Báo Trung: Lisa (BLACKPINK) và bạn trai tài phiệt "lên đồn", video nhạy cảm bị phát tán khắp MXH?

Tối 13/1, tờ Sohu bất ngờ đưa tin Lisa (BLACKPINK) và bạn trai Frédéric Arnault từng bị bắt tại Thái Lan. Nguyên nhân là cả hai bị báo cáo đã có hành vi khiếm nhã, không phù hợp tại nơi công cộng khi cùng nhau tham gia 1 bữa tiệc riêng tư dành cho giới nhà giàu tại Bangkok (Thái Lan). Quản lý khách sạn là người trình báo vụ việc với cảnh sát. Theo 1 số nguồn tin, Lisa và Frédéric Arnault không bị cảnh sát tạm giam. Họ chỉ "lên đồn" nộp phạt hành chính rồi rời đi.

Cùng lúc này, trên nhiều diễn đàn MXH của Trung Quốc cũng lan truyền video được cho ghi lại cảnh nhạy cảm của Lisa và Frédéric Arnault tại bữa tiệc nói trên.

Lisa - Frédéric Arnault đang vướng tin bị bắt vì có hành vi khiếm nhã nơi công cộng và lộ clip riêng tư nhạy cảm. Ảnh: Sohu.

Thông tin đời tư nhạy cảm liên quan đến Lisa và Frédéric Arnault gây chấn động dư luận. Nhiều người cho rằng nếu sự việc này là thật, hình ảnh đại chúng của Lisa không còn có thể cứu vãn. Số khác lại thắc mắc một bên là thiếu gia hào môn, một bên là đỉnh lưu toàn cầu, sao lại có hành vi không phù hợp như vậy trước bàn dân thiên hạ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều cư dân mạng cho rằng thông tin gây sốc về đời tư của Lisa và Frédéric Arnault này chưa thể xác minh sự thật. Vì vậy, công chúng không nên vội tin, suy đoán tiêu cực hay lan truyền để tránh làm ảnh hưởng đến danh dự, danh tiếng của Lisa và bạn trai.

Dân tình đang bàn tán xôn xao về thông tin tiêu cực có liên quan đến đời tư của Lisa và bạn trai thiếu gia. Ảnh: Getty Images.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình. Dù Lisa - Frédéric Arnault chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng công chúng đều hiểu rằng họ là 1 đôi, luôn đồng hành và âm thầm ủng hộ đối phương.

Vào tháng 2/2025, CEO Frédéric Arnault đã lặn lội đường xa tới Thái Lan để ủng hộ tinh thần cho Lisa tại sự kiện công chiếu phim The White Lotus vào đúng ngày Valentine. Chưa dừng lại ở đó, Lisa còn cùng bạn trai CEO tụ tập ăn uống vui vẻ cùng dàn sao The White Lotus sau buổi tuyên truyền phim đầy thành công tại xứ sở chùa vàng. Đến tháng 4/2025, Frédéric Arnault đến xem Lisa biểu diễn ở Coachella. Sau đó, Lisa cũng vô tình để lộ hình nền điện thoại là bạn trai tài phiệt khi đi cổ vũ Jennie biểu diễn. Điều này khẳng định mối quan hệ vẫn khăng khít của em út nhóm BLACKPINK với bạn trai giàu có sau 3 năm hẹn hò.

Nữ idol và thiếu gia tài phiệt có chuyện tình gắn bó, không công khai nhưng ai cũng biết. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu