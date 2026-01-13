Trần Hồng “cắm sừng” chồng, lén chiếm khối tài sản lên tới 4.500 tỷ

Nói tới Trần Hồng, khán giả thường nghĩ ngay tới mẹ của Trần Phi Vũ - "Đệ nhất mỹ nhân đại lục" nức tiếng một thời với đời tư tai tiếng, từng bị mang danh "Tiểu tam ngông cuồng nhất Trung Quốc". Thế nhưng ít ai biết, làng giải trí Hoa ngữ còn một Trần Hồng khác cũng nổi tiếng và drama chẳng kém, đó là nữ ca sĩ từng làm mưa làm gió trong làng nhạc, được liên tục xuất hiện trên sân khấu gala cuối năm Xuân Vãn suốt 10 năm.

Nữ ca sĩ nhà nhà đều biết Trần Hồng (Ảnh: Sina).

Được biết, Trần Hồng sinh năm 1968 trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên kịch còn bố làm việc ở đoàn văn công. Chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, từ nhỏ Trần Hồng đã đam mê ca hát, khiêu vũ. Nhờ tài năng trời cho, cô thi đỗ vào đoàn văn công tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) và sau đó là đạo tạo sâu tại khoa Âm nhạc trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân.

Năm 21 tuổi, Trần Hồng được mời tham gia chương trình gala cuối năm Xuân Vãn và xuất hiện trên sân khấu lớn này liên tục 10 năm, trở thành nữ ca sĩ nhà nhà đều biết đến và yêu thích.

Trần Hồng có sự nghiệp âm nhạc thành công và còn là cán bộ trong đoàn văn công của quân đội Trung Quốc (Ảnh: QQ).

Tài năng là vậy nhưng Trần Hồng lại bấm nút tự hủy sự nghiệp với bê bối đời tư chấn động. Năm 2001, Trần Hồng lên xe hoa với doanh nhân Lý Quân trong sự chúc phúc của đông đảo công chúng. Ai cũng nghĩ nữ ca sĩ sẽ được hưởng hạnh phúc mỹ mãn khi bước vào cửa hào môn. Ai ngờ, năm 2013, ông xã Trần Hồng bị phát hiện lén "mập mờ" với nữ MC Thẩm Tinh khiến hôn nhân tan vỡ.

Ban đầu, ai cũng thương cảm cho Trần Hồng vì bị chồng "cắm sừng", đồng thời lên tiếng chỉ trích cặp đôi sống lệch. Ai ngờ, đến năm 2015, doanh nhân Lý Quân bất ngờ đăng đàn "phản dame", vạch trần sự thật gây sốc phía sau.

Ông Lý Quân cho biết, cuộc hôn nhân giữa họ đã sớm rạn nứt, "ông ăn chả, bà ăn nem". Hóa ra, trong quá trình trùng tu nhan sắc, Trần Hồng đã ngoại tình với một bác sĩ chỉnh hình sau lưng chồng đồng thời giả tạo chữ ký cổ đông, biển thủ 1,2 tỷ NDT (4.520 tỷ đồng) của Lý Quân.

Chồng cũ Trần Hồng đã khởi kiện và giành chiến thắng sau 2 năm giằng co, đòi lại được quyền quản lý công ty. Còn về phía nữ ca sĩ họ Trần, hình ảnh của cô hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng.

Trần Hồng và chồng doanh nhân Lý Quân (Ảnh: Sina).

Nữ ca sĩ đã bị chồng cũ vạch trần bộ mặt thật (Ảnh: Sina).

Mặc dù nỗ lực để tái xuất hậu lùm xùm nhưng Trần Hồng chẳng thể quay trở lại đỉnh cao, dần mờ nhạt trong làng nhạc. Cô thử sức với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất nhưng cũng không gây được tiếng vang lớn.

Giờ đây, ở tuổi U60, Trần Hồng vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong 1 số show diễn thương mại cho đỡ nhớ nghề. Không ít người tiếc nuối vì với tài năng và nhiệt huyết thế này, lẽ ra Trần Hồng hoàn toàn có thể ghi dấu vàng son trong làng giải trí nếu không có những bê bối đời tư đáng xấu hổ.

Giờ đây, Trần Hồng đã trượt dài trên sườn sự nghiệp nhưng vẫn rất nhiệt huyết với nghề hát (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