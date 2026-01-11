Nhan sắc nữ ca sĩ đình đám U40 vẫn được chồng đại gia chiều như công chúa

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Bảo Thy quyết định lui về hậu trường để xây dựng tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11/2019. Ông xã của cô là một đại gia nổi tiếng, hơn cô khoảng 10 tuổi và đã gắn bó với gia đình Bảo Thy từ lâu.