Bàng hoàng tin sao nữ xinh đẹp qua đời ở tuổi 27 sau 3 năm chống chọi ung thư hiếm gặp

Tối 10/1, tờ Yahoo News đưa tin, nữ người mẫu xinh đẹp người Nhật Bản Aoi Fujino vừa qua đời sau khoảng 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm gặp. Nguồn tin của Yahoo News cho biết người đẹp mắc khối u khoang quanh hầu từ tháng 4/2023.

Aoi Fujino trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 27, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Trên mạng xã hội, mẹ nữ diễn viên không giấu được sự bàng hoàng, đau xót tột độ: “Con bé luôn nỗ lực trong suốt quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác và đã ra đi vào ngày 5/1. Lúc sinh thời, con bé đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ và động viên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn các bạn”.

Aoi Fujino vừa qua đời ở tuổi 27, gây ra cú sốc lớn đối với công chúng xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: Yahoo News

Còn nhớ mới chỉ vài ngày trước, nữ người mẫu sinh năm 1998 khiến công chúng không khỏi tiếc nuối khi đăng dòng thông báo giải nghệ trên trang cá nhân. Dưới bài đăng này, công chúng hiện đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc dành cho cố người mẫu, đồng thời gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cô, hy vọng họ có thể vơi đi phần nào nỗi mất mát to lớn.

Aoi Fujino sinh năm 1998, ra mắt làng giải trí Nhật Bản khi vừa tròn 22 tuổi với tư cách người mẫu áo tắm. Cô nhanh chóng gây chú ý ở làng mẫu xứ sở hoa anh đào nhờ gương mặt khả ái, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ cùng tác phong chuyên nghiệp. Tới tháng 4/2023, người đẹp được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư quái ác và tạm thời dừng hoạt động để dành thời gian nghỉ ngơi cũng như điều trị. Tới tháng 8/2024, cô quay trở lại làng giải trí. Thế nhưng, chỉ hơn 1 năm sau đó, Aoi Fujino đã tuyên bố rút khỏi showbiz vì lý do sức khỏe.

Còn nhớ việc nữ người mẫu được chẩn đoán mắc ung thư đúng vào thời điểm sự nghiệp đang không ngừng phát triển đã gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng người hâm mộ của cô. Ảnh: Yahoo News

Nguồn: Yahoo News