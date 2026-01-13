NSND Tự Long và Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn lần đầu đảm nhận vị trí Hội đồng thẩm định WeChoice Awards

Năm 2025, WeChoice Awards 2025 quay trở lại với chủ đề: “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”.

“Viết tiếp” - thực chất là một lời hồi đáp với quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó là dũng khí dấn thân, là khả năng biến những điều phi thường thành bình thường và là cách chúng ta đặt cược niềm tin vào một Việt Nam chưa bao giờ dừng lại. Mảnh đất hình chữ S lớn lên không chỉ bởi những cột mốc lớn lao, mà còn là sự cộng hưởng của hàng triệu nỗ lực thầm lặng khác. WeChoice 2025 chọn cách đứng về phía những mảnh ghép đa dạng ấy, để cùng nhau, chúng ta viết nên câu chuyện Việt Nam.

Hành trình tìm kiếm cảm hứng năm nay tiếp tục lan tỏa qua những hạng mục thân thuộc: Nhân vật truyền cảm hứng, Giải trí, Đời sống giới trẻ, dự án CSR Truyền cảm hứng, Dự án vì Việt Nam tôi và Vươn mình ra biển lớn. Và sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Đại sứ truyền cảm hứng - giải thưởng quan trọng nhất, nơi hội tụ những gương mặt và câu chuyện tiêu biểu, đại diện cho những con người mang tinh thần “WeChoice”.

Nếu Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng được độc giả bình chọn, thì Đại sứ truyền cảm hứng do hội đồng thẩm định lựa chọn, dựa trên sức lan tỏa thật sự từ con người, câu chuyện và giá trị họ mang đến. Dưới đây là 5 cái tên quan trọng sẽ góp mặt trong Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2025.

Ông Vương Vũ Thắng

Là nhà sáng lập Công ty Cổ phần VCCorp (tiền thân là Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam), ông Vương Vũ Thắng hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Gắn bó với sự phát triển của Internet Việt Nam từ những ngày đầu, hành trình của ông song hành cùng những biến động lớn của thị trường. Chính những trải nghiệm đó đã trở thành nền tảng quan trọng, giúp ông từng bước xây dựng và dẫn dắt VCCorp phát triển vững vàng như hiện tại.

Đồng hành cùng WeChoice Awards ngay từ những mùa đầu tiên, ông Vương Vũ Thắng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho giải thưởng này. Với ông, mỗi đề cử là một câu chuyện truyền cảm hứng đáng được lắng nghe, trân trọng và lan tỏa. Tại đây, tinh thần nhân văn và những giá trị tốt đẹp không chỉ được nhắc đến, mà thực sự chạm tới, ở lại và lớn lên trong cộng đồng.

“Mục tiêu của WeChoice là tìm ra những câu chuyện, con người có năng lực và có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ để đem đến những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, đến trái tim người khác. Ở đây có tính ‘trái tim’ rất mạnh, truyền cảm hứng không phải tôi kể một câu chuyện hay, mà câu chuyện đó phải chạm vào trái tim người khác thì nó mới gọi là truyền cảm hứng”, Ông Vương Vũ Thắng chia sẻ.

Nhà báo Trần Mai Anh

Nhắc đến nhà báo Trần Mai Anh, nhiều người nghĩ ngay tới câu chuyện đặc biệt giữa chị và “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân. Từ trải nghiệm rất riêng ấy, chị là người hiểu rõ hơn ai hết tinh thần nhân văn mà WeChoice Awards luôn theo đuổi. Không chỉ làm báo, chị Trần Mai Anh còn bền bỉ với vai trò một nhà hoạt động xã hội, kiên trì lan tỏa những giá trị tích cực bằng hành động cụ thể. Quỹ “Thiện Nhân và Những người bạn” (TN&F) do chị cùng con trai sáng lập đã từng bước trở thành điểm tựa cho hàng trăm trẻ em không may mắn.

Từ một nhân vật từng được vinh danh tại WeChoice Awards 2015: Chuyến xe cảm hứng, chị Trần Mai Anh dần đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng thẩm định ở các mùa giải sau, trong đó có WeChoice Awards 2025: Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Sự thay đổi vị trí ấy mang đến cho chị cái nhìn rõ hơn về hành trình “truyền cảm hứng” - không chỉ là câu chuyện được kể, mà là những giá trị được nuôi dưỡng và lan tỏa theo thời gian.

