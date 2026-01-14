Mới đây, dàn sao Vbiz đình đám quy tụ tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ba Kể Con Nghe. Trong số đó, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI trên thảm đỏ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt.

HIEUTHUHAI vốn có mối quan hệ thân thiết với Kiều Minh Tuấn trong 2 Ngày 1 Đêm nên việc anh xuất hiện để ủng hộ dự án mới của đồng nghiệp là điều dễ hiểu. Ở thảm đỏ, HIEUTHUHAI xuất hiện cùng lúc với Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy khiến không khí sự kiện thêm phần náo nhiệt, thu hút ống kính truyền thông và nhận được nhiều lời bàn tán từ khán giả.

HIEUTHUHAI xuất hiện đã trở thành tâm điểm tại sự kiện công chiếu Ba Kể Con Nghe (ảnh: Đi soi sao đi)

HIEUTHUHAI ăn diện giản dị mà quá điển trai, cuốn hút (ảnh: Viết Thanh)

Kiều Minh Tuấn giữ vai chính trong phim Ba Kể Con Nghe (ảnh: Viết Thanh)

Ngô Kiến Huy cũng có mặt để ủng hộ đồng nghiệp thân thiết (ảnh: Viết Thanh)

Sau khi buổi công chiếu kết thúc, HIEUTHUHAI vội vàng ra về và sau đó bất ngờ cập nhật khoảnh khắc đang có mặt tại một quán ăn. Theo ghi nhận, nam rapper dùng bữa cùng một hội bạn thân toàn những gương mặt quen thuộc của Vbiz như Ngô Kiến Huy, Bi Max, vợ chồng Joyce Phạm – Tâm Nguyễn, Kiều Minh Tuấn. Dàn sao đã "xả vai" lựa chọn trang phục đời thường, thoải mái, tạo cảm giác đúng chất một buổi tụ họp thân tình sau giờ làm việc.

Đáng chú ý trong khung hình là sự xuất hiện của Joyce Phạm. Ái nữ nhà Minh Nhựahào hứng tạo dáng để ông xã ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy, tạo nên bầu không khí rất gần gũi và vui vẻ. Khoảnh khắc tay bắt mặt mừng, tiếng cười, trêu ghẹo nhau của dàn sao rộn ràng một góc phố. Khoảng 2 giờ sáng, HIEUTHUHAI di chuyển vội ra về. Nam rapper đeo tai nghe, mang khẩu trang kín đáo và di chuyển bằng taxi về căn hộ chung cư cao cấp.

Clip: HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn và hội bạn cùng nhau ăn đến 2 giờ sáng (Nguồn: Đi soi sao đi)

Joyce Phạm hoá "fan cứng" khi được chồng chụp ảnh với Kiều Minh Tuấn (ảnh: Đi soi sao đi)

Ngô Kiến Huy đã "xả vai" ăn diện giản dị hơn khi đi ăn cùng hội bạn (ảnh: Đi soi sao đi)

HIEUTHUHAI ra về một mình lúc tầm 2 giờ sáng (ảnh: Đi soi sao đi)