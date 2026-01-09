Hyun Bin tiều tụy, cố nén nước mắt trong ngày đưa tiễn "tài tử quốc dân"

Sáng ngày 9/1/2026, tại Nhà thờ Myeongdong Cathedral ở Seoul, lễ truy điệu và thánh lễ tiễn đưa cố diễn viên huyền thoại Ahn Sung Ki đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc đã có mặt để nói lời từ biệt cuối cùng với "quốc bảo điện ảnh" – người đã ra đi ở tuổi 74 sau thời gian chống chọi bệnh tật.

Nổi bật trong số đó là Hyun Bin, anh xuất hiện tại tang lễ từ sớm với vẻ tiều tụy rõ rệt, gương mặt lộ vẻ đau buồn sâu sắc. Đôi mắt đỏ hoe, nhiều khoảnh khắc Hyun Bin cúi đầu, cố kìm nén cảm xúc, khiến không ít người chứng kiến xúc động. Anh chọn trang phục đen đơn giản, chỉn chu và nghiêm trang – không một chút "tô vẽ" visual lộng lẫy như khi dự sự kiện hay thảm đỏ.

Điều này khiến Hyun Bin trông già đi hẳn so với những hình ảnh quảng cáo hay sự kiện gần đây. Những nếp nhăn nơi khóe mắt và vầng trán lộ rõ khi tài tử 44 tuổi cúi đầu nén khóc. Không có sự hỗ trợ của ánh sáng sân khấu hay công nghệ trang điểm, gương mặt của nam tài tử hằn sâu những dấu vết của sự lo âu và nỗi buồn mất mát.

Hyun Bin tiều tụy trong lễ tiễn đưa tài tử Ahn Sung Ki. Clip: Newspim TV

Hyun Bin cúi đầu, mím môi để nén đau buồn. Ảnh: SPOTV News

Trông anh tiều tụy, đau buồn và già hơn hẳn so với vẻ nam thần mọi khi. Ảnh: SPOTV News

Thời gian in hẳn dấu ấn lên gương mặt tài tử Hạ Cánh Nơi Anh. Ảnh: mydaily

Tuy nhiên điều này lại càng thêm chạm đến trái tim của công chúng. Việc Hyun Bin xuất hiện với vẻ ngoài có phần "xuống sắc" thực chất lại là cách hành xử tinh tế. Thay vì cố gắng tút tát nhan sắc hay phô diễn visual "vạn người mê", anh chọn cách xuất hiện đúng nghĩa là một người cháu, một người hậu bối đến chia buồn và tiễn đưa Ahn Sung Ki chặng đường cuối cùng. Chồng Son Ye Jin không đến để làm ngôi sao, anh đến để nghiêng mình trước một tượng đài của điện ảnh Hàn Quốc. Chính sự "không hoàn hảo" lại khiến hình ảnh của Hyun Bin trở nên đẹp đẽ và nhân văn hơn bao giờ hết trong mắt công chúng.

Cơn sốt từ những bình luận về diện mạo "già đi" của Hyun Bin cũng mở ra một góc nhìn thực tế về các nam thần Kbiz. Đã đến lúc khán giả cần làm quen với việc các "ông chồng quốc dân" thuộc thế hệ vàng đang dần bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Ở tuổi 44, Hyun Bin không còn là nam thần trẻ trung của Khu Vườn Bí Mật ngày nào. Anh không thể chống lại được thời gian. Hyun Bin còn là chồng, là cha, những trách nhiệm với công việc, cuộc sống chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên ngoại hình. Sự chững chạc và trưởng thành thậm chí còn khiến Hyun Bin cuốn hút hơn - thứ giá trị vô hình mà những nam thần trẻ tuổi không thể có được.

Việc Hyun Bin xuất hiện với vẻ ngoài có phần "xuống sắc" thực chất lại là cách hành xử tinh tế. Ảnh: MHN

Anh không đến đám tang để làm ngôi sao, mà là để nghiêng mình kính cẩn trước huyền thoại màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Sports Chosun

Anh chọn cách xuất hiện đúng nghĩa là một người cháu, một người hậu bối đến chia buồn và tiễn đưa Ahn Sung Ki chặng đường cuối cùng. Ảnh: SportsQ

Ahn Sung Ki từ trần vào ngày 5/1, tại phòng hồi sức tích cực ở Bệnh viện Đại học Soonchunhyang. Ông rời xa nhân thế ở tuổi 74. Trước đó, vào sáng 31/12/2025, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, Ahn Sung Ki đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim sau khi đột ngột ngã quỵ tại nhà riêng lúc đang dùng bữa.

Ngay khi tới bệnh viện, Ahn Sung Ki đã được đưa ngay đến phòng cấp cứu - nơi các bác sĩ nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi cho nam diễn viên. Sau đó không lâu, Ahn Sung Ki được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Trong 6 ngày nhập viện, nam diễn viên quốc dân được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa. Tuy nhiên, nghệ sĩ họ Ahn vẫn không qua khỏi, ra đi trong vòng tay của người thân. Vào năm 2019, nam nghệ sĩ quốc dân này cũng từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, được mệnh danh là nam diễn viên quốc dân và đáng kính trọng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp vẻ vang, nam nghệ sĩ đã xuất hiện ở hơn 130 tác phẩm lớn nhỏ và giành về hàng chục giải thưởng cao quý cho những đóng góp không ngừng nghỉ của mình. Gần đây, Ahn Sung Ki tỏa sáng ở tác phẩm điện ảnh mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ hợp tác cùng Park Seo Joon. Tác phẩm này cũng đã gây sốt khắp châu Á, nhận về nhiều lời khen "có cánh" từ khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Sự ra đi của Ahn Sung Ki là mất mát lớn với điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: News1