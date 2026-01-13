Không tin nổi: Mẹ già 102 tuổi của nữ diva đình đám quyết “bào” con gái quá cố đến tận cùng

Mới đây, bà Đàm Mỹ Kim - mẹ của nữ diva Mai Diễm Phương đã tổ chức tiệc mừng thọ 102 tuổi nhưng chẳng hề nhận được lời chúc mừng từ đông đảo công chúng. Thậm chí, nhiều người còn ác cảm với người phụ nữ này vì cái nết chẳng thể nào mê được, "bào" con gái từ lúc còn thơ đến khi đã qua đời hơn 20 năm vẫn không chịu tha.

Mai Diễm Phương đã qua đời 23 năm vẫn chưa hết khổ vì mẹ (Ảnh: Sohu).

Mai Diễm Phương là 1 trong những biểu tượng của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) giai đoạn hoàng kim. Đáng tiếc nàng "Madonna châu Á" lại ra đi quá sớm vì mắc ung thư cổ tử cung. Đáng buồn hơn, trước khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo quái ác, cuộc đời của Mai Diễm Phương đầy nỗi buồn, mà trong đó có một phần rất lớn do là bà mẹ cực phẩm đã sinh ra cô.

Nữ diva đình đám sinh ra trong 1 gia đình "trọng nam khinh nữ" và từng suýt bị mẹ bán đi ngay từ thuở mới lọt lòng. Khi mới hơn 4 tuổi, Mai Diễm Phương và chị gái đã phải lên sân khấu biểu diễn, kiếm tiền nuôi cả nhà và cho anh trai đi học. Vào giai đoạn mà kiếp cầm ca bị coi là nghề "không đứng đắn", Mai Diễm Phương thường bị bạn cùng trang lứa coi thường, cười nhạo, thậm chí bị người khác trêu đùa, ném bình rượu khi đứng trên sân khấu. Dù là nguồn lao động chính trong nhà nhưng hai chị em cô vẫn không được sử dụng số tiền mình kiếm được, bị coi như "cần câu cơm" của bà mẹ mê bài bạc.

Mai Diễm Phương không được mẹ ruột yêu thương nhưng lại được cả Hong Kong coi như con gái (Ảnh: Sina).

Sau này, Mai Diễm Phương nổi tiếng, mẹ và anh trai luôn tìm đủ mọi cách để "hút máu", khiến cô đau khổ đến tận cùng. Đỉnh điểm là khi Mai Diễm Phương đang đấu tranh với căn bệnh ung thư, nữ diva chẳng nhận được lời động viên, an ủi nào từ người thân. Thay vào đó, bà Đàm Mỹ Kim vội vã hỏi cô con gái đang đứng trước cửa tử: "Vậy còn bao nhiêu tiền để lại cho mẹ?" và ngày nào cũng gọi điện thúc giục cô lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho mình.

Dù bị tổn thương lớn bởi sự vô tình, chỉ biết đến tiền của mẹ ruột, Mai Diễm Phương vẫn lập di chúc cho bà Đàm Mỹ Kim 70.000 HKD (236 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí mỗi tháng, số tiền còn lại trong khối gia sản của cô sẽ lập quỹ giáo dục cho các cháu. Bất động sản thì tặng cho bạn thân của cô - Lưu Bồi Cơ.

Mai Diễm Phương lập quỹ ủy thác, trích phí sinh hoạt mỗi tháng cho mẹ (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, số tiền này lại chưa khiến bà Đàm thỏa mãn, bà đã nhiều lần đến tòa án khởi tố, công bố có người ngoài muốn chiếm tài sản của Mai Diễm Phương và yêu cầu tòa án chuyển nhượng toàn bộ tài sản của con gái cho mình với lý do Mai Diễm Phương lập di chúc trong tình trạng tâm trí không minh mẫn. Dĩ nhiên, yêu cầu vô lý này của bà đã không thể thực hiện được. Dù vậy, 23 năm qua, bà Đàm Mỹ Kim chưa ngày nào ngừng nghỉ, không ngừng tìm cách đòi thêm tiền từ người con gái quá cố, dù được tăng mức sinh hoạt phí lên 250.000 HKD/tháng (842 triệu đồng) cũng không chịu thỏa mãn.

Những "trò hề" của mẹ Mai Diễm Phương khiến dân tình ngán ngẩm không thôi. Bà từng ăn vạ tại Tòa án Hong Kong, than nghèo kể khổ rằng: "Tôi chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn", đòi tòa án phải giao hết tài sản của con gái cho mình nhưng lại bị giới paparazzi bắt tận tay đang thưởng thức món bào ngư đắt đỏ ở cửa hàng cao cấp.

Đến thẩm phán cũng bất lực trước sự ngang bướng của người phụ nữ này, trực tiếp mắng rằng: "Ở Hong Kong còn có mấy triệu người phải sống vất vả hơn bà. Con gái bà mà biết bà như thế này, chắc phải giận tới mức bật nắp quan tài".

Mẹ Mai Diễm Phương tung đủ chiêu trò để moi tiền từ di sản của con gái (Ảnh: Sina).

Có thể nói, mẹ và anh cả là 2 "cục nợ đời" của Mai Diễm Phương, khiến nữ diva chết cũng không yên (Ảnh: Sohu).

Đỉnh điểm, bà Đàm Mỹ Kim còn đem đấu giá di vật, cúp thưởng, bán cả đồ lót của con gái và tổ chức những lễ tưởng niệm có hòm quyên góp để "bào tiền" khán giả, khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Có nguồn tin cho biết, những người bạn thân thiết lúc sinh thời của Mai Diễm Phương là Lưu Đức Hoa, Đàn Vịnh Lân, Lưu Bồi Cơ không thể chấp nhận việc này, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lén mua lại những di vật của "người con gái Hong Kong".

Sau nhiều lần thua kiện, mẹ Mai Diễm Phương đã nợ 40 triệu HKD (134,8 tỷ đồng) và phải xin phá sản những 3 lần. Trong số những người con của bà thì đã có tới 3 người chết vì căn bệnh ung thư quái ác, chỉ còn con trai cả Mai Khải Minh ham ăn lười làm, chuyên "ăn bám" đã bị bà thẳng tay cắt đứt quan hệ. Dù vậy, bà Đàm Mỹ Kim vẫn tích cực kiện cáo, chưa bao giờ nguôi suy nghĩ muốn lấy sạch di sản của người con gái quá cố.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi bà Đàm Mỹ Kim bán những món đồ riêng tư của con gái để kiếm tiền (Ảnh: Sohu).

Đến giờ, khi đã ngoài 100 tuổi, bà vẫn cố chấp thưa kiện, muốn "bào" tiền con gái đến tận cùng (Ảnh: Sohu)

Nguồn: Sohu