Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với Hoa hậu mất chồng đại gia chỉ sau 13 ngày cưới, thành góa phụ ở tuổi 21?

Ngũ Vịnh Vy từng được xem là "nàng thơ", viên ngọc mới của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Thay vì chọn sự nghiệp, Ngũ Vịnh Vy lại bỏ showbiz để lên xe hoa, làm dâu nhà giàu ở tuổi 21. Ai ngờ lựa chọn này lại khiến cô rơi vào bi kịch.

20 tuổi nổi tiếng, 21 tuổi lấy chồng và thánh góa phụ sau 13 ngày

Ngũ Vịnh Vy sinh năm 1969, trong 1 gia đình lao động thu nhập thấp ở Hong Kong (Trung Quốc). Dù kinh tế khó khăn, ăn không đủ no, mặc chưa đủ ấm song cha mẹ Ngũ Vịnh Vy vẫn cố gắng lo cho cô và 2 anh trai ăn học nên người. Tuy nhiên, không giống như 2 anh của mình, Ngũ Vịnh Vy ở tuổi cắp sách đến trường nổi loạn, chẳng thích học hành. Cô thường xuyên bỏ nhà đi, tụ tập chơi bời cùng chúng bạn đầu đường xó chợ.

Do giao du với thành phần bất hảo từ sớm, Ngũ Vịnh Vy bị xã hội đen bắt cóc, buộc gia đình phải nhờ cảnh sát giúp đỡ, giải cứu. Sau khi trải qua biến cố thót tim và trở về nhà bình an vô sự, Ngũ Vịnh Vy thức tỉnh và quyết tâm học hành làm lại cuộc đời. Năm 1989, cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á (ATV) và giành giải phụ Hoa hậu Ảnh.

Với vẻ đẹp thanh tú, cô nhanh chóng và đoạt danh hiệu ở 1 cuộc thi nhan sắc danh giá bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc) thời bấy giờ, Ngũ Vịnh Vy dễ dàng bước chân vào giới giải trí và trở thành ngôi sao sáng giá của đài ATV ở tuổi 20. Cô nhanh chóng trở thành "nhất tỷ", được đóng chính trong nhiều tác phẩm âm khách như Song Long Đại Đường, Hào Môn, Thiên Địa Nam Nhi, Thâm Cung Nội Chiến...

Ngũ Vịnh Vy nổi đình nổi đám từ năm 20 tuổi. Ảnh: Xiaohongshu.

Đang ở đỉnh cao danh tiếng, Ngũ Vịnh Vy bất ngờ thông báo giải nghệ để kết hôn với đại gia Ông Giang Bội. Doanh nhân Ông Giang Bội hơn nữ diễn viên 31 tuổi, là doanh nhân sở hữu khối gia sản khổng lồ lên đến 22 triệu USD (hơn 556 tỷ đồng). Thời điểm đó, Ngũ Vịnh Vy bị gièm pha ham mê vinh hoa phú quý, chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để cưới chồng già. Tuy nhiên, người đẹp này khẳng định cô yêu Ông Giang Bội chân thành, không vụ lợi.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ sau 13 ngày cưới, Ông Giang Bội đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim tại nhà riêng. Ngũ Vịnh Vy không có ở nhà vào lúc chồng đổ bệnh. Sau khi hay tin dữ, cô đã dừng tất cả công việc để về Hong Kong (Trung Quốc) gặp chồng lần cuối, tự tay vuốt mắt để Ông Giang Bội yên nghỉ.

Chỉ 13 ngày sau lễ cưới, chồng đại gia của Ngũ Vịnh Vy đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim. Ảnh: Sohu.

Sau khi chồng mất, nữ diễn viên bị gia đình chồng mắng chửi "có tướng sát chồng, lấy đại gia để đào mỏ". Mẹ chồng đã đóng băng tài sản của Ông Giang Bội và đuổi Ngũ Vịnh Vy ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Để kiếm tiền nuôi sống bản thân và đóng án phí kiện tụng đòi tài sản thừa kế với nhà chồng, nữ nghệ sĩ phải trở lại showbiz, chấp nhận đóng vai phụ trên màn ảnh. Mất hơn chục năm kiện tụng kéo dài, đến năm 2002, Vịnh Vy được nhận 1,1 triệu USD (27 tỷ đồng) tiền thừa kế ít ỏi trong tổng tài sản trăm tỷ mà người chồng quá cố để lại.

Nữ diễn viên bị gia đình chồng mắng chửi "có tướng sát chồng", đóng băng tài sản và đuổi ra khỏi nhà sau khi Ông Giang Bội đột tử. Ảnh: Xiaohongshu.

Nàng hậu chưa bao giờ biết đến 2 chữ "hạnh phúc"

Sau cuộc hôn nhân bi kịch với Ông Giang Bội, số phận tiếp tục trêu đùa Ngũ Vịnh Vy. Cô yêu đương kín đáo với 1 người đàn ông ngoài showbiz suốt 4 năm trời. Ngỡ đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng ai ngờ Ngũ Vịnh Vy lại chính là "tiểu tam" chen chân vào hôn nhân người khác. Nữ diễn viên không hề hay biết bản thân bị bạn trai lừa dối tình cảm, biến cô thành kẻ thứ 3 cho đến khi "chính thất" tìm đến tận cửa. Sau khi biết được sự thật đắng lòng, Ngũ Vịnh Vy dứt khoát chia tay người đàn ông 2 lòng, đến nhà "bà cả" rót trà và cúi đầu tạ lỗi.

Ngũ Vịnh Vy đau đớn quỳ gối, dâng trà tạ lỗi với chính thất vì bị lừa làm tiểu tam suốt 4 năm. Ảnh: Xiaohongshu.

Năm 1997, qua lời giới thiệu của ngọc nữ Lê Tư, Ngũ Vịnh Vy gặp gỡ và tìm hiểu nam diễn viên Luyện Hải Đường. Sau 2 năm hẹn hò họ tổ chức đám cưới tại Canada. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 này của Ngũ Vịnh Vy cũng không yên ả. Vào năm 2010 và năm 2016, truyền thông tung ảnh Luyện Hải Đường cặp kè với nhiều cô gái trẻ, ngang nhiên "cắm sừng" bà xã minh tinh. Báo giới tìm hiểu được Luyện Hải Đường ra ngoài ngoại tình vì chê Ngũ Vịnh Vy không sinh được con.

Trước bằng chứng chồng trắng trợn ra ngoài ngoại tình, nữ diễn viên chia sẻ không bận lòng: "Đời mà có nhiều chuyện không được như ý...". Đến hiện tại, dù biết chồng phản bội, qua lại với vô số người phụ nữ bên ngoài, Ngũ Vịnh Vy vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục duy trì hôn nhân với Luyện Hải Đường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều khán giả chua xót cho Ngũ Vịnh Vy khi cô yêu ai cũng khổ, chưa từng biết đến 2 chữ hạnh phúc là gì.

Ngũ Vịnh Vy tái hôn và tiếp tục rơi vào bi kịch hôn nhân khi chọn trúng người chồng có thói trăng hoa. Ảnh: HK01.

Luyện Hải Đường 2 lần bị truyền thông "tóm" ngoại tình sau lưng Ngũ Vịnh Vy. Ảnh: On.

Nguồn: QQ, Sohu