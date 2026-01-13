Tiêu Tết gần 40 triệu vẫn bị nhận xét "sơ sài", dâu mới hoang mang không biết chi bao nhiêu mới đủ

Tuy nhiên, khi họ hàng đến chơi và buông một nhận xét rằng việc sắm sửa “có phần sơ sài”, Hương bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang. Bởi trước đó, khi ngồi tổng kết lại, chi tiêu Tết của gia đình đã lên tới gần 40 triệu đồng - một con số không nhỏ so với thu nhập.

Gần 40 triệu cho Tết 2025: Không có khoản nào quá tay

Sau Tết, Hương rà soát lại toàn bộ các khoản chi. Bảng chi tiêu cho thấy các khoản đều quen thuộc, không có hạng mục mua sắm xa xỉ hay tiệc tùng lớn.

Khoản chi Số tiền (đồng) Thực phẩm, cỗ bàn ngày Tết 9.500.000 Quà biếu hai bên nội – ngoại 8.000.000 Lì xì 5.500.000 Dọn dẹp, trang trí nhà cửa 4.200.000 Quần áo Tết cho hai vợ chồng 6.800.000 Đi lại, chi phát sinh 5.000.000 Tổng cộng 39.000.000

Theo Hương, mỗi khoản chi đều được cân nhắc kỹ. Thực phẩm đủ dùng cho vài ngày Tết, quà biếu ở mức phổ biến trong họ, tiền lì xì không vượt mặt bằng chung. Tuy nhiên, tổng chi gần 40 triệu đồng tương đương hơn một tháng thu nhập của hai vợ chồng.

“Nhìn từng khoản thì hợp lý, nhưng cộng lại thì vượt xa khả năng tài chính của một gia đình trẻ”, Hương nói.

Khi chi tiêu Tết vượt quá thu nhập tháng

Với mức thu nhập khoảng 27-30 triệu đồng, việc dành gần 40 triệu cho Tết khiến ngân sách gia đình bị kéo căng ngay từ đầu năm. Sau Tết, Hương buộc phải siết chặt chi tiêu sinh hoạt, tạm dừng một số kế hoạch cá nhân để cân đối lại dòng tiền.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, đây là tình trạng phổ biến ở các gia đình trẻ tại đô thị. Chi tiêu Tết thường không được tích lũy từ trước, mà chủ yếu lấy từ thu nhập ngắn hạn, khiến ngân sách dễ rơi vào trạng thái âm ngay sau kỳ nghỉ.

Điều đáng nói là, dù đã vượt khả năng chi trả, mức chi này vẫn có thể bị đánh giá là “chưa đủ”, cho thấy khoảng cách lớn giữa thu nhập thực tế và kỳ vọng xã hội trong dịp Tết.

"Sơ sài" - một nhận xét khiến bài toán tài chính trở nên mơ hồ

Với Hương, điều gây áp lực không chỉ là số tiền đã chi, mà là việc không có một chuẩn mực rõ ràng cho chi tiêu Tết. Khi tiêu gần 40 triệu vẫn bị xem là "sơ sài", câu hỏi đặt ra là: Chi bao nhiêu mới được coi là đủ?

Ở góc độ tài chính, đây là bài toán không có đáp án chung. Mỗi gia đình có mức thu nhập khác nhau, nhưng chuẩn mực “ăn Tết cho ra Tết” lại thường được hình thành từ so sánh và cảm nhận, thay vì khả năng chi trả thực tế.

Bài học sau Tết 2025: Cần giới hạn chi tiêu rõ ràng

Nhìn lại Tết đầu tiên làm dâu, Hương cho rằng điều quan trọng nhất không phải là cố gắng đáp ứng mọi kỳ vọng, mà là đặt ra giới hạn chi tiêu phù hợp với thu nhập.

“Nếu không chốt trần từ đầu, chi tiêu Tết rất dễ vượt kiểm soát, dù không có khoản nào thực sự phung phí”, Hương chia sẻ.

Câu chuyện tiêu gần 40 triệu vẫn bị nhận xét “sơ sài” phản ánh một thực tế đáng lưu ý: áp lực chi tiêu Tết đang ngày càng vượt xa khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là những người lần đầu bước vào vai trò làm dâu, làm rể.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, việc nhìn Tết như một bài toán ngân sách - thay vì một cuộc chạy đua hình thức - có thể là cách giúp các gia đình tránh rơi vào vòng xoáy chi tiêu quá sức ngay từ đầu năm.