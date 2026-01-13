Từ vực thẳm scandal đến tuổi 40 viên mãn: Cú hồi sinh đầy ngoạn mục của sao nhí đình đám một thời

Lindsay Lohan - cái tên từng làm mưa làm gió Hollywood với hình ảnh "nữ hoàng rắc rối" đầy scandal, nghiện ngập và tù tội, tưởng chừng như đã "toang" sự nghiệp vĩnh viễn. Thế nhưng, bước sang độ tuổi 40, cô nàng bất ngờ hồi sinh một cách ngoạn mục, không chỉ ở sự nghiệp mà còn nhan sắc và đời tư. Từ một cô gái nổi loạn, Lindsay giờ đây là biểu tượng của sự trở mình, khiến công chúng ngỡ ngàng và truyền cảm hứng cho biết bao người.

Lindsay Lohan sinh năm 1986, nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn song sinh trong The Parent Trap (1998). Cô nhanh chóng trở thành ngôi sao thiếu niên với loạt phim ăn khách như Freaky Friday (2003) hay Mean Girls (2004). Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là một cuộc sống hỗn loạn: nghiện rượu, ma túy, lái xe trong tình trạng say xỉn, thậm chí nhiều lần vào tù ra tội. Báo chí thời ấy gọi cô là "nữ hoàng rắc rối", và sự nghiệp dường như chấm dứt vào những năm 2010 khi Lindsay Lohan liên tục vắng bóng trên màn ảnh lớn, chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong các dự án nhỏ hoặc làm DJ, kinh doanh thất bại.

Quá khứ nổi loạn: Từ sao nhí đến "nữ hoàng scandal"

Lindsay Lohan lớn lên trong một gia đình không êm ấm. Cha mẹ ly hôn năm 2007, và nữ diễn viên từng thừa nhận mình như "người lớn thứ hai" trong nhà, phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Từ năm 18 tuổi, cô bắt đầu lao vào vòng xoáy tiệc tùng, hẹn hò với hàng loạt trai đẹp Hollywood như Wilmer Valderrama, Harry Morton hay DJ Samantha Ronson. Năm 2007, Lindsay Lohan bị bắt vì lái xe say rượu và tàng trữ cocaine, mở đầu cho chuỗi ngày dài đối mặt pháp luật.

Lindsay Lohan là "nữ hoàng phim teen" trước khi sa ngã. Ảnh: Pinterest

Từ 2007 đến 2013, Lindsay Lohan bị bắt ít nhất 6 lần, phải đeo vòng giám sát điện tử, tham gia cai nghiện bắt buộc và thậm chí ngồi tù ngắn hạn. Sự nghiệp của cô dần lao dốc, các hãng phim lớn quay lưng, cô mất vai trong nhiều dự án lớn. Năm 2013, phim The Canyons thất bại thảm hại, và Lindsay Lohan dường như biến mất khỏi làng giải trí. Cô chuyển đến London năm 2014, rồi Dubai, cố gắng tìm kiếm sự bình yên khỏi paparazzi. Lúc ấy, ai cũng nghĩ Lindsay Lohan đã "toang" hoàn toàn, không thể trở lại.

Nhưng cuộc đời Lindsay Lohan không phải lúc nào cũng đen tối. Cô từng chia sẻ trong phỏng vấn với Flaunt Magazine năm 2024: "Tôi sống cho ngày hôm nay. Mỗi ngày là một ngày mới, tôi nhìn về tương lai mà không hối tiếc". Những trải nghiệm ấy, theo Lindsay, đã giúp cô trưởng thành hơn.

Ở độ tuổi trẻ, cô gia nhập nhóm bạn ăn chơi của Paris Hilton, Britney Spears. Ảnh: Pinterest

Những hình ảnh sa ngã, bệ rạc mà chính nữ diễn viên cũng không muốn nhìn lại. Ảnh: Pinterest

Sự nghiệp hồi sinh: Từ Netflix đến màn ảnh lớn, "comeback" ngoạn mục

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021 khi Lindsay Lohan ký hợp đồng đa phim với Netflix. Bộ phim đầu tiên Falling for Christmas (2022), dù là rom-com Giáng sinh nhẹ nhàng nhưng đã đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều năm vắng bóng. Tiếp theo là Irish Wish (2024) và Our Little Secret (2024), nơi Lindsay Lohan thể hiện khả năng diễn xuất hài hước, quyến rũ, nhận được đánh giá tích cực từ khán giả.

Lindsay Lohan đánh dấu sự trở lại màn ảnh. Ảnh: Netflix

Năm 2025 là đỉnh cao của sự hồi sinh. Lindsay Lohan nhận Vanguard Award tại CinemaCon - giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp phim Mỹ, công nhận sự trở lại ấn tượng của cô. Cô tái hợp với "mẹ màn ảnh" Jamie Lee Curtis trong Freakier Friday - phần tiếp theo của, ra mắt tháng 8/2025. Bộ phim không chỉ gợi nhớ tuổi thơ của thế hệ millennial mà còn chứng minh Lindsay Lohan vẫn là một diễn viên tài năng của Hollywood.

