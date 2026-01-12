Trấn Thành - Hari Won và 10 năm sau màn paparazzi gây chấn động Vbiz

Sau thời gian hẹn hò, Trấn Thành và Hari Won tổ chức đám cưới vào năm 2016. Tối 10/1, nam MC đình đám đăng tải hình ảnh tình cảm thơm bà xã, thông báo cột mốc quan trọng đối với cặp đôi là kỷ niệm 1 thập kỷ quen nhau. Trấn Thành viết: "Dẫn nhỏ bạn gái mới quen có 10 năm đi chơi. Cưới vợ 9 năm mà bạn gái này quen 10 năm. Ngầu chưa. Quen nữa không em".

Trên trang cá nhân, Hari Won cũng chia sẻ hình ảnh để chúc mừng: "Chúng ta yêu nhau 10 năm. Cảm ơn chồng ở bên em 10 năm nhé. Với em, chồng là chồng, chồng là bạn đời, chồng là đồng chí, chồng là bạn thân nhất cuộc đời. Mới kỷ niệm cưới 9 năm. Hôm nay kỷ niệm yêu 10 năm. Đi tiếp nhé".

Trong bức hình, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc nắm tay Trấn Thành. Cư dân mạng choáng ngợp trước nhẫn khủng mà cặp đôi đeo trên tay. Trương Quỳnh Anh còn trêu chọc Hari Won và Trấn Thành: "Nhìn tay là biết chúng ta 'nặng' tình rồi chị".

Trấn Thành và Hari Won mới đây đăng tải hình ảnh kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Ảnh: FBNV

Cặp đôi còn flex chiếc nhẫn đôi size khủng, khiến ai cũng choáng ngợp. Ảnh: FBNV

Tua ngược lại thời gian vào 10 năm trước, cư dân mạng từng đứng ngồi không yên khi bắt gặp Trấn Thành tới đón Hari Won tại trường quay ở TP.HCM. Sau đó, cặp đôi cùng nhau đi nhiều nơi. Ở ngay tại quán ăn, Hari Won bị tóm khoảnh khắc "khóa môi" đắm đuối Trấn Thành.

Sau khi những khoảnh khắc này viral trên mạng xã hội, mối quan hệ của cả hai đã rơi vào tầm ngắm của netizen. Kể từ khi chính thức công khai chuyện tình cảm, cả hai từng không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều, thông tin tiêu cực về hôn nhân. Trấn Thành từng chia sẻ rằng anh yêu Hari Won bởi sự chân thật, đáng yêu và hơn hết là sự dũng cảm khi cô sẵn sàng yêu và đồng hành cùng nam MC.

Hari Won và Trấn Thành từng gây sốt khi "khóa môi" nhau ở một quán ăn vào năm 2016. Ảnh: Tổng hợp

Gần một thập kỷ gắn bó, Trấn Thành và Hari Won không ít lần vướng vào những đồn đoán xoay quanh chuyện rạn nứt hôn nhân. Nam MC vừa qua gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về việc “ký hợp đồng hôn nhân” với vợ suốt 9 năm qua.

Thậm chí, anh còn hài hước ngỏ ý muốn gia hạn thêm, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Qua chia sẻ này, Trấn Thành cũng ngầm khẳng định mối quan hệ bền chặt, đồng thời phủ nhận những nghi vấn cho rằng cuộc hôn nhân của anh và Hari Won chỉ mang tính hình thức.

Trấn Thành viết: "Lén lén 9 năm. Ký hợp đồng gia hạn thêm không cô bé rối loạn ngôn ngữ. Bên này thầu nhé. Chấp ký bao nhiêu năm cũng thầu nhé. Yêu vợ nhất trên đời". Ở phần bình luận, nam MC tiếp tục khẳng định tình cảm dành cho Hari Won là điều không thay đổi.

Về chuyện ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won, Trấn Thành cho biết muốn ký thêm nhiều năm nữa. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ sự may mắn và tự hào khi có Trấn Thành làm bạn đời, đồng thời khẳng định bản thân đã “chọn đúng người” để gắn bó lâu dài.

Để giữ gìn cuộc sống hôn nhân bền vững, cả hai xây dựng cho mình những nguyên tắc riêng. Trấn Thành và Hari Won luôn tôn trọng không gian cá nhân của đối phương, tránh kiểm soát hay làm phiền không cần thiết. Bên cạnh đó, cặp đôi hạn chế trách móc, chọn cách nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn, cố gắng biến những chuyện lớn thành nhỏ nhằm giữ sự êm ấm và cân bằng trong đời sống vợ chồng.

Trấn Thành từng dành lời nhắn nhủ ngọt ngào tới bà xã: “Em trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là giờ hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Quyết định vậy đi nha. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo!”.