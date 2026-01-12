Jennie (BLACKPINK) có đáng bị đối xử như thế này?

Lễ trao giải Golden Disc Awards đã kết thúc cách đây 2 ngày nhưng những dư âm của sự kiện vẫn còn nóng hổi trên khắp các phương tiện truyền thông. Trong số các nghệ sĩ góp mặt ở Golden Disc Awards năm nay, Jennie (BLACKPINK) đã nhận được sự quan tâm hàng đầu.

Tới chiều 12/1, tờ Koreaboo đưa tin, nữ idol vừa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên khắp các diễn đàn sau khi 1 đoạn clip 5 triệu view tố nữ ca sĩ giả tạo ở lễ trao giải mới đây đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao. Trong video, Jennie trở về chỗ ngồi ở Golden Disc Awards sau khi biểu diễn liền tù tì 3 bản hit trong gần 8 phút trên sân khấu sự kiện. Người đẹp tỏ ra mệt mỏi bơ phờ, ngã vật xuống ghế sau tiết mục biểu diễn tốn nhiều năng lượng. Thế nhưng, người đăng clip lại gay gắt phê bình nàng rapper BLACKPINK vì cho rằng cô chỉ đang giả vờ mệt mỏi trước ống kính để nhận được sự thương hại từ công chúng.

Clip tố Jennie giả vờ mệt mỏi sau màn trình diễn ở Golden Disc Awards hút về gần 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn

Màn xuất hiện của Jennie tại Golden Disc Awards năm nay đã liên tục tạo ra những chủ đề thảo luận hot trên khắp các diễn đàn mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn, công chúng đã đồng loạt thể hiện nỗi bức xúc sau khi chứng kiến Jennie bỗng dưng bị chỉ trích vì 1 lý do "trời ơi đất hỡi" và cực kỳ vô lý. Theo những khán giả này, những gì Jennie thể hiện ra trong đoạn clip 5 triệu view là hết sức bình thường, không có gì đáng phê bình, chỉ trích. Người hâm mộ nhấn mạnh, nữ idol vừa trình diễn liền tù tì 3 bài hát trên sân khấu vừa hát vừa rap với thời lượng gần 8 phút, nên hiển nhiên cô sẽ trông mệt mỏi như trong đoạn clip nêu trên. Đây hoàn toàn là biểu hiện vô cùng bình thường và tự nhiên, không có 1 chút giả tạo hay diễn sâu ở trong đó.

Người hâm mộ vừa phẫn nộ vừa thấy khó hiểu vì Jennie bỗng dưng bị 1 bộ phận khán giả công kích chỉ vì cô tỏ ra mệt mỏi sau khi hoàn thành màn trình diễn tốn nhiều năng lượng kéo dài gần chục phút. Đồng thời, nhiều khán giả cũng tỏ ra thông cảm vì nàng rapper "Hắc Hường" đang bị 1 bộ phận anti-fan soi mói thái quá, tiêu cực hóa mọi hành động bình thường của nữ ca sĩ. Song song với đó, không ít người hâm mộ còn nhận định, anti-fan đang cay cú trước thành công của Jennie nên cố kiếm chuyện với nữ thần tượng sinh năm 1996 mọi lúc mọi nơi.

Jennie biểu diễn liền 3 bản hit, vừa rap vừa hát vừa nhảy lại còn phải lên nốt cao trong màn trình diễn kéo dài gần 8 phút trên sân khấu lễ trao giải mới đây

Công chúng đồng loạt lên tiếng bênh vực Jennie sau khi cô bất ngờ bị tố giả tạo, diễn sâu ở sự kiện cách đây 2 ngày. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo