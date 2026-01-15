Duy Khánh là cái tên không còn xa lạ với khán giả, ghi dấu ấn đậm nét qua loạt vai diễn giả gái duyên dáng. Từ hình tượng “Cô Giáo Khánh” được yêu thích rộng rãi cho đến các nhân vật trong những web drama đình đám như Bà 5 Bống, Xóm sân si, Tiệm tóc bất ổn…, nam diễn viên đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất, Duy Khánh còn ghi điểm khi góp mặt trong nhiều gameshow, chương trình thực tế như Đệ nhất mưu sinh, Sao nhập ngũ, Ơn giời cậu đây rồi…

Năm 2018 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh khi xuất sắc đăng quang Quán quân Gương mặt thân quen, khẳng định tài năng và vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Vừa qua, diễn viên sinh năm 1995 nhận được sự quan tâm khi góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha.

Duy Khánh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình, điện ảnh và web-drama. Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng, trước khi được khán giả yêu mến như hiện tại, Duy Khánh từng trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Cuối năm lớp 12, anh được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xương chèn tim và buộc phải phẫu thuật gấp. Sau ca mổ lớn, sức khỏe của nam diễn viên dần hồi phục nhưng phải sống chung với một thanh sắt dài 30,5 cm trong lồng ngực – điều ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và công việc.

Trong thời gian tham gia Gương mặt thân quen, Duy Khánh từng để lộ thể trạng yếu, thường xuyên mệt mỏi, thở gấp. Do hạn chế về thể lực, anh gần như không thể làm việc nặng, nếu cố gắng quá sức có thể bị ngất, đồng thời phải từ chối nhiều vai diễn đòi hỏi hình thể và cường độ cao.

Anh từng chia sẻ: "Để sống tiếp, tôi được các bác sĩ nong một thanh sắt dài hơn 30cm vào lồng ngực. Nằm viện cỡ 3 tháng thì tôi bắt đầu hồi phục, nhưng phải cỡ 1 năm sau tôi mới đi lại, hoạt động bình thường. Các bác sĩ vẫn luôn khuyến cáo là tôi ăn uống theo chế độ hợp lý, hạn chế vận động mạnh vì có thể làm thanh sắt đâm vào tim, gây nguy hiểm cho tính mạng".

Duy Khánh được bác sĩ chẩn đoán bị xương chèn tim khi học lớp 12. Ảnh: FBNV

Vượt qua biến cố, Duy Khánh vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật. Dù hoạt động năng nổ, tình trạng sức khỏe của anh vẫn khiến không ít khán giả lo lắng, đặc biệt khi Duy Khánh tham gia các chương trình dài hơi như Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chia sẻ về biến cố từng trải qua, Duy Khánh cho biết chính khoảng thời gian đối mặt với bệnh tật đã khiến anh trân quý cuộc sống hơn, đồng thời nhận ra tình yêu dành cho nghệ thuật lớn đến nhường nào. Với anh, dù con đường theo đuổi đam mê tiềm ẩn nhiều rủi ro, đó vẫn là lựa chọn xứng đáng để đi đến cùng.

Nam diễn viên phải sống chung với thanh sắt dài hơn 30cm trong lồng ngực. Ảnh: FBNV

Về đời sống riêng tư, Duy Khánh luôn giữ thái độ kín kẽ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Việc thường xuyên đảm nhận các vai giả gái từng khiến nam diễn viên vướng không ít đồn đoán liên quan đến giới tính, tuy nhiên anh chọn cách im lặng và chưa từng đưa ra bất kỳ chia sẻ hay phản hồi chính thức nào về những tin đồn này.

Vào năm 2025, Duy Khánh và Bùi Công Nam vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên nam diễn viên nhấn mạnh mối quan hệ giữa mình và Bùi Công Nam chỉ là bạn bè, các thành viên của Gia đình Haha xem nhau như anh em. Duy Khánh chia sẻ: "Từng thành viên trong gia đình ấy rất thương yêu nhau.

Không vì thế mà bất cứ khoảnh khắc nào của một trong chúng tôi thân thiết vs một trong những người còn lại thì được nhìn nhận và đánh giá dựa trên góc nhìn là "cố tình" để đạt được mục đích gì đó. Có vài góc nhìn không đúng và chuẩn xác đã nêu quan điểm chỉ đích danh tên mình... nhằm mục đích gì đó mình hỏng rõ".