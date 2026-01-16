2 ái nữ của tài tử quyền lực bỏ tình chị em, lời qua tiếng lại chỉ vì 1 chàng trai?

Mới đây, Sami Sheen - con gái tài tử Charlie Sheen đã đăng video bóng gió ám chỉ em gái Lola qua lại với bạn trai cũ của cô. Cụ thể, Sami Sheen quay video trên nền nhạc Norman F—king Rockwell của Lana Del Rey và nói: “Hãy tưởng tượng bạn phát hiện ra em gái và bạn trai cũ của mình đã lén lút qua lại với nhau suốt thời gian qua”.

Mặc dù người mẫu 21 tuổi không nêu tên người yêu cũ cụ thể, nhưng nhiều người hâm mộ trong phần bình luận đã suy đoán rằng đó có thể là influencer Aiden David - người Sami Sheen hẹn hò trong vài tháng vào năm 2024. Fan của Sami Sheen cũng soi ra trong chương trình thực tế của minh tinh Denise Richards - mẹ 2 chị em, Lola Sheen khăng khăng muốn nói chuyện với Aiden David sau khi anh chàng này chia tay chị gái cô.

Sami Sheen bóng gió ảm chỉ...

... em gái Lola đang hẹn hò với bạn trai cũ của cô. Ảnh: Page Six

Rất nhanh chóng, Lola Sheen đã đăng video phản pháo lại cáo buộc của chị gái "Tôi không còn bênh vực chị gái mình nữa vì thực sự tôi không quan tâm. Nhưng lần này thì tôi không thể bỏ qua được”. Cô gái 20 tuổi khẳng định cáo buộc cô hẹn hò với "anh rể hụt" là hoàn toàn sai sự thật: "Tôi độc thân, tôi không nói chuyện với ai cả, và chắc chắn tôi không hẹn hò với bạn trai cũ của chị ấy. Đó là điều duy nhất tôi sẽ chia sẻ vì chuyện này thật không thể tin được”.

Lola Sheen giải thích rằng mẹ của họ đã thuê Aiden David giúp việc nhà, chăm sóc cún cưng hàng ngày. Cô gái này giải thích cô sống riêng với bạn cùng phòng bên ngoài nhưng phải tạm về nhà khi chuyển chỗ. Lola Sheen không nói chuyện với Aiden David nhưng sau đó minh tinh Denise Richards thuê chàng trai này giúp việc nhà và cho anh 1 căn phòng đối diện phòng cô, vì vậy họ khó mà phớt lờ nhau. Nhưng đến cuối cùng, con gái thứ 2 của Charlie Sheen khẳng định chưa từng làm bất kỳ điều gì với bạn trai cũ của chị gái, đồng thời nhấn mạnh 2 chị em có gu đàn ông khác nhau.

Lola Sheen nhanh chóng đáp trả lại chị gái. Ảnh: Page Six

Cô gái này kết luận: "Chị gái tôi đăng tải những điều về tôi lên mạng để khiến mọi người ghét tôi, hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở nào cả". Page Six đã liên hệ với người đại diện của Lola, Sami và Aiden David, nhưng không nhận được phản hồi, và người đại diện của Denise Richards cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Page Six vào thứ Tư.

Đây không phải là lần đầu tiên 2 con gái của cặp tài tử - minh tinh quyền lực Hollywood công khai mâu thuẫn. Trước đó, Sami Sheen cáo buộc Lola Sheen kỳ thị LGBTQ+ và cười nhạo xu hướng tính dục của mình. Trong khi đó, Lola Sheen chỉ nói rằng cô là người sùng đạo Cơ Đốc. Mặc dù không mấy hòa thuận, nhưng vào hồi tháng 3 năm ngoái, Lola nói rằng họ ổn với nhau.

Ảnh: Page Six