Vẫn là WeChoice với sứ mệnh tôn vinh điều tốt đẹp, nhưng ở mỗi chặng đường, ý nghĩa của hai chữ truyền cảm hứng lại được soi chiếu từ những góc độ khác nhau. Và ở lần trở lại này, những chia sẻ của nhà báo Trần Mai Anh hứa hẹn mang đến nhiều suy ngẫm chân thành về hành trình ấy.

NSND Tự Long

NSND Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, là gương mặt mang nhiều ý nghĩa tại Hội đồng Thẩm định WeChoice Awards 2025. Đây là lần đầu tiên anh tham gia hội đồng của giải thưởng, sau hành trình dài lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Xuất thân từ sân khấu chèo và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật quân đội, NSND Tự Long gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ giữ vững bản sắc truyền thống, đồng thời luôn làm mới cách tiếp cận để nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đương đại. Dấu ấn của anh trải dài từ các vai diễn giàu chiều sâu, những lần xuất hiện duyên dáng trong Táo Quân, đến vai trò quản lý với tư duy đổi mới. Năm 2024, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dù là “anh tài” lão làng trong chương trình, anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với thế hệ Gen Z nhờ sự lăn xả và tận tâm với nghệ thuật. Nhờ đó, nam nghệ sĩ được vinh danh là Đại sứ Truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024: Việt Nam tôi đó.

Sự góp mặt của NSND Tự Long đem đến những góc nhìn được tích lũy qua nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, phản ánh sự nghiêm túc trong lao động sáng tạo và sự trách nhiệm với khán giả.

Nhà báo Thu Uyên

Nhắc đến nhà báo Thu Uyên, công chúng không thể quên hình ảnh một người kể chuyện đầy cảm xúc qua Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Với hàng chục năm gắn bó với báo chí và truyền hình, chị đã dành phần lớn sự nghiệp để kết nối những mảnh đời thất lạc, kể lại những câu chuyện về tình người một cách chân thực nhất.

Gần 20 năm với hơn 6000 ngày tìm kiếm, chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đã tìm được hơn 2.600 trường hợp thất lạc và tổ chức đoàn tụ cho hơn 1.800 đại gia đình. BTV Thu Uyên và ekip luôn xem Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly không chỉ là một chương trình, mà là hành trình thiện nguyện. Chính tinh thần ấy giúp họ tận tâm, say mê với công việc tìm kiếm, mang lại những cuộc đoàn tụ đầy xúc động.

Ba năm đồng hành cùng WeChoice Awards với vai trò thành viên Hội đồng thẩm định, BTV Thu Uyên mang đến bề dày kinh nghiệm, góc nhìn nhân văn và sự đồng cảm sâu sắc với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”.

Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn

Trong Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2025, ca sĩ Hà Anh Tuấn mang đến một gam màu riêng. Anh là trường hợp đặc biệt trong làng nhạc Việt: không chạy theo trào lưu, không ra sản phẩm dồn dập, nhưng vẫn giữ được lượng khán giả trung thành mà nhiều nghệ sĩ mơ ước. Từ âm nhạc đến các hoạt động cộng đồng, anh luôn lấy sự tử tế làm nền tảng. Nam ca sĩ chọn làm nghề chậm rãi, kỹ lưỡng, giữ vững giá trị và xây dựng niềm tin lâu dài với khán giả.

Hà Anh Tuấn là Đại sứ dự án Rừng Việt Nam, với nguồn kinh phí từ các sản phẩm nghệ thuật của anh đã giúp trồng và chăm sóc hàng chục nghìn nghìn cây xanh tại nhiều tỉnh thành.

Hà Anh Tuấn và các cộng sự còn khởi xướng dự án cộng đồng mang tên Chồi Việt Nam từ tháng 10/2020, với mong muốn góp phần nhỏ công sức cùng với xã hội để chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em khỏe mạnh và đến trường. Đến nay, Hà Anh Tuấn và đồng đội vẫn nối dài các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của mình. Vào tháng 7/2023, Chồi Việt Nam đã chủ động liên hệ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và quyết định thực hiện bảo trợ cho 25 trẻ mồ côi cho đến khi các em tròn 18 tuổi.

Nam ca sĩ không chỉ gieo lan những giá trị nhân văn qua âm nhạc mà còn bằng các hành động nhân văn thiết thực. Những nỗ lực bền bỉ này khiến anh trở thành hình mẫu của lòng tử tế và trách nhiệm cộng đồng. Trong vai trò thành viên Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2025, nam ca sĩ hứa hẹn mang đến góc nhìn tinh tế, sâu sắc và nhân văn, góp phần lựa chọn những Đại sứ truyền cảm hứng xứng đáng, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.