Ngoài điện ảnh, Lindsay Lohan còn lấn sân kinh doanh. Cô mở công ty riêng, sản xuất nội dung và chỉ ủng hộ các sản phẩm phù hợp với giá trị cá nhân. Sự trở lại này không chỉ là may mắn mà còn nhờ nỗ lực. Lindsay đã vượt qua nghiện ngập, bê bối, tập trung vào sức khỏe tinh thần và thể chất để tái sinh như phượng hoàng.

Cô tái hợp "mẹ màn ảnh" Jamie Lee Curtis của phim Freaky Friday đình đám một thời. Ảnh: Page Six

Nhan sắc "hồi xuân" ở tuổi U40

Điều khiến công chúng ngỡ ngàng nhất chính là nhan sắc của Lindsay ở tuổi 40. Từ cô gái tiều tụy do nghiện ngập, Lindsay Lohan giờ đây trông trẻ trung, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tóc vàng óng ả thay vì đỏ rực, da dẻ mịn màng không tì vết, thân hình thon gọn nhờ Pilates và ăn uống lành mạnh.

So sánh ảnh cũ và mới, Lindsay thực sự "hồi xuân", khiến nhiều người thốt lên: "Cô ấy đang lão hóa ngược!". Diện mạo hiện tại của Lindsay Lohan khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ. Họ cho rằng nữ diễn viên "dao kéo" thành công. Đồng thời, thần thái, khí chất và sức sống hạnh phúc mới là điều khiến Lindsay Lohan thực sự tỏa sáng.

Ảnh: YouTube

Lindsay Lohan lột xác như thành 1 người khác. Ảnh: Toronto Surgery

Ảnh: Pinterest

Khán giả "wow" không ngừng nghỉ trước diện mạo của nữ diễn viên. Ảnh: Pinterest

Cô thừa nhận tiêm botox và dùng 1 số phương pháp cải thiện da mặt ít xâm lấn. Nữ diễn viên cũng cho biết cô thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống. Tuy nhiên theo các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, Lindsay Lohan có thể đã tiêm botox, nâng cung chân mày, tiêm filler môi và má, phẫu thuật mí mắt trên, phẫu thuật căng da mặt nội soi và hút mỡ cằm. Việc tiêm filler có thể làm thay đổi ngoại hình, nhưng để "cải lão hoàn đồng" như nữ diễn viên thì cần phải có can thiệp "dao kéo". Làn da Lindsay Lohan trông mịn màng hơn nhiều, điều này là kết quả của dùng tia laser tái tạo bề mặt, lột da hóa học và vi kim.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn có 1 "vũ khí bí mật" khác, đó chính là lối sống lành mạnh, cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kể từ khi hẹn hò, kết hôn rồi sinh con với doanh nhân Bader Shammas, mỹ nhân đình đám Hollywood này ngày càng sống tích cực hơn. Vẻ hạnh phúc rạng rỡ là điều có thể nhìn thấy rõ từ gương mặt cô.

Nhìn Lindsay Lohan rạng rỡ, hạnh phúc, khán giả cũng vui lây. Ảnh: Pinterest

Đời tư viên mãn: Vợ hiền, mẹ đảm ở Dubai

Khác hẳn quá khứ lăng nhăng, đời tư Lindsay Lohan giờ đây bình yên và hạnh phúc. Cô kết hôn với chuyên gia tài chính Bader Shammas năm 2022 sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Họ gặp nhau ở Dubai, nơi nữ diễn viên chuyển đến từ 2014 để tránh Hollywood ồn ào.

Năm 2023, hạnh phúc nhân đôi khi cặp đôi chào đón con trai Luai tại Dubai. "Nữ hoàng rắc rối" ngày nào đã trở thành mẹ đảm, ngày ngày nấu ăn, đưa con đi dạo. Cô cũng hòa giải với gia đình tụ họp đầy đủ năm 2023 sau 7 năm xa cách. Dubai mang lại sự bình yên cho nữ diễn viên ở độ tuổi 40. Cô tránh paparazzi, tập trung vào gia đình và sự nghiệp. "Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết", Lindsay Lohan nói trong phỏng vấn People năm 2025.

Từ "nữ hoàng rắc rối" tưởng "toang" hết, Lindsay Lohan ở tuổi 40 đã chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Sự nghiệp bùng nổ, nhan sắc rạng ngời, đời tư viên mãn - tất cả là kết quả của nghị lực và lựa chọn đúng đắn. Như cô từng nói: "Tôi biết rõ bản thân mình hơn bao giờ hết". Ai mà ngờ cô nàng "rắc rối" năm xưa giờ đây lại là "nữ hoàng hồi sinh", truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người.