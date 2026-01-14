Đẳng cấp của NSND Tự Long

Sự xuất hiện của NSND Tự Long trong Hội đồng Thẩm định WeChoice Awards 2025 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ tham gia hội đồng của giải thưởng, sau một hành trình dài cống hiến cho nghệ thuật - nơi giá trị không nằm ở sự ồn ào đời tư, mà được bồi đắp bằng bản lĩnh nghề nghiệp, chiều sâu học thức và trách nhiệm xã hội của người làm văn hóa.

Ở WeChoice - giải thưởng tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, sự góp mặt của NSND Tự Long được xem như một mảnh ghép cần thiết: đại diện cho lớp nghệ sĩ giữ gìn giá trị truyền thống, nhưng không đứng ngoài nhịp chảy của đời sống đương đại.

Hành trình từ sân khấu Chèo đến biểu tượng văn hóa đại chúng

Xuất thân từ sân khấu Chèo và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật quân đội, NSND Tự Long gắn bó trọn vẹn với con đường nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Chèo – loại hình sân khấu truyền thống lâu đời - vốn đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ có năng khiếu biểu diễn, mà còn cần nền tảng văn hóa, sự bền bỉ và lòng kiên định trước những thay đổi của thị hiếu công chúng.

Trong suốt sự nghiệp, Tự Long luôn được đánh giá là nghệ sĩ giữ được “hồn cốt” của Chèo, đồng thời không ngừng tìm cách làm mới hình thức thể hiện để nghệ thuật truyền thống có thể tiếp cận gần hơn với đời sống hiện đại. Các vai diễn của anh trên sân khấu đều mang dấu ấn riêng: chắc nghề, tiết chế, sâu sắc và đủ sức thuyết phục nhiều lớp khán giả khó tính.

NSND Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, đồng thời là Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu

Song song với sân khấu Chèo, NSND Tự Long còn ghi dấu trong lòng công chúng đại chúng qua nhiều mùa Táo Quân - chương trình chính luận - giải trí có sức ảnh hưởng đặc biệt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tại đây, anh cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt, tư duy sân khấu sắc sảo và vốn sống dày dặn, giúp những vai diễn không chỉ gây cười mà còn mang hàm lượng văn hóa, xã hội rõ nét.

Nghệ sĩ Nhân dân và sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ

Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến lâu dài của Tự Long đối với nghệ thuật nước nhà. Đây không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn phản ánh vị thế của anh trong đời sống văn hóa, nơi nghệ sĩ được nhìn nhận như một người gìn giữ, lan tỏa và dẫn dắt giá trị.

Điều đáng nói là, sau khi đạt được những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, Tự Long vẫn giữ cho mình tinh thần làm nghề nghiêm túc, không ngừng học hỏi và làm mới bản thân, thay vì an toàn trong hào quang đã có.

Ở vai trò Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, NSND Tự Long không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là nhà quản lý văn hóa. Công việc này đòi hỏi sự cân bằng giữa bảo tồn giá trị truyền thống và thích ứng với bối cảnh mới của đời sống nghệ thuật.

Dưới sự điều hành của anh, Nhà hát Chèo Quân đội tiếp tục duy trì các hoạt động biểu diễn, đào tạo và lan tỏa nghệ thuật Chèo, đồng thời từng bước tìm kiếm những hướng tiếp cận phù hợp hơn với công chúng trẻ. Tự Long nhiều lần nhấn mạnh vai trò của việc đưa nghệ thuật truyền thống ra khỏi “không gian quen thuộc”, để Chèo không chỉ tồn tại trong ký ức hay giáo trình, mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Khi nghệ sĩ truyền thống bước vào không gian của Gen Z

Năm 2024, NSND Tự Long tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - một sân chơi giải trí hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Dù là “anh tài” lớn tuổi và giàu kinh nghiệm nhất chương trình, Tự Long vẫn khiến khán giả, đặc biệt là thế hệ Gen Z, bất ngờ bởi tinh thần lăn xả, sự nghiêm túc và thái độ tôn trọng sân khấu.

Không chọn đứng ở vị trí an toàn, anh tham gia chương trình với tâm thế của một người học hỏi, sẵn sàng thích nghi với những thử thách mới. Chính điều đó giúp hình ảnh NSND Tự Long trở nên gần gũi hơn với lớp khán giả trẻ - những người trước đây có thể chưa từng xem Chèo, nhưng bắt đầu quan tâm đến một nghệ sĩ truyền thống qua cách anh làm nghề.

Từ chương trình này, Tự Long không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của bản thân, mà còn góp phần đưa hình ảnh nghệ thuật truyền thống tiếp cận thế hệ mới bằng con đường tự nhiên và chân thành.

Hội đồng thẩm định WeChoice, người "cán cân" cho những giá trị lan tỏa

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc kết nối nghệ thuật truyền thống với đời sống đương đại, NSND Tự Long được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024. Danh hiệu này không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ, mà là kết quả của một hành trình dài tạo giá trị bền vững.

Trong bối cảnh WeChoice tôn vinh những con người mang lại ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, Tự Long đại diện cho nhóm nhân vật đặc biệt: những người làm nghề chân chính, nhưng có sức lan tỏa sâu rộng và lâu dài.

NSND Tự Long được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024.

Tại WeChoice Awards 2025, NSND Tự Long tham gia trong vai trò Hội đồng Thẩm định.

Việc NSND Tự Long tham gia Hội đồng Thẩm định WeChoice Awards 2025 không chỉ bổ sung thêm uy tín cho giải thưởng, mà còn góp phần cân bằng góc nhìn trong việc đánh giá các giá trị truyền cảm hứng. Ở nam nghệ sĩ, hội tụ đầy đủ các yếu tố: kinh nghiệm nghề nghiệp, nền tảng văn hóa, sự thấu hiểu giữa truyền thống và hiện đại.

Giữa một thời đại mà sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh, WeChoice cần những người thẩm định đủ độ lắng để nhìn ra giá trị dài hạn. NSND Tự Long chính là đại diện cho tinh thần đó - một nghệ sĩ chọn đi chậm, đi chắc, và bền bỉ gieo những giá trị tích cực cho cộng đồng.