung hứng hài hước, tạo nên những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện duy nhất trong suất diễn đó.

Điển hình như phần đặt câu hỏi đến từ ca sĩ Bảo Anh trong một đêm diễn, cô hỏi Ngọc Phước: "Hoa hậu cần phải có nhan sắc lẫn trí tuệ, vậy thì 12 trái nho mà bạn ăn đêm giao thừa có bao nhiêu gam đường?". Câu hỏi này gần như khiến cả sân khấu cười phá lên vì vô cùng bắt trend ăn nho thoát ế đang được dân tình hưởng ứng rần rần. Ứng biến thông minh trên sân khấu, Ngọc Phước cho biết năm ngoái cô cũng ăn nho và đã chia tay người yêu vậy thì đường ở đây chỉ có đường lui chứ không hề có đường tiến. Cách trả lời vô cùng duyên dáng này một lần nữa khiến cho Ngọc Phước nhận về nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Minh Hằng mang đến câu hỏi ẩn danh khiến thí sinh "đơ người" trên sân khấu.

Trong một đêm diễn khác, ca sĩ Minh Hằng dù đã đeo khẩu trang kín mít vẫn được mời đặt câu hỏi cho thí sinh. Cô cho biết vì không có sự chuẩn bị trước nên không biết đặt câu hỏi nào sau đó nữ ca sĩ hỏi thí sinh một câu liên quan đến lĩnh vực toán học khiến cho Mai Bảo Vinh (diễn viên trên sân khấu - PV) có đơ người một chút. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên trẻ vẫn có câu trả lời thậm chí còn nhắc lại câu chuyện chiếc đĩa CD luôn viral nhiều năm qua của nữ ca sĩ Người vô hình.

Thuý Vân cũng là giám khảo ẩn danh, cô đặt một câu hỏi liên quan đến chủ đề AI và trái tim yêu thương. (Ảnh: Tổng hợp).

Các phần đặt câu hỏi khác từ Thuý Vân, Minh Hằng, Hương Giang, Mai Ngô cùng các nghệ sĩ đã biến Đảo Hoa Hậu thành “sít rịt” đúng nghĩa, khiến khán giả tò mò và sẵn sàng mua vé nhiều lần chỉ để biết tối nay giám khảo ẩn danh là ai.

Với kịch bản bắt trend, dàn diễn viên duyên dáng, phần đầu tư công phu và đặc biệt là yếu tố giám khảo ẩn danh đầy bất ngờ, Đảo Hoa Hậu đang cho thấy một hướng đi mới cho sân khấu kịch: gần gũi hơn, linh hoạt hơn và mang tính trải nghiệm cao hơn cho khán giả.