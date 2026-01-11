Con dâu xóa hết ảnh gia đình Beckham

Ngày 11/1, Daily Mail đưa tin Nicola Peltz được phát hiện đã “dọn dẹp” tài khoản Instagram. Nhiều nội dung không còn trên trang cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1995. Đó là những hình ảnh liên quan đến gia đình Beckham, bao gồm bài đăng chúc mừng sinh nhật Victoria Beckham.

Quay lại năm 2024, khi Victoria tròn 50 tuổi, cô nhận được hàng loạt lời chúc ngọt ngào từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ, trong đó có Nicola.

Nicola Peltz xóa ảnh chụp chung với Victoria Beckham. Ảnh: IG

Nicola đã đăng ảnh khoác vai mẹ chồng, kèm dòng nhắn gửi: “Chúc mừng sinh nhật mẹ chồng xinh đẹp của con, Victoria Beckham. Con yêu mẹ rất nhiều và yêu việc được làm bạn nhảy của mẹ mãi mãi”.

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhanh chóng đáp lại: “Yêu con rất nhiều! Hôn, hôn”.

Vào thời điểm đó, bài đăng giúp dập tắt tin đồn về mối quan hệ căng thẳng giữa hai người. Tuy nhiên, động thái xóa bỏ lần này dường như thay cho lời khẳng định tình trạng bất hòa giữa họ ngày càng trầm trọng.

Đại diện của Nicola Peltz chưa bình luận gì về thông tin trên.

Tin đồn rạn nứt giữa cặp mẹ chồng - nàng dâu nổi tiếng bắt đầu xuất hiện sau đám cưới trị giá hàng triệu USD của Nicola và Brooklyn vào tháng 4/2022.

Những lời xì xào nổi lên khi có thông tin cho rằng Nicola từ chối mặc thiết kế mang tên Victoria Beckham, thay vào đó chọn các thương hiệu xa xỉ Valentino, Christian Dior và Versace.

Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, các nguồn tin nội bộ cho biết Victoria không hài lòng trước việc Nicola không muốn để mẹ chồng tham gia vào khâu tổ chức.

Gia đình Beckham cũng được cho là bị đẩy về “hàng ghế sau” trong ngày trọng đại, khiến Victoria càng thêm tức giận.

Nguồn tin nói với Daily Mail : “Bàn danh dự toàn là nhà Peltz. Thực sự có cảm giác như gia đình Beckham không hề ở vị trí trung tâm… Đám cưới có vẻ như hoàn toàn xoay quanh gia đình Peltz. Điều này cũng dễ hiểu vì đó là nhà của họ, con gái của họ và con trai của họ là những người phát biểu”.

Chính Nicola xác nhận tin đồn bắt nguồn từ việc cô không mặc thiết kế của Victoria, nhưng phủ nhận có sự “thù địch” trong đó.

Cô giải thích với giới truyền thông xưởng may của Victoria không đủ thời gian để hoàn thiện chiếc váy, còn nói thêm: “Không gia đình nào là hoàn hảo cả. Không hề có mâu thuẫn! Tôi cứ thấy ở khắp nơi người ta dùng từ ‘tranh chấp’. Có thể họ bắt được một chi tiết nào đó, rồi gán nhãn nó thành mâu thuẫn”.

Nicola không quên nhấn mạnh việc trông chờ được mặc váy cưới do Victoria thiết kế, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Trong những tháng sau đó, Nicola và Brooklyn hiếm khi xuất hiện cùng gia đình Beckham, nhưng liên tục bác bỏ mọi suy đoán về mâu thuẫn, cho đến thời gian gần đây.

Daily Mail tiết lộ mối quan hệ giữa Brooklyn - Nicola và gia đình Beckham đổ vỡ hoàn toàn vào mùa hè năm 2025. Tình hình tồi tệ đến mức Brooklyn yêu cầu cha mẹ chỉ liên hệ với anh thông qua luật sư.

Đầu bếp sinh năm 1999 viết thư cảnh báo cha mẹ không được liên hệ trực tiếp với anh, hoặc đưa ra các phát ngôn công khai về anh trên mạng xã hội.

Brooklyn không muốn có mối liên hệ nào với cha mẹ. Ảnh: IG.

Nguồn tin của tờ báo Anh lưu ý không có hành động pháp lý nào giữa hai bên, bức thư cũng không có giá trị pháp lý, chỉ đơn thuần là yêu cầu.

Brooklyn làm điều này sau khi tin rằng có loạt “thông tin bôi xấu” nhắm vào vợ anh Nicola, bao gồm cả việc ám chỉ anh là một “con tin” bị vợ “kiểm soát”.

Không lâu sau đó, Brooklyn chặn cha mẹ và các em, kể cả Harper Seven, trên mạng xã hội trước thềm Giáng sinh.

Gia đình trước đó vẫn xem và nhấn “Thích” các bài đăng nấu ăn của anh. Hành động này được cho là đi ngược lại mong muốn của Brooklyn.

Brooklyn cũng nói với bạn bè rằng mối quan hệ với cha mẹ anh đã kết thúc.

“Dù mọi thứ giữa Brooklyn và cha mẹ đã chấm dứt, anh ấy vẫn rất yêu quý ông bà. Anh ấy có nhiều tình cảm dành cho họ và chưa bao giờ phai nhạt”, nguồn tin của The Mirror tiết lộ.

Trong khi đó, người trong cuộc cho biết: “David và Victoria không bao giờ từ bỏ việc tìm cách hàn gắn với con trai. Không điều gì có thể thay đổi điều đó. Họ vẫn nuôi hy vọng. Anh ấy mãi là con trai của họ và họ sẽ không ngừng công khai tình cảm của mình”.

Brooklyn hiện đã khóa tính năng bình luận trên Instagram, để tránh bị cư dân mạng công kích vì hành động dứt tình với cha mẹ. Bài đăng mới nhất của anh là về Nicola Peltz. Anh chúc mừng sinh nhật tuổi 31 của vợ (9/1), gọi việc được trở thành chồng của cô là điều may mắn nhất cuộc đời.