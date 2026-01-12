"Cháy vé rồi", "Không mua được vé, vé chợ đen đắt gấp 4 lần",... là những điều dân tình nói về một vở kịch đang gây bão - Đảo Hoa Hậu. Xoay quanh bối cảnh cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại một hòn đảo hoang, Đảo Hoa hậu với nhiều tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra nhưng vẫn đan xen nhiều cao trào kịch tính. Thời gian vừa qua, vở kịch này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, các suất diễn đều trong tình trạng cháy vé, cho thấy sức hút không nhỏ.

Mới đây, chúng tôi đã đột nhập vào phía trong hậu trường của Đảo Hoa hậu, cùng trò chuyện với đạo diễn vở kịch là Bé 7 (Ngọc Hải). Đạo diễn cho biết rất vui khi Đảo Hoa hậu được nhiều người biết tới trong thời gian gần đây: "Khi làm kịch chỉ nghĩ là mình làm cho thỏa đam mê, mang đến cho khán giả chứ không bao giờ nghĩ được mọi người đón nhận đến như vậy.

Trộm vía. Diễn viên trong vở cũng hừng hực khí thế, đầu tư hơn cho vở diễn. Mọi người thấy là Đảo Hoa hậu ngày càng được nhiều người biết tới hơn, mong đợi hơn. Mong là có cơ hội diễn được nhiều suất hơn để cho các khán giả đều được xem hết".

Bên trong hậu trường vở kịch Đảo Hoa hậu lần đầu tiên được hé lộ. Nguồn: Đi soi sao đi

Về vấn đề phục trang của các diễn viên, đạo diễn Bé 7 tiết lộ đều xin tài trợ từ các nhà thiết kế trong nước. Đạo diễn cho hay: "Trang phục của tất cả các bạn diễn viên đầu tiên phải xin tài trợ từ nhà thiết kế. Các bạn tận dụng mối quan hệ với nhà thiết kế để mượn đồ. Mấy đồ của các nhà thiết kế Việt Nam hầu như là các bạn mặc hết rồi. Khi đọc lên tên của nhà thiết kế có thể nhiều hơn tên của diễn viên luôn. Cho nên mọi người thấy mất bộ đồ dạ hội rất là đa dạng về màu sắc, kiểu dáng".

Khi những vở diễn trong Đảo Hoa hậu viral, các diễn viên cũng vô cùng áp lực khi liên tục phải biến tấu, làm mới để khán giả không cảm thấy nhàm chán. "Diễn viên rất là áp lực bởi vì khi những video viral lên, mọi người sẽ biết và nghe được mảng miếng xem nhiều rồi thì sẽ sợ không ai cười, không còn bất ngờ nên lúc nào cũng tìm kiếm những cái mới lạ. Khi diễn xong suất tháng 1 thì các bạn sẽ thay đổi chủ đề, bộ câu hỏi, vấn đề liên quan phần trình diễn để cho mới lạ hơn", Bé 7 cho hay.

Đạo diễn Bé 7 cũng mong muốn sẽ có thể làm bộ phim về Hoa hậu trong thời gian tới. "Thật ra cũng có, lâu lâu suy nghĩ sẽ làm 1 bộ phim về Hoa hậu nhưng ngay thời điểm hiện tại thì chưa có đủ mọi thứ để làm nên bộ phim. Mong thời gian tới sẽ có cơ duyên, đủ điều kiện thuận lợi để có thể phát triển thành bộ phim", Bé 7 chia sẻ.

Vở kịch Đảo Hoa hậu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Ảnh: Đi soi sao đi

Trong hậu trường, khán giả cũng được chứng kiến quá trình chuẩn bị, trang điểm của các diễn viên. Có thể bắt gặp BB Trần, Ngọc Phước,... Không khí trước giờ diễn vô cùng gấp rút, khẩn trương. Ai cũng muốn chuẩn bị thật tốt nhất trước khi lên sân khấu gặp khán giả. Dù vậy, dàn cast chính của Đảo Hoa Hậu vẫn giữ được năng lượng trẻ trung, đầy năng lượng.

Các suất diễn đều trong tình trạng cháy vé, cho thấy sức hút không hề nhỏ. Ảnh: Đi soi sao đi

Đạo diễn Bé 7 cho biết các vở kịch của Đảo Hoa hậu hiện đều kín người tới xem, phải kê thêm ghế ngồi. Ảnh: Đi soi sao đi

Vừa qua, các đoạn trích trong show Đảo Hoa hậu được chia sẻ đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nhiều sao Việt như Minh Hằng, Á hậu Thúy Vân, ca sĩ Bảo Anh... cũng tới đây xem kịch và còn trở thành giám khảo trực tiếp đặt câu hỏi cho các thí sinh.

Đảo Hoa Hậu là vở kịch lấy bối cảnh một cuộc thi sắc đẹp diễn ra trên đảo hoang, nơi các thí sinh không chỉ cạnh tranh nhan sắc mà còn bộc lộ tham vọng, mâu thuẫn và những góc khuất của giới giải trí qua loạt tình huống vừa hài hước vừa kịch tính. Lấy cảm hứng từ các cuộc thi hoa hậu, vở diễn được biến tấu theo hướng giải trí nhưng vẫn gửi gắm nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

Vở kịch lấy cảm hứng từ các cuộc thi hoa hậu nhưng được biến tấu với mục đích giải trí, đồng thời mang đến những thông điệp đáng suy ngẫm. Nguồn: Nhà hát Thanh Niên

Vở kịch quy tụ dàn diễn viên quen mặt như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều cùng loạt gương mặt nổi bật trên mạng xã hội như Long Chun, Bé 7, Mai Bảo Vinh, Giỏi Lê… Điểm đặc biệt của Đảo Hoa Hậu nằm ở mức độ đầu tư chỉn chu, từ sân khấu, kịch bản đến phục trang. Các nhân vật liên tục lột xác với trang phục khác nhau qua từng suất diễn, tạo cảm giác mới mẻ và tiệm cận không khí một cuộc thi hoa hậu thực thụ.

Bên cạnh đó, chi tiết “giám khảo ẩn danh” là những nghệ sĩ nổi tiếng đến xem kịch và trực tiếp đặt câu hỏi cho thí sinh cũng trở thành điểm nhấn thú vị, khiến mỗi đêm diễn mang màu sắc riêng. Nhờ nội dung gần gũi, cách thể hiện linh hoạt và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, Đảo Hoa Hậu nhanh chóng tạo nên cơn sốt, cho thấy sân khấu vẫn có thể trở thành hiện tượng nếu biết bắt nhịp với thị hiếu khán giả hiện đại.

Bên cạnh kịch bản, vở diễn còn gây chú ý nhờ sự đầu tư về phục trang và hình thức trình diễn. Nguồn: Nhà hát Thanh Niên