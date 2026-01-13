Cập nhật dàn Young Face được cộng đồng đề cử đến  WeChoice Awards sau 2 ngày mở cổng: Có nhiều cái tên rất wow!

WeChoice Awards 2025 chính thức bước vào giai đoạn độc giả đề cử từ ngày 10/1/2026. Thông tin nhanh chóng nhận về sự chú ý và chỉ sau 2 ngày mở cổng, hàng trăm nghìn lượt đề cử đã được gửi về các hạng mục giải thưởng.

Ở giai đoạn đề cử, số lượng đề cử của độc giả và tham vấn của Hội đồng thẩm định sẽ là một trong những căn cứ để BTC lựa chọn các đề cử chính thức có mặt trong giai đoạn bình chọn.

Hãy gửi đề cử cho các hạng mục ở WeChoice Awards tại đây.

Với tinh thần “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” của WeChoice Awards, những câu chuyện, nhân vật, dự án được độc giả gửi về đều thể hiện khát vọng vươn mình, của niềm tin và tinh thần cống hiến cho tương lai của người Việt. Trong đó, nguồn năng lượng trẻ trung được nhiều người ấn tượng năm nay là nhóm đề cử Young Face thuộc hạng mục Đời sống Giới trẻ.

Young Face vinh danh những gương mặt dẫn đầu xu hướng, có thành tựu nổi bật trải dài ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Điểm chung của họ chính là sự quyết tâm theo đuổi đam mê, sẵn sàng mở lối đi riêng với cá tính không lẫn vào đâu được, tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ.

Từ những giá trị ấy, Young Face không chỉ là câu chuyện tôn vinh thành tích hay độ phủ sóng, mà còn là bức tranh đa sắc về người trẻ Việt đang chủ động khẳng định dấu ấn của mình. Mỗi cái tên được nhắc đến đều đại diện cho một hành trình nỗ lực bền bỉ, một lựa chọn dấn thân nghiêm túc với nghề và cộng đồng xung quanh. Vì vậy hãy tiếp tục gửi những đề cử mà bạn thấy xứng đáng đến WeChoice Awards!

Đề cử Young Face tính đến 15h ngày 12/1/2026 (Ảnh chụp màn hình)

Còn bây giờ cùng xem danh sách chi tiết các đề cử Young Face được cộng đồng gửi về (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên nhân vật) cập nhật đến 15h ngày 12/1/2026:

Nhà sáng tạo nội dung Con Cò Đây: Hiện tượng mạng nổi bật của năm 2025, gắn với hình ảnh các mẹ, các cô.

Designer Dương Đức Anh: Sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội với đồ án tốt nghiệp "gây bão" mạng xã hội được Bảo tàng Hà Nội mời triển khai thực tế.

Nhà sáng tạo nội dung Én Fitness: Từ TPHCM ra Hà Nội để chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, Hiển Vinh bền bỉ chinh phục hơn 100km mỗi ngày bằng xe đạp.

Nhà sáng tạo nội dung Hà Kiara: Gen Z Việt giành học bổng Thạc sĩ Đại học Thanh Hoa.

Nhà sáng tạo nội dung Harry Nista: Fashionista "càn quét" mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc vì độc đáo và sáng tạo.

Nhà sáng tạo nội dung Jenny Huỳnh: Nhà sáng tạo nội dung tỷ view.

MC Khánh Vy: Từ hiện tượng mạng, Khánh Vy hiện đang là MC nổi tiếng, được nhận xét là thế hệ người dẫn chương trình triển vọng của Đài truyền hình Việt Nam.

“Em xinh” Lamoon: Từ Út Khờ trong phim điện ảnh Địa Đạo tới "Em xinh" đa tài.

Game thủ Lazyfeel: Game thủ Việt 18 tuổi duy nhất góp mặt tại LCK.

VĐV Lê Thị Cẩm Tú: Vận động viên điền kinh trẻ tài năng của Việt Nam, gây chú ý tại SEA Games 33 khi phá Kỷ lục Quốc gia tồn tại 15 năm.

Tuyển thủ Liên quân Mobile Maris: Người đội trưởng mẫu mực của đội tuyển nam Liên quân Mobile Việt Nam.

Nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem: Nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc: Cầu thủ vừa cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, được nhận định là trụ cột tương lai của bóng đá Việt Nam.

Diễn viên Nguyễn Đình Khang: "Tân binh" ấn tượng của điện ảnh Việt Nam, ghi dấu ấn trong loạt dự án như Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không, Cưới Vợ Cho Cha.

VĐV Nguyễn Quang Thuấn: Kình ngư trẻ giành HCV 400m bơi hỗn hợp SEA Games 33.

“Thanh niên sống đẹp” Thạch Ngọc Hải: Chàng trai Khmer là founder Dự Án Cho Em, lan tỏa việc tử tế đến trẻ em khó khăn và nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

VĐV Trần Hoàng Khôi: Nam sinh lớp 11 gây chấn động trong lịch sử Bowling Việt Nam, giành HCV SEA Games 33 dù mới 17 tuổi.

Nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon: Nhà sáng tạo nội dung đam mê kết nối sự tử tế qua ẩm thực.

VĐV Võ Thị Mỹ Tiên: “Nàng tiên cá” trên đường đua xanh.

Nhà sáng tạo nội dung Vừng: Nữ sinh Việt đầu tiên thực tập ở công ty "cha đẻ" ChatGPT đầu tư.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Từ ngày 10/1 đến 18/1, cộng đồng có thể gửi các đề cử nổi bật, phù hợp với tiêu chí của từng hạng mục giải thưởng tại website wechoice.vn. Sau thời điểm này, cổng đề cử sẽ khép lại và WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn cộng đồng bình chọn, diễn ra từ ngày 24/1 đến 6/2.



