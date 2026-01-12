Ngọc nữ đình đám showbiz vội vã ly hôn sau hơn 1 tuần cưới vì bị chồng đánh đập vứt bên đường

Lee Min Young là ngọc nữ được yêu thích khắp Hàn Quốc sau thành công của tác phẩm truyền hình kinh điển 1 thời Anh Em Nhà Bác Sĩ. Bên cạnh những thành tích vẻ vang trong các hoạt động nghệ thuật, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên với tài tử Lee Chan cũng khiến công chúng xôn xao, bàn tán.

Lee Min Young kết hôn với Lee Chan hồi năm 2006 sau màn hợp tác ăn ý trong tác phẩm truyền hình Precious Family (2004). Ban đầu, họ là cặp đôi màn ảnh nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả xứ kim chi. Khi ấy, không ít người cứ ngỡ 2 ngôi sao sinh ra là để dành cho nhau và còn tưởng họ sẽ có cái kết đẹp như phim. Thế nhưng trên thực tế, mọi chuyện không hào nhoáng, tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với truyền thông Hàn Quốc cách đây 20 năm, Lee Min Young cho biết Lee Chan từng đánh cô vài lần trước khi kết hôn. Thế nhưng, cô vẫn có niềm tin rằng Lee Chan sẽ thay đổi bản thân và trở nên thương vợ hơn nên đã quyết định làm đám cưới với nam tài tử này. Ai dè nam diễn viên họ Lee đã phụ lòng tin của bà xã khi tiếp tục đánh đập dã man người bạn đời sau khi cả 2 về chung 1 nhà.

Cuộc hôn nhân với tài tử Lee Chan đã lấy đi của mỹ nhân Lee Min Young nhiều nước mắt. Ảnh: Koreaboo

Còn nhớ, vụ việc đau lòng xảy ra ở trên xe ô tô khi Lee Min Young - Lee Chan cãi nhau xung quanh chuyện cải tạo ngôi nhà tân hôn. Lee Min Young khẳng định Lee Chan đã đạp vào bụng mình, còn kéo mạnh cô khỏi xe rồi bỏ cô ở lại 1 mình trên đường phố. Sau khi hứng trọn cú đạp mạnh từ ông xã, nữ minh tinh họ Lee đã bị sảy thai. Chưa dừng lại ở đó, vụ bạo hành còn để lại vết thương nghiêm trọng ở vùng mũi và những vết bầm tím trên gương mặt xinh đẹp của ngọc nữ sinh năm 1976. Bị chồng đánh sảy thai, Lee Min Young tức tốc làm đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sau 12 ngày chung sống.

Giữa tâm bão scandal, Lee Chan đã mở họp báo lên tiếng phủ nhận thông tin mình đạp vào bụng Lee Min Young và kéo nữ diễn viên ra khỏi xe hơi. Tuy nhiên, nam tài tử họ Lee thừa nhận đã đánh vợ: "Vợ chồng tôi tát vào mặt nhau sau khi nổ ra tranh cãi. Tôi không bao giờ đánh vợ 1 cách vô cớ".

Nhưng không lâu sau đó, Lee Chan đã để lộ tin nhắn bày tỏ sự hối hận vì đánh vợ sảy thai: "Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. Anh hứa, thật đấy. Xin hãy tha thứ cho anh 1 lần thôi. Min Young à, anh đã làm tất cả. Đó là lỗi của anh. Tim anh tan nát. Anh xin lỗi, Min Young".

Đến lúc này, công chúng đã hoàn toàn mất niềm tin nơi Lee Chan và công kích nam diễn viên dữ dội trên khắp các diễn đàn.

Người hâm mộ không khỏi xót xa khi chứng kiến những chấn thương nghiêm trọng mà Lee Min Young phải chịu đựng vì bị chồng bạo hành. Ảnh: Naver

Đến tháng 1/2008, Lee Chan bị truy tố không giam giữ vì hành vi bạo hành Lee Min Young. Diễn viên này bị kết án 2 năm tù treo và 240 giờ lao động công ích. Trong phán quyết, tòa án tuyên bố: "Bị cáo thừa nhận đã tấn công 7 lần trong suốt 7 tháng mối quan hệ của họ, khi đang hẹn hò hoặc trong mối quan hệ hôn nhân trên thực tế. Anh ta cũng tiếp tục hành vi ngược đãi sau khi nạn nhân mang thai, dẫn đến gãy xương mũi, cùng với các thương tích khác. Bản chất của tội ác là rất nghiêm trọng".

Lee Chan bị kết án 2 năm tù treo vì hành vi đánh đập vợ dã man. Ảnh: Nate

Scandal đánh đập vợ dã man đã giáng đòn mạnh lên sự nghiệp Lee Chan. Tài tử họ Lee đóng băng hoạt động trong khoảng 5 năm trước khi trở lại màn ảnh hồi năm 2011. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2016, Lee Chan chỉ được nhận những vai phụ ít đất diễn. Sau đó, nam diễn viên mất hút luôn khỏi showbiz tới nay. Được biết, Lee Chan đã tái hôn vào tháng 2/2010 và có 1 con trai.

Về phần Lee Min Young, cô mất 5 năm mới có thể trở lại phim trường sau khi bị chồng hành hung. Nhưng ngay khi comeback, mỹ nhân 7X đã được giao cho vai chính trong tác phẩm Fermentation Family. Từ đó tới nay, cô tiếp tục đảm nhận 1 số vai nữ chính và không ngừng ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Năm ngoái, Lee Min Young gây chú ý qua bộ phim Korea-Khitan War và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Về tình duyên, hiện tại cô không công khai hẹn hò ai, vẫn lẻ bóng ở tuổi 50.

Lee Chan hết đường trở lại làng giải trí sau scandal hành hung vợ đến sảy thai. Được biết, nam diễn viên đã tái hôn. Ảnh: Koreaboo

Trong khi đó, Lee Min Young tiếp tục thăng hoa, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật trong những năm trở lại đây. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo