Tối 13/1, trên trang chủ chính thức của Miss Grand International bất ngờ công bố thông tin về thí sinh Việt Nam tham dự mùa giải All Stars năm nay. Không nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Hương Giang chính là "chiến binh" ghi danh năm nay. Sau sức hút tại Miss Universe, cư dân mạng càng thêm mong chờ phần thể hiện và "quậy" hết mình của Hương Giang ở Miss Grand International.

Trên trang chủ cuộc thi chia sẻ thông tin về Hương Giang như sau: "Nguyễn Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình Việt Nam và là một trong những nhân vật chuyển giới có tầm ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á. Cô được công chúng cả nước biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, đánh dấu một cột mốc lịch sử, góp phần thay đổi cách nhìn và sự đại diện của người chuyển giới trong truyền thông Việt Nam.

Với sự nghiệp thành công trải dài ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, truyền hình và sản xuất giải trí, Hương Giang đã phát hành nhiều ca khúc hit và tham gia hàng loạt chương trình được đánh giá cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định vị thế là một nhà lãnh đạo và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều dự án quy mô quốc gia, trong đó có Miss Universe Vietnam".

Hương Giang chính thức là Miss Grand Vietnam mùa giải All Stars (ảnh: Miss Grang)

Hương Giang sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dặn, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô có khả năng trình diễn, giao tiếp tốt và được đánh giá cao ở kỹ năng truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn, lượng người theo dõi trên MXH cũng cực khủng, đây là những yếu tố giúp Việt Nam dễ dàng tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế. Khi thi Miss Universe, Hương Giang cũng phần nào tạo được ấn tượng với ông Nawat Itsaragrisil.

Hương Giang từng thi Miss Universe, dù gây ấn tượng nhưng ra về "trắng tay" (Ảnh: FBNV)

Sự biến hoa đa dạng chính là điểm cộng của Hương Giang khi thi Miss Grand (ảnh: FBNV)

Hương Giang có lượng người theo dõi cao, sức hút truyền thông tốt và từng "lọt mắt xanh" chủ tịch Miss Grand khi cô thi Miss Universe (ảnh: Miss Universe)

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021. Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Cách đây ít ngày, công ty Sen Vàng thông báo sẽ không cử đại diện đi thi với lý do: "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm giúp Sen Vàng tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu và hiệu quả cho những hoạt động sắp tới".

Năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con, diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm 2026. Vì vậy, Hoa hậu Hương Giang hoàn toàn đáp ứng đúng quy định và thể lệ của cuộc thi.

Miss Grand International dự kiến diễn ra sau Tết Nguyên đán 2026.