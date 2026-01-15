Hiền Hồ liên quan gì với hot girl Linh Trương?

Giữa lúc cái tên Linh Trương liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội vì loạt bàn tán xoay quanh câu chuyện đời tư, Hiền Hồ bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy chú ý theo cách không ai ngờ tới. Theo đó, cư dân mạng phát hiện ở phần đăng lại trên kênh TikTok của Hiền Hồ xuất hiện một video đề cập đến ồn ào của Linh Trương.

Đoạn clip nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen, đặc biệt trong bối cảnh câu chuyện về Linh Trương vẫn chưa hạ nhiệt. Chính chi tiết này khiến động thái của Hiền Hồ lại trở thành tâm điểm bàn luận.

Hiền Hồ bất ngờ đăng lại video đề cập đến ồn ào của Linh Trương. Ảnh: Chụp màn hình

Một bộ phận cho rằng Hiền Hồ chỉ vô tình "trượt tay" chia sẻ lại nội dung đang được quan tâm, không mang hàm ý cá nhân hay thái độ đứng về phía nào. Tuy nhiên, không ít người lại đặt dấu hỏi về việc nữ ca sĩ đăng lại đúng thời điểm nhạy cảm, khiến câu chuyện vốn đã ồn ào càng thêm bị đẩy cao trào. Bởi lẽ trước đó, ở phần đăng lại video TikTok, Hiền Hồ chỉ chia sẻ những đoạn clip liên quan đến nữ ca sĩ. Thế nên từ đây, cái tên Hiền Hồ liên tục bị réo gọi chung với Linh Trương trong các cuộc bàn luận rôm rả.

Giữa lúc cư dân mạng vẫn chưa ngơi tranh cãi thì cho đến chiều 14/1, Hiền Hồ đã có động thái mới. Cụ thể, nữ ca sĩ đã xóa đoạn clip về Linh Trương ở phần đăng lại trên kênh TikTok, và chưa đưa ra lời giải thích nào. Dù vậy, Hiền Hồ vẫn bị réo gọi và cư dân mạng còn tò mò về mối quan hệ của Hiền Hồ và Linh Trương.

Động thái của Hiền Hồ khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ của nữ ca sĩ với hot girl Linh Trương. Ảnh: FBNV

Những ngày gần đây, Linh Trương trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip cô đăng tải trên TikTok, vừa hát vừa nhảy theo trend và chọn bài hát với nội dung: "Người ta có gì hơn em khiến chàng si mê quên đi lời hứa?". Chưa kể, cách cô viết status: "Cô nào cũng được miễn không phải là em" khiến cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn.

Đáng chú ý hơn, khi một cư dân mạng bình luận: "Cô ta sắp tổ chức đám cưới thế kỷ rồi", Linh Trương cũng nhanh chóng đối đáp: "Chỉ mong tất cả đều hạnh phúc". Điều này khiến không ít người tò mò, đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến Linh Trương cũng như các mối quan hệ của cô.

Tuy nhiên trên thực tế, Linh Trương chưa từng công khai hay có chia sẻ về chuyện tình cảm, đời tư của mình. Mỹ nhân sinh năm 2k1 cũng khá kín tiếng trên MXH. Cô chỉ thường cập nhật về cuộc sống sang chảnh, xài hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài liên tục của mình.

Đời tư của hot girl Linh Trương bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng

Hot girl Linh Trương tên đầy đủ là Trương Diệu Linh, sinh năm 2001. Cô cũng vốn là gương mặt không còn xa lạ trong giới người mẫu ảnh. Bởi từ năm 2019, khi vừa tròn 18 tuổi, Linh Trương đã thu hút sự chú ý nhờ gương mặt sáng, visual cuốn hút.

Sau đó đến năm 2022, Linh Trương gây ấn tượng khi tham gia The Face Vietnam. Tại chương trình, hot girl sinh năm 2k1 khiến ai cũng trầm trồ vì gương mặt mộc đẹp không tì vết, thậm chí được ví như "bản sao Phạm Băng Băng".

Dù xinh đẹp, sở hữu thân hình đẹp và có lượng người theo dõi nhất định nhưng Linh Trương lại gắn liền với "tai tiếng" nhiều hơn. Không ít những tin đồn tiêu cực xoay quanh cô nàng từ thời mới vào nghề đến hiện tại.