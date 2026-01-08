Con cá màu hồng "lạ nhất hành tinh" xuất hiện ở Cà Mau: Gia đình mong muốn bán lại với giá 10 triệu

Loài cá có màu sắc đặc biệt đang khiến dư luận không khỏi tò mò có tên là cá thòi lòi. Con cá thòi lòi lạ mắt hiện ở nhà bà Ngô Thị Tiền (xã Đất Mũi, Cà Mau). Người cháu của bà đã bắt được con cá ở vùng đất ngập mặn ven biển địa phương.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, anh Thương (23 tuổi, trú tại xã Đất Mũi, Cà Mau) - cháu bà Tiền cho hay, con cá này được anh bắt vào đêm 5/1 khi đang đi bắt ba khía ven rừng ngập mặn khu vực xã Đất Mũi. Ban đầu, trong đêm cá có màu đỏ hồng, đến sáng chuyển sang màu hồng và vàng nhạt, mắt cá có màu xanh, nặng khoảng 150g, còn đầy đủ vảy, răng.

Anh Thương kể ban đầu thấy ảnh đỏ anh tưởng là đèn ngoài mé biển, đến gần 2m thì mới phát hiện là cá nên bắt mang về.

Khác với loài cá thòi lòi bản địa có màu đen hoặc xám đặc trưng, con cá thòi lòi này sở hữu tông màu hồng rực rỡ và có khả năng biến đổi màu sắc theo điều kiện ánh sáng. Thông tin trên VOV, ngoài màu sắc khác thường, con cá thòi lòi này còn sở hữu phần râu ở đầu dài hơn hẳn so với những con cá cùng loại mà người dân thường xuyên đánh bắt được.

Cà Mau hiện là địa phương có diện tích rừng ngập mặn lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau rừng Amazon, được xem là môi trường sinh trưởng của nhiều loài sinh vật đặc hữu, trong đó có cá thòi lòi. Loài cá này vốn được xem là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh khi có khả năng sống dưới nước lẫn trên cạn, có thể đi bộ, nhảy và leo cây nhờ vây ngực phát triển, đồng thời hô hấp bằng mang, da và phổi. Không chỉ mang giá trị sinh học đặc biệt, cá thòi thòi còn gắn với đời sống văn hóa, ẩm thực của người dân miền Tây. Sự tồn tại của loài cá này cũng là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái rừng ngập mặn vẫn đang khỏe mạnh và giàu sức sống.

Chính vì thế, sự xuất hiện của loài cá màu hồng tại xã Đất Mũi vì vậy khiến dư luận không khỏi thích thú, tò mò.

Bà Tiền khoe cá thòi lòi lạ lần đầu tiên thấy xuất hiện tại Cà Mau. (Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ)

Thông tin thêm với báo Tuổi Trẻ, bà Tiền cho hay gia đình mong muốn bán con cá này với giá khoảng 10 triệu để các nơi du lịch trưng bày giới thiệu sự độc lạ với du khách. Dù đã có nhiều người hỏi mua, gia đình vẫn chưa đồng ý bán vì chưa đạt mức giá mong muốn.