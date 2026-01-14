Biểu tượng sexy làm chao đảo làng nhạc

Hiện tượng Kpop

Ca khúc Good Goodbye của Hwasa ra mắt ngày 15/10 là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ. Kể từ khi debut solo năm 2019, nữ ca sĩ không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động cá nhân và đang là một trong những gương mặt thần tượng thế hệ ba thành công nhất.

Bài hát đã đạt tổng cộng 620 Perfect All-Kill (PAK), qua đó trở thành ca khúc có số lần PAK theo giờ nhiều thứ ba trong lịch sử.

Thành tích này giúp Good Goodbye vượt qua Dynamite của BTS (610 PAK), chỉ xếp sau Ditto của NewJeans (655 PAK) và Golden của HUNTR/X trong dự án KPop Demon Hunter (1.484 PAK).

Trước đó, Good Goodbye được Hwasa phát hành dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số vào ngày 15/10/2025. Ca khúc R&B này bắt đầu bứt phá trên các bảng xếp hạng sau màn trình diễn trực tiếp của nữ ca sĩ tại lễ trao giải Rồng Xanh vào tháng 11.

PAK được xác lập khi ca khúc đồng thời đứng đầu tất cả bảng xếp hạng theo thời gian thực và theo ngày, bao gồm Melon, Genie Music, YouTube Music, FLO, VIBE và Bugs.

Nói về thành tích của bài hát, Hwasa cho biết: “Tôi không viết ca khúc này với mục tiêu trở thành hit. Điều tôi muốn là thể hiện chân thực cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình. Việc mọi người thực sự đồng cảm với cảm xúc đó khiến tôi hạnh phúc hơn cả việc bài hát đứng số 1”.

Trong MV, Hwasa kết hợp cùng nam diễn viên Park Jung Min để tái hiện hình ảnh cặp đôi trải qua cuộc chia tay đẹp. Từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đối diện với hồi kết.

Câu chuyện như bộ phim ngắn, giúp người xem dễ dàng đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng MV đã lột tả rõ cảm xúc của những con người phải học cách vượt qua nỗi đau khi một mối quan hệ khép lại, nhưng vẫn mang theo sự trân trọng dành cho người cũ.

Good Goodbye có giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu vừa phải, thể hiện tâm trạng chia tay vừa ấm áp, vừa man mác buồn.

Good Goodbye - Bài hát đang gây sốt tại Hàn Quốc của Hwasa với 90 triệu lượt xem YouTube. Video: Hwasa.

Chuỗi sân khấu quảng bá Good Goodbye cũng mang màu sắc rất riêng. Hwasa từng trình diễn trong bồn tắm đầy nước, dùng giá treo quần áo để ẩn dụ cho sự vắng mặt của người thương.

Ca khúc trở thành hiện tượng khi trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) ngày 19/11/2025.

Trong màn trình diễn chúc mừng tại lễ trao giải, diễn viên Park Jung Min bất ngờ xuất hiện từ hàng ghế khán giả, tái hiện hình ảnh trong MV ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng khi được cư dân mạng thi nhau “cover”. Nhờ đó, Good Goodbye bất ngờ “lội ngược dòng” trên các bảng xếp hạng.

Màu sắc cá tính của Kpop và hành trình vượt sóng gió dư luận

Hwasa tên thật Ahn Hye Jin, sinh năm 1995, gia nhập giới giải trí Hàn Quốc năm 2014 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ MAMAMOO. Ngay từ khi ra mắt, cô đã gây chú ý bởi vẻ ngoài khác biệt so với chuẩn mực idol truyền thống khi chọn phong cách gợi cảm, phóng khoáng, cá tính.

Sau khi MAMAMOO khẳng định tên tuổi qua loạt bản hit “làm mưa làm gió”, Hwasa chính thức lấn sân solo năm 2019 với ca khúc Twit. Bài hát nhanh chóng gặt hái thành công, đưa cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ solo nổi bật của Kpop. Thừa thắng xông lên, Hwasa phát hành Maria năm 2020, tiếp tục tạo tiếng vang lớn. Ca khúc thắng lớn về mặt thương mại, lan tỏa thông điệp về nữ quyền, phá bỏ định kiến khắt khe dành cho idol. Vũ đạo Maria từng gây bão mạng xã hội, giúp tên tuổi Hwasa phủ sóng rộng.

Không chỉ nổi bật trên sân khấu, Hwasa còn gây chú ý qua các chương trình truyền hình thực tế. Một trong những khoảnh khắc viral nhất của cô là khi xuất hiện trên show I Live Alone. Hình ảnh nữ ca sĩ để mặt mộc, ăn lòng bò nướng một cách ngon lành tạo hiệu ứng. Quán ăn xuất hiện trong chương trình sau đó đông nghịt khách, thậm chí còn được trao bằng khen vì góp phần thúc đẩy tiêu thụ lòng bò.

Sự nghiệp của Hwasa cũng gắn liền với không ít tranh cãi. Năm 2023, cô vướng ồn ào sau màn biểu diễn tại một trường đại học, bị một bộ phận phụ huynh cho là phản cảm, gợi dục. Hiệp hội phụ huynh học sinh Hàn Quốc đã gửi đơn lên Sở cảnh sát Seongdong (Seoul), yêu cầu điều tra và xử phạt nữ ca sĩ.

Trong đơn, hội phụ huynh cho rằng động tác biểu diễn của Hwasa gợi hành vi tình dục trụy lạc, không phù hợp môi trường giáo dục và không thể gọi là nghệ thuật. Cảnh sát Seongdong sau đó mở cuộc điều tra về cáo buộc hành vi khiếm nhã tại đại học.

Chia sẻ trên chương trình của Sung Si Kyung, Hwasa kể về khoảng thời gian chịu áp lực nặng nề từ dư luận. Khi đang lưu diễn tại Mỹ, cô mở điện thoại và thấy hàng loạt bình luận chỉ trích. “Ban đầu, tôi nghĩ điều đó có thể hiểu được. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy những lời chửi bới thật khó chấp nhận. Bình thường tôi có thể lướt qua, nhưng lần này thực sự quá đáng sợ”, nữ ca sĩ nói.

Hwasa cho biết cô cố tỏ ra ổn trên sân khấu, nhưng sau đó đã bật khóc trong thang máy khách sạn và cả bãi đỗ xe. Dù vậy, cô vẫn khẳng định bản thân sẵn sàng tiếp nhận góp ý, song khó tránh khỏi tổn thương trước những bình luận ác ý.

Hwasa kiên định với gu thời trang gợi cảm.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận Hwasa vô tội. Phía cơ quan chức năng cho biết: “Sau khi triệu tập Hwasa, xem xét toàn diện nội dung màn trình diễn và lời khai của những người liên quan, khó có thể thừa nhận cáo buộc hình sự”.

Nữ idol chia sẻ bản thân lo lắng về việc không hát được nốt cao vì đau họng hơn là chuyện bị kiện tụng. Cô cũng thừa nhận đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng vì bình luận tiêu cực, nhưng vẫn kiên định theo đuổi phong cách nổi loạn.

Ở tuổi 31, Hwasa tiếp tục hoạt động âm nhạc sôi nổi và gắn bó với hình ảnh gợi cảm, cá tính. Với cô, những lời khen chê đều là một phần của nghề và điều quan trọng nhất là được sống thật với bản thân trên sân khấu.