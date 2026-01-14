Mỹ nam sụp đổ danh tiếng

Theo QQ, những ngày đầu năm 2026 vô cùng sóng gió với nam diễn viên Đàn Kiện Thứ khi anh liên tiếp vướng scandal khiến hình ảnh đẹp xây dựng trong nhiều năm sụp đổ.

Đầu tiên, Đàn Kiện Thứ bị hot girl Tư Hiểu Địch tố cáo từng hẹn hò với mình, nam diễn viên còn quên áo ở nhà cô. Nhưng đáng chú ý, Tư Hiểu Địch còn liên tiếp liệt kê những sao nam khác cô từng có quan hệ tình ái. Chính vì vậy, khán giả đặt câu hỏi tại sao Tư Hiểu Địch quen nhiều ngôi sao hàng đầu như vậy.

Câu hỏi này khiến nhiều người mất niềm tin vào hình ảnh đẹp mà các nam nghệ sĩ đang xây dựng. Ví dụ Đàn Kiện Thứ luôn khẳng định độc thân, tập trung theo đuổi sự nghiệp nhưng lại lộ bằng chứng hẹn hò, vướng nghi vấn mua dâm.

Đàn Kiện Thứ bị chỉ trích vì vướng 2 tin tình ái trong một tuần nhưng nam diễn viên không thể giải quyết dứt khoát.

Sau đó không lâu, nữ diễn viên Lưu Nhất Nặc chia sẻ cô được Đàn Kiện Thứ tặng quà là chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt giá. Lưu Nhất Nặc khẳng định từng hẹn hò nam diễn viên Trường tương tư , thậm chí còn đính kèm tên Đàn Kiện Thứ trên mạng xã hội sẵn sàng đối chất. Tuy nhiên, ngược lại với thái độ thản nhiên của Lưu Nhất Nặc, Đàn Kiện Thứ chỉ đăng vài hình ảnh ám chỉ "tôi độc thân", "thân giả tự thanh".

Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng Đàn Kiện Thứ không dám lên tiếng về chuyện tình cảm. Hàng loạt fan đã đồng loạt quay lưng với nam diễn viên vì thất vọng.

"'Không hẹn hò' mấy chữ này khó gõ lắm sao", "Chỉ trong một tuần, hết Tư Hiểu Địch rồi lại đến Lưu Nhất Nặc. Cả hai lần, lần nào cũng thấy mặt anh", "Tương Liễu, tôi cứ tưởng anh là người đàng hoàng", "Không hẹn hò, hay từng hẹn hò nhưng đã chia tay, nói một câu thẳng thắn cũng không làm được", "Lưu Nhất Nặc sinh năm 2005, kém Đàn Kiện Thứ tới 15 tuổi, liệu có phải anh ấy đã hẹn hò cô gái tuổi vị thành niên không", "Lưu Nhất Nặc còn nhỏ tuổi hơn em gái của anh ta", "Quá thất vọng, tôi rời đi vì tôi còn lý trí", người hâm mộ Đàn Kiện Thứ không chấp nhận việc nam diễn viên vướng lùm xùm tình ái nhưng không dám thẳng thắn đối mặt.

Khán giả Trung Quốc không còn tin vào nhân cách của các sao nam. Dù họ phủ nhận scandal vẫn khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo QQ, khán giả Trung Quốc mất hết lòng tin vào các nghệ sĩ nam vì trước đó Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong từng lên tiếng phủ nhận scandal tình ái. Tuy nhiên, sau khi bị điều tra, Ngô Diệc Phàm đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp tập thể, môi giới mại dâm. Trong khi đó, Lý Dịch Phong cũng bị cấm sóng vì mua dâm, lộ clip nóng.

Đàn Kiện Thứ là diễn viên hạng A đang được o bế tại Trung Quốc. Nam diễn viên nổi tiếng qua các tác phẩm như Trường tương tư, Lạp đồ tội giám, Rất nhớ rất nhớ anh...