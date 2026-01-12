Mẹ Thuỳ Tiên bất ngờ mở livestream, chuyện gì đây?

Từng thoải mái hoạt động mạng xã hội, thế nhưng từ khi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên dính vào ồn ào thì mẹ của cô cũng trở nên kín tiếng hơn hẳn. Sau khi Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù vì hành vi Lừa dối khách hàng, cuộc sống của những người xung quanh cô cũng gây chú ý. Gần đây, mẹ của Thuỳ Tiên đã mở lại tài khoản mạng xã hội, những bài viết mới đều có hàng trăm tương tác hỏi thăm. Bà không lên tiếng mà chỉ "thả tim" những ý kiến của cư dân mạng.

Cho đến tối 11/1, mẹ Thuỳ Tiên bất ngờ bật livestream trên trang cá nhân để bán hàng tiếp thị liên kết. Bà cho biết ban đầu có cảm giác hồi hộp, khó thở khi trở lại công việc này nhưng sau đó đã ổn định lại. Mẹ Thuỳ Tiên ngồi trong không gian hẹp, giới thiệu từng món hàng mình đang trải nghiệm dùng thấy tốt, sau đó gắn giỏ hàng để người xem livestream có thể mua. Dù từng có kinh nghiệm làm công việc này nhưng mẹ Thuỳ Tiên nhiều lần ấp úng, lúng túng vì lý do không biết phải nói gì.

Mẹ Thuỳ Tiên trở lại công việc livestream bán hàng (ảnh: @huethanhtam)

Livestream của mẹ Thuỳ Tiên kéo dài vài tiếng, hút hàng trăm đến vài nghìn người xem trực tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tư vấn mua hàng thì nhiều người hỏi thăm về tình trạng của Thuỳ Tiên. Mẹ của Thuỳ Tiên chỉ im lặng bỏ qua những bình luận trên, tập trung vào việc buôn bán.

Bà lặp đi lặp lại 1 câu nói: "Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, mình chỉ livestream bán hàng thôi chứ không nói chuyện ngoài lề".

Đồng thời, mẹ Thuỳ Tiên cho biết sẽ không quan tâm đến những điều tiêu cực, chỉ muốn tập trung vào công việc.

Mẹ của Thuỳ Tiên cho biết chỉ mong muốn được tư vấn, bán hàng chứ không nhắc đến những chuyện khác (ảnh: @huethanhtam)

Thuỳ Tiên từng chia sẻ bố mẹ cô không hạnh phúc, cô được gia đình nội nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy nhiên, Thuỳ Tiên vẫn được cả bố và mẹ dành sự quan tâm, yêu thương. Bố mẹ Thuỳ Tiên vẫn thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng của con.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi quan điểm khi Thuỳ Tiên vào showbiz, mẹ cô từng nói: "Tôi rất là thoải mái, đặc biệt là những chuyện riêng tư hay quyết định của con gái. Tôi không can thiệp và ngăn cản. Quan trọng là Tiên thích và đam mê là được. Tất cả những chuyện trong cuộc đời, muốn bứt phá phải gặp trở ngại, không như mình mong đợi nên có cái gì đó xảy ra thì cũng coi như là thuyền to thì sóng cả cho nên mình đã quyết định thì phải chấp nhận khó khăn xảy ra. Tôi cũng khuyên con gái vậy thôi chứ không ngăn cản.

Là một người mẹ, tôi chỉ mong Tiên có cuộc sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống thôi. Bản thân tôi chỉ mong Tiên là một người bình thường, chứ không mong Tiên sẽ trở thành cái gì to lớn cả, vì trong cuộc sống, điều gì càng cao sẽ càng áp lực. Cho nên tôi không muốn Tiên bị đặt nặng điều đó".

Thuỳ Tiên từng chia sẻ nhiều hình ảnh cùng mẹ (ảnh: FBNV)





