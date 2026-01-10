Jennie bận nhất "Grammy Hàn Quốc": Làm nữ hoàng trên thảm đỏ, nhận giải không nghỉ tay!

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 vừa khép lại đã trở thành sân khấu bùng nổ của Jennie (BLACKPINK). Sau nhiều năm vắng bóng ở các sự kiện lớn, "It girl" châu Á đã trở lại đầy mạnh mẽ, thống trị cả thảm đỏ lẫn phần trao giải. Từ bộ váy đỏ thiết kế riêng Maison Margiela náo loạn thảm đỏ, đến diện mạo xinh đẹp cuốn đến việc nhận giải "không kịp thở", Jennie thực sự là "nữ hoàng bận rộn" nhất đêm nay, khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt khoảnh khắc trending toàn cầu.

Jennie đã khiến hàng triệu fan phát cuồng ngay từ khoảnh khắc bước chân lên thảm đỏ. Cô diện bộ váy đỏ thiết kế riêng từ thương hiệu xa xỉ Maison Margiela, với phần thân corset ôm sát tôn vòng eo, bờ vai mắc áo cực phẩm. Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là set trang sức ruby kết hợp kim cương lấp lánh, khiến Jennie đích thị là nữ hoàng của thảm đỏ "Grammy Hàn Quốc" năm nay.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jennie khi cô sải bước trên thảm đỏ. Clip: X

Bộ váy đỏ cao cấp đem đến cho Jennie diện mạo như 1 nữ hoàng quyền lực trên thảm đỏ. Ảnh: X

Jennie xinh đẹp, sang chảnh, cuốn hút trong mọi góc nhìn. Ảnh: X

Quả thật cô sinh ra là dành cho sắc đỏ. Ảnh: X

Chưa kịp để công chúng nguôi ngoai, Jennie tiếp tục khiến người hâm mộ “đổ gục” khi thay sang một chiếc váy ngắn đỏ cho phần lễ trao giải chính thức và phỏng vấn, với tóc uốn xoăn nhẹ. Nếu như bộ váy ở thảm đỏ là sự sang trọng, quý phái thì thiết kế váy ngắn này lại giúp Jennie khoe trọn đôi chân cực phẩm và vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Sự "biến hóa" này khiến fan trầm trồ, tấm tắc khen quả nhiên Jennie chính là biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop.

Jennie thay tiếp chiếc váy đỏ ngắn, vừa gợi cảm vừa "ngoan xinh yêu" vô cùng. Ảnh: X

Chiếc váy ngắn tôn lên tỷ lệ cơ thể cực chuẩn của mỹ nhân BLACKPINK. Clip: X

Điều khiến cư dân mạng thích thú nhất tại Golden Disc Awards không chỉ là nhan sắc mà chính là sự "bận rộn" đến mức dở khóc dở cười của Jennie. Sau thành công rực rỡ của những dự án cá nhân lẫn hoạt động nhóm cùng BLACKPINK, Jennie liên tục được gọi tên ở các hạng mục quan trọng. Cụ thể, cô giành giải Daesang Artist - Nghệ sĩ của năm, Global Impact và 2 giải Bonsang cho ca khúc like JENNIE và JUMP.

Khoảnh khắc gây bão nhất buổi tối là khi Jennie vừa hoàn thành bài phát biểu nhận giải đầu tiên, cô nàng vừa đi xuống hàng ghế nghệ sĩ và chưa kịp ngồi xuống ổn định chỗ ngồi thì tên của cô lại một lần nữa vang lên cho hạng mục tiếp theo. Camera đã bắt trọn khoảnh khắc Jennie với gương mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn xung quanh trước khi nở nụ cười tươi rói và quay trở lại sân khấu.

Khoảnh khắc Jennie đem giải về chỗ, chưa kịp ngồi đã được gọi tên tiếp viral khắp các mạng xã hội. Clip: X

Jennie chỉ vừa mới kịp để giải thưởng ở ghế. Ảnh: X

Biểu cảm ngơ ngác cực đáng yêu của cô làm fan "quắn quéo". Ảnh: X

Và thế là lại phải lên nhận giải thôi. Ảnh: X

Người hâm mộ đùa rằng Jennie là nghệ sĩ "tốn calo" nhất đêm nay vì quãng đường đi bộ từ ghế ngồi lên bục nhận giải có lẽ bằng cả một bài tập cardio. Clip ghi lại khoảnh khắc này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau vài giờ. Khán giả để lại những bình luận đầy tự hào: "Jennie bận nhận giải đến mức không có thời gian để thở luôn!", "Đúng là đẳng cấp của nữ hoàng, vừa về chỗ đã phải đi lên tiếp"...

Sự xuất hiện của Jennie tại Golden Disc Awards lần này mang nhiều ý nghĩa hơn một buổi trao giải thông thường. Đó là dấu mốc cho sự trở lại sau thời gian vắng bóng, là lời khẳng định sức ảnh hưởng chưa từng suy giảm, và là minh chứng cho đẳng cấp ngôi sao toàn cầu. Từ thảm đỏ đến sân khấu, từ thời trang đến thành tích, Jennie không chỉ tham dự Golden Disc Awards – cô thống trị nó. Không cần quá nhiều chiêu trò, chính tài năng, gu thẩm mỹ và sức ảnh hưởng bền bỉ đã giúp Jennie giữ vững ngôi vương tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc khắc nghiệt.

Ảnh: X

Jennie quả đúng là nhận giải không kịp thở! Ảnh: X

Jennie có tên đầy đủ là Kim Jennie, sinh ngày 16/1/1996, là một trong bốn thành viên tạo nên hiện tượng toàn cầu BLACKPINK, đảm nhiệm vai trò rapper chính và hát dẫn. Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã nhanh chóng định hình phong cách cá nhân độc đáo và trở thành một biểu tượng thời trang không thể phủ nhận. Cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Sự bận rộn này hẳn khiến Jennie rất hạnh phúc. Ảnh: X

Nguồn: X, ChinaTimes