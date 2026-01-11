Nhan sắc nữ ca sĩ đình đám U40 vẫn được chồng đại gia chiều như công chúa

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 2/6/1988 tại TP. Hồ Chí Minh, là một trong những ca sĩ đình đám của Vpop cuối thập niên 2000. Cô nổi tiếng với biệt danh “Công chúa bong bóng” và được xem là biểu tượng teen-pop thế hệ 8x-9x Việt Nam.
Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Bảo Thy quyết định lui về hậu trường để xây dựng tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11/2019. Ông xã của cô là một đại gia nổi tiếng, hơn cô khoảng 10 tuổi và đã gắn bó với gia đình Bảo Thy từ lâu.
Cuộc sống hôn nhân của Bảo Thy được nhiều người ngưỡng mộ khi cô thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong những chuyến du lịch sang trọng khắp thế giới. Ông xã doanh nhân không chỉ tặng cô nhiều món quà giá trị mà còn luôn đồng hành và chụp ảnh cho vợ những khoảnh khắc đẹp nhất.
Bảo Thy và ông xã hiện sinh sống trong một căn biệt thự rộng lớn, tiện nghi tại TP.HCM, nơi cô được chồng yêu chiều và chăm sóc như công chúa.
Dù được chồng cưng chiều, Bảo Thy không chỉ dựa hoàn toàn vào gia đình mà vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh riêng của mình. Cô từng chia sẻ về việc cân bằng giữa vai trò người mẹ, người vợ và những dự án cá nhân một cách hài hòa.
Trên trang cá nhân, Bảo Thy không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho ông xã. Cô từng tâm sự rằng sự tôn trọng, ủng hộ từ chồng giúp cô mạnh mẽ hơn trong mọi thử thách của cuộc sống.
Sau khi sinh con, nhan sắc của Bảo Thy không những không xuống phong độ mà còn được nhận xét là ngày càng nóng bỏng và mặn mà.
Nữ ca sĩ thường xuyên gây chú ý khi diện bikini khoe vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái tự tin, quyến rũ.
Trên mạng xã hội, mỗi lần Bảo Thy đăng ảnh đời thường hay đi du lịch, cô đều nhận về “cơn mưa” lời khen về body chuẩn chỉnh và làn da mịn màng.
Chính sự yêu chiều, chăm sóc từ chồng đại gia được cho là bí quyết giúp nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Ngoài ra, Bảo Thy cũng tiết lộ rằng việc giữ gìn nhan sắc ở tuổi U40 đòi hỏi cô phải luyện tập, ăn uống khoa học và chăm sóc bản thân đều đặn. Đây vừa là cách để cô tự tin trước công chúng, vừa duy trì năng lượng tích cực cho gia đình và công việc.