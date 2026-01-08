Loạt TikToker bị nhắc tên vì từng review pate do CTCP Đồ hộp Hạ Long sản xuất

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin được phát sóng trên VTV1 về việc Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện một đường dây thu mua thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp để đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh, đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HALONG CANFOCO). Trong số này, khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp trước khi bị phát hiện. Ngay sau đó, toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh đã bị thu giữ, tiêu hủy theo quy định. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thông tin này nhanh chóng khiến không ít người tiêu dùng hoang mang, bởi các sản phẩm đồ hộp của CTCP Đồ hộp Hạ Long vốn khá quen thuộc, từng xuất hiện trong bếp ăn của nhiều gia đình.Đáng chú ý hơn cả là 1 sản phẩm pate của công ty này từng được nhiều KOLs, người nổi tiếng và TikToker quảng bá rầm rộ. Chính vì vậy, sau khi phóng sự lên sóng, cộng đồng mạng không chỉ bàn luận về vụ việc mà còn bắt đầu điểm lại những gương mặt từng gắn liền với sản phẩm này.

(Ảnh: Pít Ham Ăn)

Trong các thảo luận trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm pate do CTCP Đồ hộp Hạ Long sản xuất, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là TikToker Pít Ham Ăn. Sản phẩm này từng xuất hiện khá thường xuyên trong các video của cô vào khoảng năm 2022, có thời điểm còn được gắn trực tiếp vào giỏ hàng giới thiệu. Trong các nội dung đăng tải, nữ TikToker chia sẻ trải nghiệm cá nhân, đánh giá pate có độ tươi ngon, nguyên liệu được chọn lọc kỹ, đồng thời hướng dẫn nhiều cách sử dụng như ăn với cơm, bánh mì hoặc chế biến thành các món khác.

(Ảnh: TikTok nhân vật)

Ngoài Pít Ham Ăn, một số TikToker khác cũng bị "réo tên" trong các cuộc thảo luận.

Lê Anh Nuôi từng đăng video sử dụng pate Cột Đèn Hải Phòng và nhận xét sản phẩm có hương vị "khá ngon, béo, tan trong miệng". Tuy nhiên, video này được cho là hiện không còn hiển thị trên kênh. Dưới các video mới, nhiều người dùng tiếp tục để lại bình luận hỏi về quan điểm của anh, song chưa có phản hồi chính thức.

(Ảnh: Facebook nhân vật)

Bên cạnh đó, Võ Hà Linh - "chiến thần review" - từng giới thiệu sản phẩm này trong một video, đánh giá pate có vị béo của gan, mùi tiêu rõ, chấm 7,5 điểm.

(Nguồn: YouTube nhân vật)

TikToker Hoàng Anh Panda thì cảm nhận hương vị pate này "nhạt nhạt, ngang ngang", không chê nhưng cảm thấy "thiếu cái vị gì đó". TikToker này cũng nhấn mạnh đây là khẩu vị riêng của mình.

Vừa mới đây, Hoàng Anh Panda cũng đã lên tiếng về vụ việc, nói rằng bản thân dù rất thích review nhưng không bao giờ nhận quảng cáo vì "mình không đảm bảo được tất cả sản phẩm mình ăn đều ok".

(Nguồn: Panda Chân Lý)

Trong khi đó, một TikToker khác là Tôm Tồm Tộp cũng từng review sản phẩm này vào tháng 11/2022. Nam TikToker nhận xét rằng sản phẩm này "nồng mùi tiêu, ăn cũng khá là ngon chứ không đến nỗi tệ".

(Nguồn: Tôm Tồm Tộp)

Ngoài ra còn có khá nhiều TikToker khác và người dùng từng review sản phẩm này.

Thực tế, cũng giống như hàng ngàn người tiêu dùng khác, các TikToker này lựa chọn sản phẩm dựa trên uy tín của một thương hiệu đã tồn tại hơn 20 năm trên thị trường. Tại thời điểm họ sử dụng và chia sẻ cảm nhận, sản phẩm vẫn được lưu hành bình thường với đầy đủ tem nhãn.

Hiện tại, cư dân mạng cũng đang chờ phản hồi cụ thể liên quan tơi vụ việc từ các TikToker này.