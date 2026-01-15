"Bắt gọn" tài tử say đắm ngắm Lisa ở Quả Cầu Vàng, bạn trai tỷ phú đã có đối thủ rồi?

Đêm trao giải Golden Globe Awards (Quả Cầu Vàng) 2026 không chỉ là "sàn diễn" riêng của những giải thưởng điện ảnh cao quý, mà còn là nơi bùng nổ những khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội. Giữa dàn sao hạng A lộng lẫy, mọi ánh nhìn đổ dồn về Lisa (BLACKPINK) – "nàng thơ" châu Á đang khuấy đảo Hollywood. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng xôn xao nhất lúc này không chỉ là nhan sắc của Lisa, mà là ánh mắt "không thể rời" của một tài tử đình đám dành cho cô nàng.

Tại lễ trao giải vừa diễn ra, Lisa xuất hiện trên sân khấu với tư cách người trao giải. Trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, thần thái của nữ CEO nhà LLOUD đã khiến cả khán phòng nín thở. Ngay lúc đó, ống kính máy quay đã vô tình "chộp" được biểu cảm của tài tử Michael B. Jordan – ngôi sao của Black Panther – khi anh đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Tài tử đình đám bị bắt trọn khoảnh khắc đang nhìn chăm chú lên sân khấu với gương mặt đầy ngưỡng mộ, thậm chí là có phần "ngơ ngẩn" trước vẻ đẹp của Lisa. Trong lễ trao giải, khi bộ phim Sinners của anh được xướng tên, Michael B. Jordan cũng phải ngoái sang nhìn Lisa 1 lần nữa.

Ngay lập tức, đoạn clip ngắn này đã viral thần tốc trên X và TikTok. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Michael B. Jordan thể hiện sự chú ý dành cho em út BLACKPINK. Các "thám tử mạng" đã nhanh chóng khơi lại những bằng chứng cho thấy tài tử Hollywood vốn là một "fan ngầm" của Lisa. Từ nhiều năm trước, Michael B. Jordan đã nhiều lần nhấn yêu thích các bài đăng của Lisa trên Instagram. Dù chỉ là một cú tương tác nhỏ, nhưng khi đặt cạnh khoảnh khắc tại Quả Cầu Vàng, chi tiết này càng khiến fan thêm phần phấn khích và tò mò.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò của Lisa với Frédéric Arnault – người thừa kế tập đoàn LVMH – vẫn chưa hạ nhiệt, sự xuất hiện của Michael B. Jordan trong “khung hình định mệnh” này khiến nhiều fan đặt câu hỏi: phải chăng bạn trai tỷ phú đã có đối thủ nặng ký? Dĩ nhiên, tất cả hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Nhưng không thể phủ nhận, một ánh nhìn trên sân khấu danh giá cộng với “hint” từ quá khứ đã đủ khiến câu chuyện trở thành tâm điểm giải trí. Điều này chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" của Lisa - cô gái châu Á đi đến đâu là thành tâm điểm chú ý đến đấy.

Việc Michael B. Jordan hay bất kỳ ngôi sao quốc tế nào "đứng hình" trước Lisa không còn là điều quá ngạc nhiên. Kể từ khi chuyển hướng sang hoạt động mạnh mẽ tại thị trường Mỹ với công ty riêng và vai diễn trong The White Lotus, Lisa đã chính thức bước chân vào giới thượng lưu của Hollywood. Cô không chỉ mang đến nhan sắc Á Đông rực rỡ mà còn có một phong thái tự tin, sang trọng, hoàn toàn phù hợp với những sự kiện mang tầm vóc quốc tế như Quả Cầu Vàng, Oscar, Grammy...

