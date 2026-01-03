Vụ "Hồng tỷ" tung ảnh nhạy cảm, quậy nát showbiz đầu năm: Xuất hiện đòn trừng phạt đầu tiên!

Từ sáng 3/1, Cbiz đã trải qua 1 phen náo loạn khi hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là "Hồng Tỷ" hay "Chị Hồng") tuyên bố có quan hệ tình cảm với hơn chục sao nam hàng đầu. Cô còn gây sốc khi tung ảnh chụp tin nhắn riêng tư và cả bức ảnh giường chiếu với Lộc Hàm lên MXH. "Tôi đã ngủ với tất cả ngôi sao hàng đầu Trung Quốc khi mới 30 tuổi", Tư Hiểu Địch viết trên trang cá nhân. Vụ việc gây chấn động và lập tức trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi.

Với việc phát tán hình ảnh, tin nhắn riêng tư ra ngoài, Tư Hiểu Địch lập tức dính đòn trừng phạt. Tất cả bài đăng phơi bày chuyện đời tư của người nổi tiếng do hot girl này đăng tải đều bị xóa sạch trên MXH. Sau đó, loạt tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu của Tư Hiểu Địch đều bị khóa và hạn chế hiển thị khi tìm kiếm.

Toàn bộ tài khoản MXH của Tư Hiểu Địch đều đã bị khóa. Ảnh: Sohu.

Lộc Hàm bị hot girl tai tiếng phát tán ảnh giường chiếu. Ảnh: Weibo.

Lâm Canh Tân, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ... lộ tin nhắn riêng tư với Tư Hiểu Địch. Ảnh: Sina.

Không lâu sau, Tư Hiểu Địch chuyển sang đăng tải thêm các nội dung gây sốc trên nền tảng X. Cô thách thức người hâm mộ của các nam nghệ sĩ, đồng thời tuyên bố đang nắm giữ rất nhiều hình ảnh "đặc sắc" của Lâm Canh Tâm, Khuất Sở Tiêu, Thái Từ Khôn... nhưng tạm chưa công khai. Hot girl này khẳng định các đoạn clip nhạy cảm đang lan truyền trên MXH hiện tại không phải cô tung ra.

Hiện, vụ việc liên quan đến Tư Hiểu Địch đang diễn biến phức tạp, khiến dư luận Trung Quốc nín thở theo dõi. Rất nhiều sao nam đang rơi vào cảnh lao đao danh tiếng vì bị lộ chuyện từng qua lại với hot girl tai tiếng họ Tư, đồng thời bị phát tán ảnh nóng lên mạng. Trước khi quậy nát Cbiz vào những ngày đầu năm 2026, Tư Hiểu Địch từng công khai tố cáo thiên tài piano Lý Vân Địch chuốc thuốc mê và cưỡng ép cô.

Sau khi bị Tư Hiểu Địch đưa lên thớt, Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Phạm Thừa Thừa... đều lên tiếng phủ nhận, tuyên bố khởi kiện người lan truyền tin đồn thất thiệt. Đối mặt với việc bị hàng chục sao nam dọa kiện, Tư Hiểu Địch chẳng những không sợ mà còn lên tiếng thách thức, tố cáo ngược những nghệ sĩ bị bóc mẽ chuyện đời tư đang có ý định bịt miệng cô. "Đã có tin nhắn riêng đe dọa sẽ cho người đến tận nhà xử tôi. Ai sợ thì cứ cho người đại diện đến nhà đối chất, nói chuyện với tôi nhé. Các bạn fan ơi, còn nhớ những gì Ngô Diệc Phàm tự tin nói hồi đó không. Anh ta nói nếu làm sai sẽ đi tù. Và chuyện gì đã xảy ra. Anh ta có thất hứa không", Tư Hiểu Địch chẳng ngại "var" thẳng hàng chục sao nam lẫn công chúng.

Tư Hiểu Địch thách thức, không sợ trước tuyên bố khởi kiện của các sao nam. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina