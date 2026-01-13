Hoa hậu Đoàn Thiên Ân phân trần về thái độ lạ với fan nữ

Khi tham gia sự kiện giải trí, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên do vì khi có 1 netizen ngỏ ý xin chụp hình chung, người đẹp sinh năm 2000 được cho là có hành động hất tay né tránh. Cư dân mạng sau đó nổ ra tranh cãi trái chiều, cho rằng cách cư xử này của Đoàn Thiên Ân là chưa phù hợp.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 2000 đã lên tiếng giải thích trong group chat có hơn 50.000 người theo dõi. Người đẹp cho biết hành động trong clip chỉ là phản xạ tự nhiên khi có người lạ chạm vào eo mình. Sau khoảnh khắc đó, Đoàn Thiên Ân cho biết cô và khán giả này vẫn tiếp tục chụp ảnh cùng nhau một cách vui vẻ, không hề xảy ra căng thẳng.

Cô chia sẻ: "Sự việc bạn fan hôm qua chụp hình có vẻ nhận được nhiều sự bàn tán từ cộng đồng mạng. Bản thân mình luôn ngại người lạ động chạm vào người. Mình nghĩ đó là phản xạ của những bạn nữ. Hơn nữa hôm qua lúc ấy mình cũng vướng vào cái tà của đầm. Khi mình ra hiệu thì bạn ấy cũng giật mình rút ra. Cả 2 người đều cùng lúc như thế. Lát sau mình và bạn ấy cũng vui vẻ chụp ảnh lại bình thường".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vướng tranh cãi vì khoảnh khắc tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: @ongkinhhautruong

Nàng hậu sinh năm 2000 lên tiếng cho biết đó chỉ là phản xạ tự nhiên khi có người lạ đụng chạm vào cơ thể. Ảnh: FBNV

Trong group chat, Đoàn Thiên Ân còn cho biết cảm thấy buồn khi bị đánh giá là chảnh chọe. Cô khẳng định luôn là người chủ động ôm fan, không ngại khi các khán giả muốn thể hiện tình cảm với mình.

Hoa hậu gen Z cho hay: "Điều mình thấy hơi buồn vì 1 số người cho là mình chảnh, mình này kia. Mình luôn chủ động ôm các bạn fan hay các bạn nữ xin ôm mình 1 cái, mình cũng không ngại gì vì đấy là tình cảm dành cho khán giả. Nhưng phản xạ con người khi thấy ai chạm vào người mình nó là điều hết sức bình thường".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cảm thấy buồn khi bị nhận xét là chảnh chọe. Ảnh: FBNV

Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Đoàn Thiên Ân vẫn giữ được sức hút và độ quan tâm nhất định trong làng giải trí. Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, người đẹp sinh năm 2000 từng có thời điểm nặng tới 75kg. Việc liên tục phải đối mặt với những lời chê bai về ngoại hình đã trở thành động lực để Thiên Ân quyết tâm thay đổi bản thân, nghiêm túc giảm cân và đưa cân nặng xuống còn khoảng 60kg.

Đoàn Thiên Ân từng tâm sự về chuyện cân nặng: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn.

Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân". Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng thon gọn như hiện tại.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thời gian qua ghi dấu ấn khi lấn sân sang mảng điện ảnh. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Phát La. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chơi thân với nhau vì cùng chung hội với nhiều sao Vbiz khác.

Thời gian qua, Hoa hậu gen Z vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Kỳ Duyên. Giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chương trình, khiến cư dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.