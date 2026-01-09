Bước sang 2025, những biệt đội Gen Z bước ra từ WeChoice vẫn bền bỉ viết tiếp những điều phi thường

Sau WeChoice Awards 2024, nhiều dự án từng được cộng đồng lựa chọn vẫn tiếp tục duy trì hoạt động và tạo ra tác động rõ rệt trong năm 2025. Điều này cho thấy WeChoice không chỉ dừng lại ở một giải thưởng, mà còn là điểm khởi đầu để những giá trị tích cực được nối dài ngoài đời thực.

Trong số đó, các dự án do người trẻ khởi xướng ngày càng chiếm vị trí đáng chú ý. Với cách tiếp cận thực tế và tập trung vào hành động, nhiều bạn trẻ Gen Z đã chọn giải quyết các vấn đề xã hội thông qua những dự án cộng đồng cụ thể, bền bỉ và có tính lan tỏa.

Z-Projects là hạng mục quy tụ những dự án trẻ vì cộng đồng như vậy. Mỗi dự án hoạt động ở một lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, môi trường đến phúc lợi xã hội, nhưng đều có điểm chung là xuất phát từ nhu cầu thật và tạo ra giá trị thật cho cộng đồng. Họ chọn cách viết tiếp câu chuyện Việt Nam không bằng những lời hô hào sáo rỗng, mà bằng sự tử tế gan lì và một trái tim nóng hổi. Hãy nhìn xem, những Z Projects ngày ấy bây giờ đã đi xa đến đâu.

Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS)

Bước sang năm 2025, khi nhìn lại những dự án được vinh danh tại WeChoice Awards 2024, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS) vẫn là cái tên để lại dấu ấn rõ nét. Với gần 300.000 lượt bình chọn từ cộng đồng, chiến thắng của CPAPS không chỉ dừng ở khoảnh khắc vinh danh, mà còn tiếp tục lan tỏa sức ảnh hưởng trong năm mới.

Trạm cứu hộ chó mèo được vinh danh tại WeChoice 2024

Được thành lập từ năm 2012 với tên gọi ban đầu là Hanoi Pet Rescue, CPAPS là trạm cứu hộ chó mèo đầu tiên tại Hà Nội và là dự án cứu hộ đầu tiên tại Việt Nam hoạt động dưới hình thức NGO được cấp phép. Trải qua hơn 12 năm hoạt động, đến năm 2025, CPAPS đã trở thành điểm tựa cho hàng chục nghìn chó mèo bị bỏ rơi, ngược đãi, giúp các bé được cứu chữa, hồi phục và tìm lại cơ hội sống trong môi trường an toàn hơn.

Bước sang năm 2025, Trạm cứu hộ chó mèo vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình

Ở thời điểm hiện tại của năm 2025, CPAPS đang chăm sóc hàng trăm chó mèo tại các nhà chung ở Hà Nội và TP.HCM, đồng thời mở rộng hệ thống foster, phòng khám đối tác cùng nhiều hoạt động giáo dục, truyền thông cộng đồng. Từ một trạm cứu hộ nhỏ, CPAPS tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một dự án bền bỉ, góp phần xây dựng nhận thức lâu dài về trách nhiệm và phúc lợi động vật tại Việt Nam.

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh là dự án môi trường do Nguyễn Lương Ngọc (SN 1996) khởi xướng, xuất phát từ những buổi dọn rác thủ công bên kênh rạch TP.HCM. Từ cú sốc khi chứng kiến những dòng kênh đen đặc rác và gần như bị bỏ quên, một nhóm bạn trẻ đã hình thành với mong muốn không chỉ làm sạch môi trường, mà còn thay đổi cách con người đối diện với rác thải đô thị.

Trong quá trình hoạt động, Sài Gòn Xanh sớm nhận ra việc “dọn hoài không xuể” nếu chỉ dựa vào sức người. Từ đó, dự án chuyển hướng sang sáng tạo giải pháp dài hạn bằng công nghệ. Năm 2024, mô hình phao chắn rác 2.0 được đưa vào vận hành tại nhiều tuyến kênh, giúp ngăn rác trôi ra sông lớn. Sau đó, robot thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời chính thức hoạt động, đánh dấu bước chuyển từ đội dọn rác sang tổ chức phát triển giải pháp môi trường bền vững.

Những dự án vì môi trường vẫn đang được Sài Gòn Xanh bền bỉ thực hiện

Tính đến giai đoạn 2024 - 2025, Sài Gòn Xanh đã quy tụ hơn 25.000 tình nguyện viên, tổ chức hàng trăm hoạt động làm sạch kênh rạch và truyền thông thay đổi hành vi cộng đồng. Với định hướng “làm thật, tác động thật”, dự án không chỉ góp phần hồi sinh các dòng kênh nội đô mà còn truyền cảm hứng cho người trẻ tham gia vào hành trình xanh bằng hành động cụ thể, thực tế và có tính lan tỏa lâu dài.

