Đặc sản đen sì bám chặt vách đá: Thứ "lộc trời" giá cả triệu đồng mà Hòa Minzy cũng bất chấp sóng đánh ướt sũng để hái bằng được

Từng là món ăn cứu đói của dân chài nghèo, nay rong mứt (hay còn gọi là mứt biển) lại khiến dân thành phố săn lùng, dù giá thành lên tới cả triệu đồng mỗi ký.

Giữa những ghềnh đá cheo leo, nơi những con sóng bạc đầu vỗ mạnh không ngừng, có một loại đặc sản mang sắc đen kỳ lạ, bám chặt lấy đá như thách thức sự kiên nhẫn của con người. Được mệnh danh là "lộc trời" của biển cả với giá trị lên tới cả triệu đồng mỗi ký, thứ đặc sản này không chỉ hấp dẫn thực khách bởi hương vị giòn sần sật mà còn bởi hành trình thu hoạch đầy gian nan. Thậm chí, ngay cả nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng từng gây sốt khi gạt bỏ hình tượng lộng lẫy, chấp nhận để sóng đánh ướt sũng người, quyết tâm bám vách đá để hái cho bằng được món quà quý giá này.

Thứ đặc sản đen sì bám lì trên đá: Đặc sản triệu đồng chỉ xuất hiện khi biển động

Nếu ai từng ghé thăm các đảo hay làng chài miền Trung vào những ngày trời hanh hanh chớm lạnh, khi những con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa, sẽ thấy một cảnh tượng lạ lùng: Người dân cứ canh lúc sóng dữ nhất để đi "lượm tiền". Thứ tiền ấy chính là rong mứt, một loại rong biển tự nhiên mà Tiktoker Chuyện Thi ở đảo hay gọi vui là "lông giả".

Cô tâm sự: "Cứ vào mùa sóng mạnh ấm ấm, nước bay tung toé, trời hanh hanh, lạnh lạnh là điều kiện lý tưởng để đám rong bạc triệu này xuất hiện". Nhìn từ xa, chúng đen xì xì, nhầy nhụa và bám chặt vào đá như một lớp thảm cũ kỹ, nhưng ít ai ngờ rằng đây chính là "vàng đen" của đại dương. Rong mứt không mọc quanh năm, nó chỉ xuất hiện vào mùa nước lạnh, khi độ ẩm và sóng vỗ đạt mức lý tưởng. Càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày.

Cái tên "rong mứt" nghe thì ngọt sớt nhưng hành trình thu hoạch nó lại "đắng cay" không hề dễ dàng. Để hái được nắm rong, người dân phải vật lộn với những vách đá trơn như mỡ, sơ sẩy một chút là "ăn trầu" như chơi. Tiktoker Chuyện Thi chia sẻ, dù có trang bị đủ bao tay, dao cạo hay kinh nghiệm đầy mình thì việc thu hoạch vẫn cực kỳ tốn công vì rong bám rất lì. Có khi đứng phơi mình giữa gió rét và sóng tạt suốt 2 tiếng đồng hồ, thành quả thu về cũng chỉ vừa đủ một bữa cơm gia đình.

Sống ở đảo và nhiều lần đi hái mứt, Tiktoker Chuyện Thi ở đảo chia sẻ rằng: "Ở đảo vào mùa sóng thì không hiếm gặp bờ đá có rong mứt, rong này thì hay lắm. Còn được gọi là rong biển đen, khi non thì màu hồng hồng, lớn dần thì chuyển đỏ thẫm tím xanh, khô khô một chút thì thành nâu đen. Rong này thì khó hái ở những tảng đá ẩm ướt nhưng lại rất dễ vặt ở những nơi khô ráo".

Chính vì sự vất vả và quý hiếm ấy mà giá rong mứt khô trên thị trường giá khá cao tùy chất lượng, thông thường là vài trăm nghìn/kg, có lúc dao động từ 800.000đ đến hơn 1 triệu đồng/kg, trở thành món quà xa xỉ mà dân phố phải đặt trước mới có.

Ảnh: Báo Pháp Luật

Đến Hòa Minzy cũng "ướt sũng" vì mứt biển: Sức hút của món quà từ đại dương

Không chỉ là câu chuyện sinh kế của dân đảo, sức hút của rong mứt còn lan tỏa đến cả những người nổi tiếng. Trong chương trình "Biển của Hy vọng", khán giả từng chứng kiến cảnh ca sĩ Hòa Minzy và Quân A.P "chật vật" đi hái mứt biển tại cù lao Mái Nhà. Giữa những mỏm đá nhấp nhô, những con sóng cao quá đầu đánh liên tục khiến cả hai ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng sự hào hứng khi chạm tay vào thứ "lộc trời" này là có thật.

Nguồn: Chuyện Thi ở đảo

Ngay cả những nghệ sĩ vốn quen với ánh đèn sân khấu cũng bị chinh phục bởi trải nghiệm dân dã nhưng đầy thử thách này. Điều đó đủ cho thấy giá trị của mứt biển không chỉ nằm ở dinh dưỡng mà còn ở sự trân quý công sức con người bỏ ra giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Về mặt dinh dưỡng, rong mứt được ví như "siêu thực phẩm" của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh, đến khi khô lại thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng acid amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động.

Từ món ăn nhà nghèo đến bát mì "luxury" gây thương nhớ

Ngày xưa, rong mứt là món "cứu đói" của những gia đình miền biển khi tàu thuyền không thể ra khơi vì sóng lớn. Chỉ cần một nắm rong khô trữ sẵn trong chạn bát, thêm chút gia vị là có bát canh ấm lòng. Giờ đây, nó lại trở thành món đặc sản được chế biến cầu kỳ trong các nhà hàng hay những bữa cơm gia đình kiểu cách. Cách chế biến rong mứt cũng mộc mạc y như tên gọi của nó. Rong tươi sau khi mang về được rửa sạch cát, chỉ cần một nắm nhỏ xào thơm với hành tím, tỏi, ớt rồi cho nước vào đun sôi.

Như cách Chuyện Thi ở đảo "thi triển" món mì rong mứt mực tươi: Vị nước dùng thanh thanh, mặn mặn, ngọt hài hòa từ biển cả. Sợi rong mứt khi nấu chín có độ giòn nhẹ, mùi thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được, kết hợp cùng mực tươi giòn sần sật tạo nên một tổng thể "vạn người mê".

Giữa cái tiết trời lành lạnh, được bưng tô mì nghi ngút khói, húp một ngụm nước dùng đậm đà vị biển, người ta mới hiểu tại sao thứ rong đen sì ấy lại có giá triệu đồng. Rong mứt không chỉ là thực phẩm, nó là gói trọn hương vị của sóng, của gió và cả sự kiên cường của những người con nơi đầu sóng ngọn gió.