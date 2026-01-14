Lê Dương Bảo Lâm hành xử chẳng giống ai

Lê Dương Bảo Lâm là diễn viên hài quen mặt với khán giả truyền hình, được yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện. Với phong cách gần gũi, thoải mái, nam diễn viên sinh năm 1989 thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý tại các sự kiện lớn nhỏ.

Mới đây, ông xã Quỳnh Quỳnh đăng tải một đoạn clip dài hơn 30 giây trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc anh bị một khán giả lạ mặt vô tư đặt tay lên vai trong lúc xuất hiện tại sự kiện. Đáng nói, hành động này diễn ra khá lâu trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay khi nhận ra sự việc, Lê Dương Bảo Lâm đã chủ động gạt tay người này xuống, thể hiện rõ mong muốn giữ khoảng cách phù hợp.

Lê Dương Bảo Lâm đăng tải clip chủ động gạt tay 1 khán giả. Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng giải thích toàn bộ câu chuyện trước khi khoảnh khắc này được lan truyền chóng mặt với nội dung tiêu cực. Nam diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ: "Lên bài trước khi bị phốt. Hôm qua bước xuống xe, lúc xuống nghe nặng vai, tưởng ông bà theo gia hộ. Đi 2 km nữa thấy vẫn nặng, nghĩ trong bụng ông bà thương dữ, theo từ ngoài xe theo lên thảm đỏ luôn.

Em ơi, tôi chứ không phải xe ba gác mà em gác từ xe vô tới thảm đỏ nhé em. Hôm qua máy quay nhiều nên tôi giả bộ phản ứng thùy mị nhé em. Tôi gác lại em từ thảm đỏ vòng ra bến xe An Sương để cho em biết nó nặng như thế nào".

Trong bài đăng, Lê Dương Bảo Lâm còn sử dụng hashtag #Dĩmtháiđộ, #dĩmquánhfan. Ngay khi chưa bị réo tên, anh cũng phải lên tiếng gấp để làm rõ câu chuyện. Trong showbiz Việt, không nhiều nghệ sĩ sẵn sàng thẳng thắn đón đầu ồn ào theo cách vừa rõ ràng, vừa duyên dáng như Lê Dương Bảo Lâm. Trước đó, Hoa hậu Thiên Ân cũng vướng ồn ào khi bị cho là đã gạt tay một fan nữ ôm eo cô chụp ảnh.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với phản ứng của Lê Dương Bảo Lâm. Nhiều ý kiến cho rằng hành động khoác tay, kề sát người nghệ sĩ, đặc biệt là khi chưa quen biết là thiếu tinh tế và dễ gây hiểu lầm. Nghệ sĩ có thể thân thiện, nhưng không đồng nghĩa với việc khán giả được phép vượt qua ranh giới cá nhân.

Để tránh những lùm xùm, Lê Dương Bảo Lâm chủ động lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện. Ảnh: FBNV

Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân Cười xuyên Việt 2015. Trước khi được nhiều người biết đến như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng làm đủ công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và đặc biệt là livestream bán hàng cùng vợ con, biệt danh "Thánh livestream" cũng từ đó mà ra. Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi góp mặt ở loạt show thực tế 2 Ngày 1 Đêm, Hành Trình Rực Rỡ, Tổ Đội 1-0-2... Mới đây nhất, anh tổ chức 2 ngày fan meeting thu hút hàng nghìn khán giả và "nửa showbiz" đến tham dự.

Trấn Thành từng nhận xét về Lê Dương Bảo Lâm: "Lâm rất dễ thương, nhiệt tình. Một thời gian sau, tôi gặp lại Lâm ở Thách thức danh hài và Lâm làm tôi cười, tôi nghĩ lại sao có một người duyên quá như vậy, tôi hoàn toàn rất bất ngờ về Lâm. Sau đó, tôi thấy Lâm ngày càng giỏi hơn.

Hôm nay tôi ngồi đây, tôi nhìn bên dưới mới thấy từ ngày mình gặp nhau đến nay đã hơn 1 thập kỷ rồi, 10 năm trôi qua quá nhanh. Tôi thật sự không ngờ người thí sinh năm đó mình nói diễn dở lại có ngày hôm nay, đúng là đâu ai biết trước ngày mai. Lê Dương Bảo Lâm chính là người thể hiện cho việc nếu mình tin mình làm được thì một ngày nào đó sẽ làm được".