Trạm Đọc Cho Em

Trạm Đọc Cho Em là dự án giáo dục cộng đồng do The Viet Projects khởi xướng, với mục tiêu đưa sách và tri thức đến gần hơn với trẻ em vùng cao, vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Dự án được sáng lập bởi Vũ Quỳnh Anh và Lê Quỳnh Anh, hướng đến việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa trẻ em miền núi và thế giới bên ngoài.

Hành trình đầu tiên của Trạm đọc cho em được triển khai tại Trường Tiểu học và THCS Mường Men, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tại đây, dự án đã trao tặng hàng trăm đầu sách, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, kệ sách, thiết bị giảng dạy và hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất, góp phần tạo nên một môi trường học tập đầy đủ và bền vững hơn cho học sinh.

Dự án Trạm đọc cho em vừa diễn ra với mùa 2 tại Làng Chiếu

Bước sang năm 2025, Trạm đọc cho em tiếp tục hành trình với mùa thứ hai, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại Trường Tiểu học Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Giữa điều kiện địa lý và học tập còn nhiều khó khăn, dự án tiếp tục mở rộng tác động, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng để việc đưa sách và tri thức đến với trẻ em vùng cao không dừng lại ở một điểm đến.

Sân Chơi Cầu Vồng

Sân Chơi Cầu Vồng là dự án cộng đồng được thành lập vào tháng 5/2022 bởi ba bạn trẻ, với mục tiêu tạo ra những không gian vui chơi an toàn và sáng tạo cho trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn. Khởi nguồn từ một ý tưởng nhỏ tại Trường Hè phát triển Việt Nam, dự án dần mở rộng quy mô và hiện diện tại nhiều vùng miền trên cả nước.

Đội ngũ các bạn trẻ của dự án Sân Chơi Cầu Vồng

Sau hơn hai năm hoạt động, đến năm 2024, Sân Chơi Cầu Vồng đã xây dựng 9 không gian chơi tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Trung Bộ, tiếp cận hơn 1.500 trẻ em. Dự án trải qua 8 mùa xây với hơn 61 thiết bị vui chơi, 33 workshop sáng tạo, gần 1.000m² tường trường được cải tạo và sự đồng hành của gần 300 tình nguyện viên, bất chấp những thách thức về địa hình, thời tiết và điều kiện thi công.

Đội ngũ vừa hoàn thành dự án tại Trường Tiểu học Y Jút, phân hiệu Drang Phok

Bước sang năm 2025, Sân Chơi Cầu Vồng tiếp tục hành trình tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, trong đó có Trường Tiểu học Y Jút, phân hiệu Drang Phok, nằm giữa Vườn Quốc gia Yok Đôn. Không gian chơi “Mê cung rừng xanh Yok Đôn” được thiết kế dựa trên cảm hứng thiên nhiên và đời sống bản địa, tiếp tục khẳng định định hướng bền bỉ của dự án trong việc tạo dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em.

Green Life

Green Life là dự án môi trường do anh Hoàng Quý Bình, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, cùng các bạn học sinh sinh viên tại Hà Nội khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy giảm rác thải, phân loại rác tại nguồn và xây dựng lối sống bền vững trong cộng đồng. Dự án ra đời từ trăn trở trước lượng rác khổng lồ mỗi ngày của đô thị và mong muốn tạo ra những thay đổi thực tế, bắt đầu từ các hành động nhỏ.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, nổi bật là mô hình đổi rác lấy cây, Green Life giúp người dân trực tiếp tham gia vào quá trình phân loại và tái chế rác. Các điểm thu gom được tổ chức định kỳ tại khu dân cư, trường học, phố sách và trung tâm thương mại, từng bước hình thành thói quen sống xanh và đưa việc bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm đối tượng.

Đội ngũ Green Life vẫn đang tổ chức nhiều hoạt động tái chế, bảo vệ môi trường trong năm 2025

Sau 7 năm hoạt động, Green Life đã tổ chức hàng trăm sự kiện, thu gom hơn 600 tấn rác thải và lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng trăm nghìn người dân. Bước sang năm 2025, dự án tiếp tục mở rộng các mô hình như đổi đồ cũ, giảm rác thải nhựa và tăng cường truyền thông cộng đồng, khẳng định vai trò của sức mạnh tập thể trong hành trình xây dựng một đô thị xanh và bền vững hơn.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Hệ thống giải thưởng của WeChoice Awards tiếp tục ghi nhận những chuyển động tích cực của xã hội thông qua các hạng mục quen thuộc như Nhân vật truyền cảm hứng, Đời sống giới trẻ, Giải trí và Dự án CSR truyền cảm hứng. Song song với đó, Việt Nam Diệu Kỳ là hạng mục đặc biệt của WeChoice Awards 2025, ghi nhận những đóng góp bền bỉ đã tạo nên dấu ấn suốt 10 năm phát triển của Việt Nam.



