1 năm sau "lời hẹn ước" đặc biệt giữa nhà giáo đầu tiên đạt 1 triệu vote tại WeChoice Awards và 22 đứa trẻ Làng Nủ

Năm 2024, Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng trường Hệ thống giáo dục liên cấp Marie Curie (Hà Nội) trở thành một trong những Đại sứ Truyền cảm hứng được chú ý nhất tại WeChoice Awards 2024. Ông cũng là nhà giáo đầu tiên đạt mốc 1 triệu lượt bình chọn từ cộng đồng trong lịch sử WeChoice, ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ trong giáo dục và đặc biệt là những hành động nhân ái của ông.

Thầy Khang được biết đến với câu chuyện nhận nuôi 22 đứa trẻ tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra vào ngày 10/9/2024. Kể từ đó, thầy Khang - người được các thế hệ học sinh Marie Curie gọi là “ông nội Khang” có thêm 22 người cháu mà ông coi như ruột thịt trong gia đình.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang tại Gala WeChoice Awards 2024 (Ảnh: WeChoice Awards)

Ông là 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn và 1 trong 6 Đại sứ Truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định bình chọn tại WeChoice Awards 2024 (Ảnh: WeChoice Awards)

Từ tháng 10/2024, thầy Khang hằng tháng đều hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi cháu để phục vụ việc ăn ở và học tập. Dự án này được ông xác định kéo dài trong 15 năm, đến năm 2039, thời điểm các em nhỏ tuổi nhất tròn 18 tuổi và cũng là lúc ông bước sang tuổi 90. Chi phí ước tính vào khoảng 12 tỷ đồng.

Tuy vậy, với thầy Khang, việc “nuôi” các cháu chưa bao giờ chỉ gói gọn trong sự hỗ trợ về tiền bạc. Điều thầy trăn trở nhiều hơn cả là làm sao để các cháu không chỉ đủ đầy về vật chất mà còn được quan tâm, định hướng và lớn lên với điểm tựa tinh thần vững vàng. Thầy coi việc đồng hành cùng các cháu là trách nhiệm lâu dài, gắn với sự hình thành nhân cách, ý chí và con đường học tập phía trước.

Ngày 21 - 22/12/2024, nhà giáo 77 tuổi này đã có chuyến gặp gỡ chính thức với bà con và 22 đứa cháu nuôi Làng Nủ, mở đầu cho mối gắn kết ý nghĩa bằng chính sự hiện diện và sẻ chia của mình.

Tại đây, các ông cháu đã cùng nhau thực hiện một lời hẹn ước đặc biệt, dự kiến kéo dài 15 năm:

Lời hẹn ước của 23 ông cháu: Hôm nay, ngày 22/12/2024, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 1. Hằng năm, đến ngày 22/12, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khoẻ và sự trưởng thành của mỗi người. 2. Đến ngày 22/12/2039, 15 năm sau, khi ông nội 90 tuổi, hai cháu bé nhất là Gia Hân và Khánh Ngân 18 tuổi, tất cả sẽ gặp nhau ở Hà Nội, chụp chung một kiểu ảnh như ngày hôm nay 22/12/2024, ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Cuối tháng 12/2024, thầy Khang bất chấp tuổi cao và khoảng cách xa xôi đã đích thân lên Làng Nủ để gặp các cháu (Ảnh: WeChoice Awards)

“Ông nội Khang” đã được ôm những đứa cháu của mình (Ảnh: WeChoice Awards)

1 năm sau ngày hẹn ước

Hơn 1 năm trôi qua kể từ chuyến thăm của người thầy ấy và cũng là hơn 1 năm trôi qua kể từ khi lời hẹn ước giữa “ông nội” Khang và các cháu Làng Nủ chính thức bắt đầu, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những điều rất cụ thể, rất đời thường.

Ngày 22/12/2025 vừa qua, những bức ảnh đặc biệt từ Làng Nủ được gửi về Hà Nội.

Những bức ảnh ấy ghi lại sự thay đổi từng ngày của đám cháu nhỏ nơi xa xôi của “ông nội” Khang.

Sau một năm, các em ai cũng có tiến bộ riêng và điều này khiến thầy Khang vô cùng xúc động. Những đứa trẻ từng xuất hiện trong bức ảnh “hẹn ước” ngày 22/12/2024 nay lớn hơn, cứng cáp và chững chạc hơn. Sức khỏe của ông và các cháu đều ổn định, các em nhỏ thêm tuổi, thêm chiều cao, còn những em lớn thì dần bước sang những giai đoạn mới của cuộc đời.

Hai cháu gái Lưu và Hiểm đã đi làm, tự chủ phần nào về tài chính nên như cách thầy nói vui, “ông nội” không còn phải “nuôi” nữa. Hai cháu trai Hành và Linh đã tốt nghiệp THPT và hiện theo học cao đẳng. Dù cháu Hành và Linh đã đủ 18 tuổi, thầy vẫn duy trì việc chuyển tiền hằng tháng để các cháu có điều kiện tiếp tục học tập. Các cháu nhỏ hơn hiện vẫn đi học mẫu giáo và phổ thông, cuộc sống sinh hoạt và học tập được duy trì ổn định trong sự quan tâm, dõi theo thường xuyên từ xa của thầy Khang.

Bức ảnh chụp vào ngày 22/12/2024 của thầy Khang và 22 cháu Làng Nủ (Ảnh: WeChoice Awards)

1 năm sau, vào đúng ngày 22/12/2024, bức ảnh lại được tái hiện một lần nữa theo cách đặc biệt (Ảnh: Trường Marie Curie Hanoi School)

“Vào dịp này của năm ngoái 2024, ông cháu tôi hẹn ước: Hằng năm, đến ngày 22/12, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khoẻ và sự trưởng thành của mỗi người.

22/12/2025 - năm đầu ông cháu tôi đã thực hiện lời hẹn ước: chụp ảnh gửi cho nhau; sức khỏe của ông và các cháu rất tốt, các cháu nhỏ tuổi sau một năm lớn rất nhanh; 2 cháu gái Lưu và Hiểm đã đi làm (ông nội không phải nuôi nữa), 2 cháu trai Hành và Linh tiếp tục học cao đẳng (ông nội tiếp tục nuôi cho đến khi học xong cao đẳng), các cháu còn lại học mẫu giáo và phổ thông. Ông cháu tôi vui lắm”, thầy Khang xúc động chia sẻ khi nhìn thấy bức ảnh của các cháu Làng Nủ.

Và sự kết nối ấy không chỉ nằm ở những bức ảnh gửi về. Suốt một năm qua, mối liên hệ giữa thầy Khang và các cháu Làng Nủ còn được duy trì qua những dòng tin nhắn đều đặn. Dù cách nhau hàng trăm cây số, tình hình sinh hoạt và học tập của các em vẫn luôn được cập nhật kịp thời.

Theo đó, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đề đạt với cô Kim - mẹ bé Khánh Ngân về việc cập nhật tình hình sinh hoạt, học tập của các cháu tại Làng Nủ. Từ đó, thầy và cô Kim giữ liên lạc đều đặn, nhắn trao đổi thông tin, cũng như chia sẻ từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống của các cháu.

Sự kết nối của thầy Khang và 22 đứa trẻ Làng Nủ là một mối duyên tuyệt đẹp. (Ảnh: WeChoice Awards)

Một năm sau ngày hẹn ước, câu chuyện của thầy Khang và 22 đứa trẻ Làng Nủ đã trở thành một hành trình đang tiếp diễn. Từ Làng Nủ đến Hà Nội, từ năm 2024 đến mốc hẹn 2039, quãng đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng ngay ở năm đầu tiên sau lời hẹn ước, điều đáng quý nhất đã hiện rõ khi các cháu được tiếp tục học tập, được lớn lên toàn diện, còn người thầy giáo già thì thêm một lý do để kiên trì với lựa chọn của mình.

Khi một người lớn chọn ở lại thật lâu với số phận của những đứa trẻ, bằng sự kiên nhẫn và trách nhiệm đến cùng thì đó không chỉ là giúp đỡ mà là trao cho các em một điểm tựa để lớn lên. Và có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất của lời hẹn ước năm nào nằm ở chỗ, giữa rất nhiều điều có thể bị lãng quên theo thời gian, vẫn có những lời hứa được giữ trọn, để lòng tốt không chỉ xuất hiện đúng lúc mà còn bền bỉ đi cùng con người suốt cả một chặng đường.