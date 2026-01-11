Việt Hương hiếm hoi lộ diện ở sự kiện, thái độ thế nào?

Vào tối 10/1, một sự kiện trao giải lớn đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Hoa hậu Thanh Thủy, Sam, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Steven Nguyễn...

Nghệ sĩ Việt Hương cũng nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại gala Ngôi Sao Xanh. Bà xã Hoài Phương mặc chiếc váy màu cam nổi bật. Ngay từ khi lộ diện, nữ diễn viên sinh năm 1976 đã cười tươi thoải mái tương tác với đồng nghiệp, vẫy tay chào khán giả.

Tại đêm gala, nghệ sĩ Việt Hương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh với vai Hai Nhị trong bộ phim Chị Dâu. Cô chia sẻ: "Năm 2024-2025 rất nhiều phim. Năm nay là năm may mắn với tôi bởi vì tháng 7 không có trong Việt Nam và được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Liên hoan phim Châu Á ở Đà Nẵng. Lúc đó tôi không có cảm giác này, và 1 lần nữa Chị Dâu lại đưa tôi tới một giải thưởng nữa".



Nghệ sĩ Việt Hương nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại một sự kiện. Nguồn: @tuanpham1108

Nữ diễn viên sinh năm 1976 cười tươi thoải mái tương tác với đồng nghiệp, khán giả. Ảnh: @tuanpham1108

Thời gian qua, câu chuyện kinh doanh của nghệ sĩ Việt Hương nhận được sự quan tâm của công chúng. Khi những bàn tán trái chiều nổ ra, giữa tháng 11/2025, Hoài Phương - chồng của Việt Hương bất ngờ chia sẻ lại bài viết có chứa giấy kiểm định chất lượng sản phẩm của thương hiệu Hương Thị. Điều gây chú ý nhất chính là dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Hoài Phương: "Để đây thôi và chẳng cần nói gì ạ".

Động thái của chồng Việt Hương được xem như lời khẳng định ngầm về chất lượng sản phẩm. Về phía Việt Hương, nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động mạng xã hội và thỉnh thoảng livestream chia sẻ với người hâm mộ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ liên tục có bài đăng mong chờ sự ra mắt của vai diễn mới.

Trước loạt thông tin trái chiều liên quan đến sản phẩm Hương Thị, ông xã của Việt Hương đã có phản ứng đáng chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 - 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình.